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Дети-трансгендеры - это страшно, - Ханна Гроссман
14:18 02.08.2023

Fox News
США

Дети-трансгендеры на гормонах попадают в неотложку с членовредительством и молят о помощи - осведомленный источник

Сотрудник больницы штата Мэн назвал химическую смену пола у детей "бесчеловечной", сообщает FoxNews. По его словам, трансгендерные дети все чаще попадают в отделения неотложной помощи, а некоторые пациенты на гормонах страдают психическими расстройствами - вплоть до членовредительства и полного отрыва от реальности.

Ханна Гроссман (Hannah Grossman)

Источник из MaineHealth, ведущей сети медицинских учреждений штата Мэн, знакомый с особенностями лечения пациентов, включая подростков, рассказал о серьезных психологических кризисах у детей-трансгендеров, принимающих гормональные препараты для химической смены пола. По его словам, они сталкиваются с нервными срывами и полным отрывом от реальности и попадают в отделение неотложной помощи.

Источник сообщил о своих опасениях организации "Не навреди", которая стремится ограничить медицину научно обоснованной помощью.

Пациентов с психическими расстройствами кладут в отделение неотложной помощи в тяжелых случаях, когда требуется срочная стабилизация. Это делается, когда пациент представляет опасность для себя или окружающих, а ситуация сопровождается угрозами насилия, галлюцинациями, членовредительством и попытками самоубийства.

"У меня такое чувство, что дети словно кричат: "Да обратите же на меня внимание, мне срочно нужна помощь!". Что бы их ни мучило, рано или поздно это проявится. Например, некоторые полосуют себя ножом. Есть и другие формы членовредительства, но порезы - это самое частое", - сказал источник.

По так называемой "утверждающей" модели пациенты с гендерной дисфорией лечатся в специализированных клиниках, где им назначают гормональную терапию и блокаторы полового созревания. Сторонники "утверждающего" лечения считают, что эти препараты "спасают жизни". У трансгендерных пациентов нередки суицидальные наклонности, однако активисты объясняют это неприятием со стороны семьи и общества.

Источник сообщил, что некоторые из пациентов на гормонах страдают серьезными психическими расстройствами - вплоть до членовредительства и отрыва от реальности. Он добавил, что в отделение неотложной помощи попадают даже дети, чьи семьи поддерживают их выбор, - в основном это девочки от 13 лет и старше.

"Родители их всецело поощряют. Допустим, в разговоре с медицинским персоналом они говорят: "Вы должны называть ее мальчишеским именем. Это ее новая личность". Это они нам говорят, а не сам ребенок", - объяснил наш собеседник.

"Утверждающую" модель он считает жестокой и задается вопросом, какой смысл прописывать пациенту, который и так уже принимает целый коктейль психотропных средств, еще и гормоны и блокаторы полового созревания, хотя их побочные эффекты - как раз депрессия и тревога.

"У них же и так масса других побочных эффектов… Зачем еще больше осложнять жизнь, когда человеку и так тяжело? Я не вижу в этом смысла. И никакая ученая степень тут не поможет", - сказал источник.

Он сообщил, что общая установка на разнообразие, справедливость и инклюзивность толкает сотрудников MaineHealth к чрезмерной осторожности в общении c пациентами и коллегами - многие попросту не высказывают своих опасений насчет гормонального лечения.

По словам источника, семьям дают понять, что они всегда имеют право услышать мнение второго врача. Однако высказываться против химической смены пола считается "неуважением" - июэто не поощряется.

Источник считает, что сотрудники руководствуются следующей логикой: "Так поступал мой предшественник - значит, и я буду так же. Не буду же я менять всю систему". "Поэтому многие просто продолжают предыдущие назначения как ни в чем ни бывало. На самом деле, они об этом даже не задумываются и не желают понимать, чем это чревато. Это может усугубить проблему еще больше, но, с другой стороны, есть мощное общественное давление", - рассуждает наш собеседник.

В MaineHealth от комментариев отказались.

20-летний Коби разочаровался в смене пола и решился на "обратный переход". Он рассказал, что из-за гормонов в какой-то момент попросту утратил связь с реальностью. Лишь бросив их, он снова стал четко и ясно все осознавать. В настоящее время у него проблемы с позвоночником - сам он считает, что это следствие блокаторов полового созревания. По его словам, эти препараты подавляли не только развитие, но и "саму жизнь", "стремление что-либо делать" и "само счастье".

Оглядываясь назад, Коби считает медицинские вмешательства разновидностью членовредительства.

"Утверждающая" модель взята за основу медицинской помощи в США, хотя такие европейские страны, как Швеция, Великобритания и Финляндия, понемногу отходят от ее использования среди несовершеннолетних.

При этом "утверждающая" модель ставит вопросы о том, может ли пациент в состоянии острого психологического кризиса в принципе принимать осознанные решения и распоряжаться своим здоровьем и полом?

"Мысль, что у маленьких детей бывают психологические расстройства из-за того, что у них нет возможности пройти гендерную трансформацию, крайне неудачная и очень вредит так называемой "утверждающей" модели, - считает доктор Стэнли Гольдфарб из организации "Не навреди". - Скорее, они добиваются смены пола в надежде избавиться от психологического стресса, с которым, увы, столкнулись. Правильное лечение этих детей - это психотерапия, а не лекарства и не хирургия. Сторонники гендерной трансформации здорово подвели этих детей, фактически отрицая их психологические страдания - и это крайне прискорбно".

Исследование Министерства обороны, показало, что "утверждающее" лечение распространяется даже на пациентов, принимающих сильнодействующие нейролептики. При этом значительного улучшения психического здоровья не наблюдалось ни до, ни после "гендерно-утверждающего" лечения.

Наоборот, на его фоне прием психотропных средств вырос, говорится в исследовании.

Однако куратор исследования доктор Дэвид Кляйн позже предпочел от него отмежеваться и заявил, что при "оптимизированном" лечении с увеличением приема гормонов и числа операций душевные расстройства вроде шизофрении могут "рассеяться".

"Полагаю, что по показателям психиатрических расстройств легко сделать вывод, что это нечто присущее трансгендерам и гендерно разнообразным людям. Но едва ли мы можем сказать это наверняка. И я считаю наиболее вероятным, что при оптимизированном лечении эти диагнозы со временем начнут исчезать", - сказал доктор Кляйн.

Помимо сомнений в эффективности "утверждающей" модели, которые приводят в пример критики, даже ее сторонники не всегда могут четко сформулировать возможные физические побочные эффекты.

Поразительное исследование 2018 года "Гормональная терапия и острые сердечно-сосудистые заболевания у трансгендеров" показал повышенную вероятность инсульта с тенденцией к экспоненциальному росту после десяти лет приема препаратов.

Блокаторы полового созревания, которые прописывают детям, начиная с девяти лет, также используются для химической кастрации больных раком. Исследования связали их с сексуальной дисфункцией, которая чревата отеком мозга и проблемами с минеральной плотностью костей. Длительное их применение также чревато остеопорозом.

В других случаях лечащие врачи резко сменили курс после того, как встревожились по поводу использования блокаторов полового созревания.

Примечательно, что доктор Марси Бауэрс, проведшая тысячи операций на половых органах, ранее предупреждала, что блокаторы вызывают необратимую сексуальную дисфункцию.

"Ни один из детей или подростков, принимавших их на ранней стадии полового созревания, ни разу не испытал оргазма. Я хочу сказать, что это действительно в районе нуля", - сказала доктор Бауэрс в 2021 году.

Однако, став президентом WPATH, Всемирной профессиональной ассоциации по здоровью транссексуалов, Бауэрс теперь одобряет их использование.

Ассоциация устанавливает глобальные стандарты лечения несовершеннолетних и взрослых, и ее советам внимают ведущие поставщики медицинских услуг, включая Министерство обороны и Бостонскую детскую больницу.

Источник в MaineHealth сообщил, что трансгендерные дети все чаще попадают в отделение неотложной помощи.

У MaineHealth есть собственная гендерная клиника. На вопрос, могут ли в их числе быть и ее пациенты, источник ответил, что не знает.

Источник - ИноСМИ
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