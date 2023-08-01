Трампу предъявили третье по счету обвинение

00:03 03.08.2023

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение

На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году



Евгения Чукалина



Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения, теперь по так называемому делу "6 января" - попытке отменить итоги выборов главы государства в 2020 году. Тогда победу одержал действующий американский лидер Джо Байден, однако сторонники кандидата от республиканцев не признали эти результаты, что спровоцировало штурм Капитолия. Теперь Трамп 3 августа должен предстать перед федеральным судом в Вашингтоне.



Как отмечается в судебном документе, большое жюри присяжных сочло достаточными улики, предоставленные властями, чтобы обвинить 45-го президента в "сговоре с целью обмана США", "сговоре с целью фальсификации показаний свидетелей", "сговоре против прав граждан Соединенных Штатов", а также в "воспрепятствовании и попытке воспрепятствования разбирательству".



Мнения экспертов:



Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин:

"Сейчас против экс-президента выдвинут целый комплекс обвинений. Если бы было выдвинуто одно, то его теоретически можно было бы оспорить, и оно бы развалилось. Но так как обвинений несколько, Трампу и его адвокатам предстоит борьба с каждым отдельно. Впереди комплексный, сложный, объемный, многоступенчатый и дорогостоящий процесс.

При этом в те дни, когда Трампу предъявляют обвинения - а это не первый раз, - по оценкам американских СМИ, объем пожертвований избирателей для его президентской кампании растет. Это говорит о том, что обвинения играют не только против него, но и ему на руку. Так он наращивает не только политический, но и финансовый капитал. Другое дело, что в том числе эти средства тратятся на судебные разбирательства и защиту Трампа. К тому же экс-президент представит обвинения в свете борьбы с ним как кандидатом, обозначит как охоту на ведьм. Он будет использовать их в своих политических целях, для проведения предвыборной кампании. При этом осталось менее полугода до начала предварительных выборов, а само судебное разбирательство будет проходить зимой, как раз в преддверии праймериз".



Эксперт по США, научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков:

"На этот раз обвинения серьезные, к тому же впервые появилась формулировка "сговор". Юридически ни наличие обвинений, ни даже заключение под стражу не может лишить кандидата возможности участвовать в предвыборной кампании и даже победить. Но при этом возникает множество других проблем. Сомневаюсь, что окончательное решение суда будет вынесено до выборов. Очевидно, Трамп подключит самую профессиональную команду адвокатов, а за ходом судебных разбирательств будет пристально следить вся американская пресса - как консервативная, так и либеральная.

Самая большая проблема в том, что от Трампа отвернутся члены его команды. Такое уже происходило, когда обвинения выдвигались в прошлый раз. Это сильно затруднит ведение кампании. Разумеется, этой темы нельзя будет избежать ни в одном публичном появлении. Трамп уже начал использовать выдвинутые обвинения таким образом, чтобы представить себя "одиноким борцом против системы". Такая риторика лишь усилит поддержку его ядерного электората, но вряд ли обеспечит большое количество дополнительных голосов".



Старший преподаватель кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Артем Кирка:

"В совокупности по новому делу ему грозит более 50 лет тюрьмы. Таким образом, политическое шоу в США набирает обороты, отрезая у участников простые и доступные пути отхода, а также накаляя и без того не самую простую ситуацию. Тюремное заключение для Трампа вполне реально - вопрос лишь в том, как долго оно может продлиться. В любом случае задача происходящего - эмоциональная вовлеченность конечного зрителя, то есть простых американцев. По окончании спектакля декорации будут разобраны: кто-то уйдет на заслуженную пенсию, кто-то выйдет на свободу в результате помилования, а кто-то будет управлять государством, политика которого никак не изменится".



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Это уже третье по счету обвинение, которое предъявили экс-главе государства за 2023 год. В первый раз официально его предъявил суд Манхэттена 4 апреля. Уголовное обвинение состояло из 34 пунктов. Все они касались фальсификаций деловых документов, цель которых, по версии следствия, скрыть взятки за молчание тем, кто мог подпортить репутацию во время кампании 2016 года.



Вторым стало дело о секретных документах, которые в августе 2022-го у Трампа нашло ФБР во время обысков его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Всего было изъято 102 документа: 31 с грифом "конфиденциально", 54 - "секретно" и 17 - "совершенно секретно". Примечательно, что суд Майями предъявил обвинения экс-президенту в день 77-летия политика - 13 июня.