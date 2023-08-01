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Шавкат Мирзиеев уволил руководителей 26 налоговых инспекций и ГНУ двух областей
21:29 02.08.2023

Президент поручил уволить 26 руководителей налоговых инспекций Узбекистана, начальников ГНУ двух областей, а также объявить выговор заместителям председателя Налогового комитета. Вместо поиска дополнительных источников налоговые органы "поддались старой болезни", сказал он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Ташкентскую область 2 августа поручил уволить 26 руководителей государственных налоговых инспекций городов и районов Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В их числе - руководители государственных налоговых инспекций Кунградского, Тахтакупырского, Улугнорского, Алатского, Пахтакорского, Наманганского, Мингбулакского, Чустского, Касанского, Мубарекского, Дехканабадского, Ургутского, Каттакурганского, Нурабадского, Музрабатского, Хивинского, Ханкинского, Китабского районов, а также городов Бухара, Каган, Самарканд, Ангрен, Бекабад, Алмалык, Нурафшан и Ургенч.

Мирзиеев озвучил решение об увольнении в ходе обсуждения вопросов расширения налоговой базы за счет развития предпринимательства.

На совещании отмечалось, что в первом полугодии налоговые поступления в стране выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76,3 трлн сумов. За этот период в распоряжении местных бюджетов осталось 2,3 трлн сумов.

"Однако это намного меньше нашего существующего потенциала. Надо признать, что результаты нашей растущей экономики не в полной мере отражаются на доходах бюджета. Винить в этом предпринимателей нельзя. Для этого налоговым органам необходимо изменить свое мировоззрение", - сказал глава государства.

По его словам, сотрудникам налоговой службы нужно смотреть на предпринимателей как на источник расширения налогооблагаемой базы через их поддержку, а не с точки зрения сбора денег.

Как отмечается, сегодня 60% налоговых поступлений собирается Межрегиональной налоговой инспекцией по крупным налогоплательщикам через электронную систему без выезда на место. Но президент подверг критике сотрудников областных и районных налоговых служб за "расслабленность".

Например, количество предприятий, уплачивающих налог на прибыль, с начала года уменьшилось на 9% - до 425 тысяч. В Хорезме и Каракалпакстане число таких предприятий сократилось на 20%, в Ташкентской области - на 14%, в Бухарской, Самаркандской и Наманганской областях - на 12%.

За пять месяцев этого года доходы предпринимателей в 40 районах не изменились, а у некоторых из них даже упали.

При этом президент отметил, что вместо поиска дополнительных источников налоговые органы "поддались старой болезни" и научились собирать свободные средства работающих предпринимателей. Например, в 2022 году сумма переплаты налогов предпринимателями увеличилась с 320 млрд сумов до 4,4 трлн сумов.

"К сожалению, из года в год увеличивается количество коррупционных преступлений среди налоговиков", - сказал президент.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре подвергся критике за ослабление контроля. Президент поставил перед ведомством задачу создать практическую систему предотвращения нарушений закона, таких как взыскание с налогоплательщиков излишних платежей, несвоевременный возврат взысканных средств, фальсификации при проверке.

За недостатки в обеспечении доходов бюджета и проверке деятельности предпринимателей уволены начальники Государственных налоговых управления Андижанской и Сырдарьинской областей и и. о. начальника инспекции Межрегиональной налоговой инспекцией по крупным налогоплательщикам.

Заместителю министра экономики и финансов Дилшоду Султанову, ответственному за налоги, заместителям председателя Налогового комитета Мубину Мирзаеву, Жахонгиру Абдиеву, Сирожиддину Эшматову и Мирзиеду Махкамову, а также начальнику налогового управления Ташкента объявлен выговор.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691000940


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