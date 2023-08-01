Кухонное диссидентство развалило СССР. Ничего не напоминает?

14:17 02.08.2023

ЦРУ сделало ставку на самые сытые слои населения - и не прогадало



Александр Широкорад



Согласно Википедии, диссидент - это человек, активно выступающий против установившейся политической или религиозной системы. В СССР диссиденты появились после смерти Сталина. На Западе диссиденты выступали открыто. Но в СССР любая западная мода - одежда, танцы и прочее - принимала шутовской характер. Так, в СССР было около ста диссидентов, открыто исповедовавших свои взгляды, и несколько сот тысяч "кухонных" диссидентов.



Рафинированная интеллигенция в 1960-1990-е годы считала себя эдаким советским дворянством. Был у тебя папа известным ученым, писателем или актером, и глядь, уже сыночек или дочка распускают павлиньи перья - мы, мол, потомственная рафинированная интеллигенция. Ну а про деда, пасшего свиней или, в лучшем случае, имевшего приход в Саратовской губернии, вспоминать было не принято.



Любопытно, что в некоторых салонах господ интеллигентов не удовлетворял титул "рафинированные", они предпочитали называть себя "густопсовой интеллигенцией". На мой взгляд, это куда ближе к действительности. До 1956 года "густопсовые" питались из государственной кормушки, но тявкать можно было лишь по указу хозяина и только в адрес тех, на кого укажет хозяин.



В конце 1950-х годов ситуация изменилась. Кормушки остались на месте, и даже "густопсовым" стали больше платить и давать больше благ, но появилась возможность слегка потявкать на власть и на народ. Правда, слово "народ" густопсовыми не употреблялось, и они заменили его на "обыватель", "совок" и т. д. Хаяли государство, но благополучно процветали именно что на государственных харчах, в большинстве своем будучи в разнообразных творческих союзах (писателей, композиторов, художников etc.) и охотно пользуясь всеми предоставляемыми такими союзами благами - квартирами, мастерскими, дачами, санаториями, домами творчества… Белая кость! Живи и радуйся.



Но вот что тогда они говорили сами о себе:



"Ведь в любой цивилизованной стране нам не пришлось бы набиваться на кухоньке, чтоб обсудить какую-нибудь общественно-политическую тему. Для этого есть газеты, журналы, телевидение, радио, там освещаются самые разные взгляды, и даже мнения противоположных направлений и партий, и никто не боится угодить в тюрьму за критические высказывания!".



Попробовали бы они сейчас высказать в США или в странах Западной Европы критическое суждение о трансгендерах, мигрантах, детоцентризме и т. д. Болтунов быстро отправили бы за решетку, а в минимальном варианте - выгнали бы с работы и отобрали детей.



Как ни странно, кухонное диссидентство наносило серьезнейший вред советскому государству. Почти все "рафинированные" слушали западные радиостанции, а потом делились друг с другом услышанным и, естественно, давали свои комментарии.



Многие из "рафинированных" по долгу службы или в турпоездках бывали на Западе, а оттуда привозили издания "ИМКА-пресс" и других издательств, финансируемых западными спецслужбами. Волей-неволей, если захочешь почитать "всю Ахматову", "всего Мандельштама", "Доктора Живаго" и т. д. - обращайся к "рафинированным".



Замечу, что для большинства "рафинированных" это была какая-то игра, рисковая, по их мнению. Я же не помню, чтобы кого-то посадили за Цветаеву, Гумилева или Пастернака, напечатанных как в самиздате, так и в западных типографиях.



Каких-либо исторических изысканий в инициативном порядке "рафинированные" не производили. Во всяком случае, я об этом не слышал. Ну, к примеру, если кто-нибудь привез бы с Запада весьма антисоветские воспоминания Г. К. Графа "Балтийский флот в войну и революцию" (Мюнхен: тип. Р. Ольденбург, 1922), сей труд начали бы интенсивно копировать. А вот пойти в Ленинскую библиотеку и взять эту книгу в открытом (!) доступе никто не догадывался. Я сам брал ее, но плюнул, так как она была на французском языке, 1930 года издания.



В 1960-1980-х годах тиражи самиздата, по моей оценке, составляли миллионы экземпляров. Как пел Александр Галич: "„Эрика" (печатная машинка - „СП") берет четыре копии. Вот и все! А этого достаточно".



К 1990 году в СССР число людей с высшим образованием составляло 20,6 миллиона, а всего лиц, занятых умственным трудом, насчитывалось 36,7 миллиона, то есть 30% от общего числа работоспособного населения страны. Какой процент из них сейчас, в 2023 году, работает по специальности?



Я в начале 1980-х годов учился в аспирантуре в НИИ, который занимался прочностью полимеров, а в конце 1980-х работал в ЦНИИКА - Центральном научно-исследовательском институте комплексной автоматизации. В обеих организациях среди сотрудников с высшим образованием преобладали женщины. Загружены работой они были в среднем на 5%. Остальное время пребывали в декретных отпусках, сидели на больничных то на себя, то на ребенка.



С утра на работе у нас дамы красились и причесывались. То, что показано в кинофильме "Служебный роман", происходило в любом НИИ, министерстве, главке и т. д. Потом ходили пить чай, затем - минут на 30 в курилку. А там уже и 11 часов - время отправляться по магазинам за покупками. Примерно в 13 часов дамы возвращались, увешанные сумками с продуктами и ширпотребом. А дальше начинался обед. В нормальные дни дамы уделяли собственно работе от 1,5 до 0 (нуля!) часов, а в случае редких авралов - часов 5.



Мужчины-ИТР работали гораздо больше. Но они, глядя на милых дам, отправлялись в рабочее время чинить автомобили, заниматься общественными и иными мужскими делами. Ну а я, грешный, пользуясь выгодным в транспортном отношение расположением ЦНИИКА, в длинный (до трех часов) обед ездил в Ленинскую библиотеку выбирать и заказывать книги или дела в Военно-историческом архиве. А после окончания работы в ЦНИИКА ехал "вкалывать" в библиотеку или архив. Вот там уж по 6−8 часов, не поднимая головы, разве что в туалет сбегаю, жуя по дороге шоколадку.



Самое же интересное, что многие дамы из ИТР и гуманитариев считали себя обделенными советской властью. Мол, на Западе им платили бы в три раза больше, фильмы и журналы там интереснее и прочая, и прочая. Ну а главное, интеллигенту так приятно быть ущемленным и обиженным властью.



Но вот грянул 1991 год и гайдаровские реформы. И куда делись эти 30 миллионов женщин-инженеров, управленцев и т. п.



Лично я снимаю шапку перед гениями из ЦРУ. До сих пор за 6 тысяч лет письменной истории человечества государство, решившее взорвать страну противника, делало ставку на обиженные властью беднейшие слои населения, включая дворян, считавших, что их законные права ущемлены. А тут ЦРУ в 1960-1980-х годах сделало ударной силой в деле свержения социализма в Польше и СССР самые привилегированные слои населения - судостроителей там и интеллигенцию у нас. Самое любопытное, что и интеллигенция в СССР, и судостроители в Польше властью были произведены в элиту искусственно. В процентном отношении и те, и другие производили куда меньше, а потребляли куда больше, чем другие слои населения.



И Кремль, и Варшава создавали элиту на свою голову.



Но гонор польских судостроителей и наших "рафинированных" затмил разум. "Если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума". Волей-неволей вспоминается "Бараний марш" Брехта: "Шагают бараны в ряд, бьют в барабаны, кожу для них дают сами бараны".



Ну ладно, в Гданьске были все-таки особо не знавшие ни своей, ни мировой истории рабочие. А у нас оказались баранами "рафинированные" и "густопсовые", так кичившиеся своей образованностью.



Кто-то из бывших диссидентов сравнил советскую интеллигенцию с пистолетом, стреляющим не в противника, а в стрелка. А в народе говорят проще: "За что боролись, на то и напоролись".