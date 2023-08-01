О работе кыргызстанских "правозащитников" на западных кураторов. Часть 1

14:12 02.08.2023 "Бей русских, пугай кыргызов, спасай нацистов!" - девиз кыргызстанских "правозащитников". Часть 1



В середине июля кыргызский сегмент "Фейсбука" взорвался гневными, возмущенными постами на одну и ту же тему. Географически рвануло сразу в нескольких местах земного шара. В США, Кыргызстане, России…



Тема не нова: опять ущемляют кыргызов и неправильно понимают "хороших американцев". И вообще, русские – шовинисты, имперцы, колонизаторы и угнетатели.



Авторы постов, собравших под собой сотни поддерживающих комментариев и распространенных везде, где только получилось, - тоже не новички в своем деле и достаточно известные в Кыргызстане дамы. Анара Мамбетова-Финкельштейн (вышедшая в свое время замуж за американского еврея и благополучно перебазировавшаяся в США), Айдай Масылканова (местоположение которой отследить весьма сложно, ибо она – везде, "гражданка мира"), Аида Сасыбаева (замужем за российским грузином, гражданка Кыргызстана, проживающая в России). Ну еще некая Умут Октябрь кызы (Кыргызстан), тоже пользующаяся большим спросом из-за своих ярко выраженных антироссийских настроений.



У каждой дамы – многотысячная аудитория друзей и подписчиков. Неудивительно, что тема, которую они дружно качнули, моментально разлетелась в массы.



Травля на заказ



Итак, что случилось? А случилось, по мнению блогерш, страшное. Спортсменка с мировым именем, боец смешанных единоборств Валентина Шевченко, своими победами на международных турнирах по "мордобою", как называют это возмущенные блогерши, прославляющая Кыргызстан и поднимающая его флаг на недосягаемую для блогерш высоту, однажды сказала что-то не то. В каком-то интервью трехлетней давности в Испании, на испанском языке, спортсменка ответила на вопрос, почему она, русская, представляет Кыргызскую Республику. Ответила, что ее бабушку когда-то направили в Киргизию, чтобы развивать культуру. Сама Валентина родилась и выросла здесь и считает себя истинной кыргызстанкой и патриоткой своей страны (что, кстати, неоднократно доказывала, всячески пиаря Кыргызстан за рубежом).



Блогерш эти слова задели за живое. Как это так, мол, культуру развивать?! Она что, хочет сказать, что до прихода русских кыргызы не имели культуры?! И – пошло-поехало.



Есть в каждом народе категория граждан с вечно уязвленным самолюбием. Которые (любой психолог подтвердит) остро ощущают свою ущербность, а потому в каждом чужом слове ищут подвох и всегда готовы обидеться. Из этой же "оперы" - чересчур болезненное реагирование на написание "Киргизия" вместо "Кыргызстан". Отсюда же – призывы как можно скорее перейти на латиницу (потому что "кириллицу нам навязали русские"). Ну а тема российских репрессий и насильственного окультуривания – это просто номер один в списке обид. И абсолютно беспроигрышный вариант, когда надо в очередной раз заклеймить позором Россию.



Интересно, во-первых, вот что. Интервью, как уже сказано, несвежее. Почему оно всплыло лишь спустя три года? Почему раньше никто не возмутился и не заострил на нем внимания? И во-вторых: почему оно одновременно возбудило блогерш, не связанных между собой ни родственными, ни дружескими, ни территориальными узами? Вывод напрашивается сам собой: именно сейчас дамам поступила разнарядка откуда-то сверху. Дана команда "фас".



Так это обычно и происходит, когда западные кураторы вдруг озаботятся нехорошим, с их точки зрения, затишьем. Что-то, мол, заскучали соцсети. Давненько в них Россию не "мочили". А ну-ка подкинем информационный повод!



Упомянутые блогерши организовали травлю Валентины по полной программе и отработанной схеме. Где-то откопали ее национальность – украинка. Зацепились и за это: раз украинка, значит, предала свою страну, потому что ни разу не высказалась за Украину и против России. Не обозначила, так сказать, свою гражданскую позицию…



Любопытный факт: Анара Мамбетова-Финкельштейн (в интернете она известна под ником Aya Aaly), сидя за океаном и не собираясь возвращаться в Кыргызстан, всюду пишет "у нас" (имея в виду Бишкек и окрестности). Пишет "мы" (имея в виду кыргызстанцев). Поучает бывших соотечественников, как жить, кому верить, кого любить, а кого следует загнобить и подвергнуть обструкции. Также как и Айдай Масылканова: что ей до нас? Она была в Париже… Проживает где-то между Нью-Йорком и Лондоном, в Бишкеке бывая наездами, но живо подключается к шельмованию в чем-то "провинившихся" кыргызстанцев.



Еще более любопытный факт: сидя в России, в Подмосковье (сама она так определяет свое местоположение: "в районе Колтово, на южном берегу Оки"), гражданка КР Аида Сасыбаева с особым наслаждением поливает грязью приютившую ее страну. Но успевает и в бишкекские дела нос сунуть, и регулярно мастерски стравливает русских и кыргызов. Активничает она в запрещенном в России "Фейсбуке". И свято верит, что никакие спецслужбы ее не достанут.



Вот кое-что из ее опусов:



"Не надо самообманываться и верить, что после капитуляции все россияне радостно захлопают в ладошки, обрадуются освобождению от путинской хунты и заживут в мире и согласии с соседними странами. Это же не Путин писал в объявлениях: "Сдам квартиру, кроме кавказцев и азиат". Это же не он придумал уничижительные шутки про Равшана и Джамшута. Это не он в Питере убил пятимесячного таджикского мальчика. Это не он истязал током в омской колонии журналиста Малхо Бисултанова… Войну Россия, конечно же, проиграет. Путина, конечно же, скинут. Но имперские болячки это не вылечит. И я бы на месте мирового сообщества уже сейчас начала активно помогать национально-освободительным движениям от Адыгеи до Якутии".



В одном посте наговорила сразу на несколько статей российского Уголовного кодекса. А уж за разжигание межнациональной розни уголовная ответственность предусмотрена и в России, и в Кыргызстане. Вся "фейсбучная" страница несостоявшейся журналистки (когда-то она у себя на родине, в селе Сокулук пыталась издавать газеты, но что-то пошло не так) пестрит намеками и ненамеками на бедственное положение азиатов в России, на странное долготерпение кыргызского народа, который живет под пятой у Путина – вместо того чтобы обратить внимание на цивилизованный Запад…



Сколько еще таких аид живет на берегах Оки? Сколько тех, которые несколько дней смаковали неудачный пригожинский мятеж, злорадствовали над Путиным и российской армией? А сколько их разбросано по всей России – и принявших уже российское гражданство, и все равно строчащих "у них в РФ все плохо, и у нас в КР будет так же, если пойдем за Россией"?



Почему ею и ей подобными до сих пор не заинтересовались соответствующие органы Российской Федерации? Может, представители этих органов просто с некоторых пор не заходят в "Фейсбук", как и все законопослушные россияне? В чисто российских соцсетях вы мадам Сасыбаеву не найдете. Какие-никакие меры предосторожности она все-таки соблюдает. Да и рассчитана ее писанина главным образом на кыргызстанских соотечественников. Именно их она баламутит, настраивает против России и русских, призывает к "неповиновению". По собственной ли инициативе? Возможно. Однако, учитывая, что на Шевченко она накинулась с какого-то перепугу через три года после "обидного" интервью, не сговариваясь с такими же прозападными активистками, - есть вполне резонные подозрения в ее ангажированности. Коллективный Запад, ведущий против России, в том числе, и информационную войну, охотно использует в своих целях вот таких "патриотов из народа".



С Валентины Шевченко и обсуждения русских, которые "ничего хорошего кыргызам не принесли, кроме разрушения их же, кыргызской великой культуры", упомянутые особы переключились на других известных далеко за пределами страны кыргызстанцев. Причем известных с лучшей стороны. Теперь в прицел попали бывшие кавээнщики Эльдияр Кененсаров и Сергей Абдулниязов, которые красиво обыграли в эфире тему матчества. Абдулниязов изображал иностранного агента Смита, который на языке рэпа объясняет: Америка делает все для того, чтобы кыргызы могли себя почувствовать американцами прямо сегодня, никуда не выезжая. Америка, дескать, несет вам отказ от памяти отцов вместе с другими своими либеральными ценностями.



Шоуменов тоже затравили. В чем только ни обвинили. На сей раз к травле подключилось информационное агентство "Клооп Медиа" (финансируемое агентством USAID, фондом Сороса и агентством NED при Госдепе США).



"Клооп", впрочем, как и его учредитель, заслуживает особого внимания. О них – чуть ниже.



Паника на заказ



В начале июня "Радио Свобода" (вариант кыргызско-американского "Азаттыка") вовсю разгоняло ужасы про Белгородскую область. Конкретно – про приграничный городок Шебекино. Разгоняло, ссылаясь на публикации блогеров – российских и украинских. Кто-то из них писал о том, что якобы видел собственными глазами и слышал собственными ушами (ну приукрасил маленько, с кем не бывает). Кто-то ориентировался на рассказы тети-дяди-друзей-знакомых.



Общий вывод из публикации: в Шебекино все очень плохо, а будет еще хуже. Потому что это – только начало. Непрекращающиеся обстрелы, жуткие разрушения, отсутствие продовольствия и воды, а также связи с внешним миром, Кремль или не в курсе, или занят другими делами, а люди массово гибнут…



Среди блогеров, которых цитировали, оказалась, естественно, и Аида Сасыбаева:



"В Шебекино ситуация гораздо хуже, чем я думала. Посечены очень много зданий, весь центр и пригород в совершенно непригодном для жизни состоянии. Отключены электричество и вода, не работает ни один магазин, отменены экзамены в школах, в городе создана тероборона, за что главу округа наградили орденом Мужества. Очень странный человек, кстати, этот Жданов. Рассказывает о том, что Шебекино само себя спасает и своими силами вывозит людей, но при этом благодарит Путина за то, что он "с народом".



Заканчивается все на совсем пессимистичной ноте: все пропало, Россия кончилась, по Белгородской области разгуливают бойцы ВСУ, наш президент самоустранился, главный удар близок. Спасайся, кто может!



Никто не спорит, ситуация сложная. Однако за подогревание бушующих страстей, за нагнетание отрицательных эмоций с намеренным искажением фактов в Уголовном кодексе Российской Федерации тоже предусмотрена статья.



Между прочим, Сасыбаева, по ее собственному признанию, в 16 лет уже успела посидеть на скамье подсудимых за так называемый "межнац". Горбатого – сами знаете, что исправит.



О "Клоопе" и хозяине его Бектуре



Бектур Искендер – еще одна кыргызстанская знаменитость. Один из основателей СМИ под названием Kloop. Журналист, правозащитник, активный борец за права ЛГБТ-сообщества и вообще персонаж скандальный, истеричный (как, впрочем, все представители его ориентации).



Искендер – один из тех кыргызстанцев, кто в 2014 году первым посетил украинский майдан. Двигало им, с одной стороны, любопытство. С другой стороны – желание поднабраться опыта, чтобы при возможности замутить что-нибудь эдакое в родном Кыргызстане. Кроме Бектура Искендера, в Киеве в то время околачивался другой известный бишкекский правозащитник, провокатор и ЛГБТ-активист – Дмитрий Кабак. Оба сейчас находятся за пределами Кыргызстана. Официальная версия – опасаются за свои жизни и здоровье. Неофициальная (и более вероятная) – оттуда, с запада, сподручнее вещать про демократические ценности и организовывать в Кыргызстане события типа гейпарадов.



Оба насквозь пронизаны сочувствием к "оккупированной Украине". Оба систематически наведываются в Киев, обзавелись украинскими друзьями и даже выучили язык. На котором сейчас время от времени публикуются в "Фейсбуке".



В июне Бектур Искендер кинул клич, обращенный ко всем СМИ Кыргызстана:



"Скажите, а если бы у вас была возможность выпускать эксклюзивный контент из Украины на страницах ваших изданий, вам это интересно было бы? А если бы у вас была возможность поехать сейчас в пресс-тур в Украину (с соблюдением всех мер предосторожности) и познакомиться с украинскими изданиями, организациями и представителями власти? Если вы не связаны ни с одним СМИ Центральной Азии, но знаете кого-то, кто связан, отправьте им эту форму для заполнения".



Кыргызский "Клооп" и лично Бектур Искендер обещают организовать всем заинтересованным такую возможность. И оплатить все расходы. Главное – приезжайте, учитесь западной демократии и несите ее в "темные" массы!



Завершается воззвание не слишком толерантно: "Простите, что форма на русском, но этот чертов колониальный язык – пока единственная общедоступная lingua franca в нашем регионе".



Судя по комментариям, желающих немало. И из Кыргызстана, и из Казахстана, и из Узбекистана, и из Таджикистана. Зерно упало в плодородную почву, удобренную Бектуром и его западными кураторами.



Дальше – больше. На середину июня пришелся день рождения Бектура Искендера. И отметить свой личный праздник он решил по-особенному. Опять же через соцсети обратился к своей многочисленной пастве с просьбой вместо подарков ему лично перечислять деньги на такой-то счет. Деньги пойдут на военную помощь Украине: "В конце концов, Украина сейчас воюет за свободу наших стран тоже". Это – еще один пунктик, замкнувший сознание некоторых даже здравомыслящих кыргызстанцев: завоевав Украину, Россия обязательно нападет на Кыргызстан. Призывы включить логику (зачем мы России? Для чего? Что она будет делать с бесполезным для нее придатком, который ей придется содержать?) цели не достигают. Умелая пропаганда, направленная на запугивание, - вещь страшная.



Комментарии под постом вполне ожидаемы: "отправил", "перечислил", "Слава Украине!"…



Остальной контент на странице Б.Искендера традиционен для кыргызского "правозащитника":



"Россия – страна-террорист, страна-оккупант, Кыргызстан долгие годы был ее бесправной колонией и до сих пор еще не избавился от колониального мышления; Россия вмешивается во все кыргызстанские дела, не давая нормально развиваться в цивилизованном направлении; Россия науськивает таджиков, подстрекает их к нападениям на нашу страну и для этого снабжает их оружием"…



Бектур Искендер вещает не только на кыргызскую, но и на казахскую, узбекскую, таджикскую аудиторию. Где он сам сейчас находится? Вроде бы в Грузии. Как его достать? Сложный вопрос. Да и он, опять же, не один такой. Есть тот же Кабак, есть засевший где-то в европах, но очень переживающий за судьбу родного Кыргызстана бывший наш активист (гей-священник) Максим Братухин… Которые, в отличие от вышеупомянутых блогерш, не скрывают своей материальной заинтересованности в обрабатывании граждан Азии и подталкивании их в нужном Западу направлении. Материальная, пожалуй, даже выше идеологической.



(продолжение следует)



Специально для StanRadar.com: Майя Шагал Источник - stanradar.com

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