В Узбекистане работницы фабрики добились отмены перехода на "шестидневку", перекрыв дорогу

00:11 03.08.2023

Работницы фабрики под Ташкентом, перекрыв дорогу, добились отмены перехода на "шестидневку"



Второго августа в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлена группа женщин, перекрывшая дорогу.



