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Почему кредитный рейтинг США снижен до AA+ второй раз в истории
00:16 03.08.2023

Долга срок: почему кредитный рейтинг США снижен до AA+ второй раз в истории
И насколько это подрывает доверие к долгу страны и статусу доллара

Наталья Ильина

Снижение кредитного рейтинга США до AA+ второй раз в истории уже привело к повышению стоимости гособлигаций страны до годовых максимумов. Однако вряд ли в ближайшей перспективе последуют эмоциональные распродажи бумаг инвесторами, как это было в 2011 году, полагают опрошенные "Известиями" эксперты. На российском фондовом рынке решение рейтингового агентства Fitch не отразится, поскольку сейчас он фактически закрыт для нерезидентов. Вместе с тем это заявление еще раз подтверждает, что рост американского госдолга и ставок Федрезерва несет риски для экономики, подчеркнули аналитики.

Ниже лучшего

Fitch во вторник, 1 августа, сообщило о понижении долгосрочного рейтинга США. Кредитоспособность американской экономики, по мнению агентства, уменьшена с AAA до АА+. При этом установлен стабильный прогноз.

Решение объясняют ожидаемым ухудшением ситуации с налогами в Штатах в ближайшие три года. Кроме того, отмечаются риски рецессии экономики и продолжающегося увеличения ставок ФРС. Весной 2023-го последний фактор привел к тому, что гособлигации в портфеле крупных банков резко подешевели, из-за чего рухнули Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank.

Помимо этого, агентство упомянуло ограниченный прогресс в решении среднесрочных проблем, связанных с ростом расходов на социальное обеспечение и Medicare из-за старения населения. Эксперты ждут увеличения дефицита госбюджета США в течение следующих трех лет.

Еще одна упомянутая Fitch причина - "ухудшение управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту". В начале 2023 года страна была на пороге дефолта, поскольку приблизилась к потолку разрешенного госдолга. Конгресс и президент до последнего не могли прийти к консенсусу относительно повышения планки, однако в итоге решение было принято и обвала удалось избежать.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Суверенный кредитный рейтинг показывает готовность государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Фактически это оценка вероятности дефолта. Рейтинги составляются специализированными агентствами. Крупнейшие из них - американские Standard and Poor's (S&P), Moody's и Fitch. Показателями пользуются инвесторы, в том числе крупные фонды: они служат ориентиром для покупки гособлигаций.

По методологии Fitch, рейтинг на уровне AA+ имеют другие страны с сильной экономикой - Австрия, Канада, Новая Зеландия и Финляндия. Наивысший же показатель присвоен Австралии, Германии, Дании, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии, Сингапуру, Швейцарии и Швеции.

Белый дом заявил, что не согласен с решением агентства. Там сказали: модель рейтингов, используемая Fitch, ухудшилась при президенте Дональде Трампе, а затем улучшилась при Джо Байдене. Понижение показателя "бросает вызов" реальности, поскольку решение принято, когда Байден добился сильного восстановления экономики.

Уменьшение кредитного рейтинга США происходит второй раз в истории. В августе 2011 года S&P понизило показатель до AA+ с негативным прогнозом, отметив, что в результате долгового кризиса в стране были выявлены недостатки системы управления, которые могут повлиять на долгосрочную финансовую стабильность.

Рыночная реакция

В отличие от 2011-го, когда американский фондовый рынок испытал локальный стресс, сегодня мы не видим каких-то чрезмерных и эмоциональных распродаж по фьючерсам на бумаги США, отметил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Тем не менее доходность десятилетних казначейских облигаций страны выросла до 4,03% и находится вблизи максимумов года, отметила главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова. Она повышается, поскольку некоторые инвесторы продают бумаги, те дешевеют, а погашаться они будут по первоначальной стоимости, и в результате игроки смогут заработать больше.

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Однако прогноз по рейтингу сохранен "стабильный", поэтому негативная реакция долгового рынка, вероятно, будет краткосрочной, полагают аналитики.

- Последуют ли аналогичные шаги со стороны Moody's и S&P - вопрос сложный. Неоднократные противоречия по поводу повышения лимита госдолга, прогнозируемый высокий дефицит бюджета, а также сохранение угрозы рецессии и рост ставки ФРС - фундаментальные факторы, которые могут подтолкнуть другие агентства к аналогичному шагу. При этом политическое давление, характеризующее этот шаг "произвольным и основанным на устаревших данных", вероятно, окажет сдерживающее воздействие, - считает Марина Никишова.

Госдолг США действительно гигантский (составляет 119% ВВП страны), и его рост в условиях повышения ставок несет риски возникновения более острых проблем с бюджетом после выборного 2024 года, согласны в ПСБ. Однако пока правительство вполне способно обслуживать свои обязательства, на что решение Fitch и указывает.

Хотя рынки находятся в напряжении, инвесторы все равно ищут безопасность в казначейских облигациях, что подчеркивает их важность, отметил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Дальнейшие изменения, по его словам, зависят от реакции инвесторов и мер ФРС для стабилизации ситуации.

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Пока США удерживают позицию главной экономической силы, а доллар сохраняет статус основной резервной валюты мира, облигации страны продолжат пользоваться спросом, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он уточнил: союзники Америки и лояльные страны продолжат покупать ее долговые бумаги. Однако это еще один небольшой элемент, который подрывает доверие к долгу страны и статусу доллара.

- Понижение американского рейтинга Fitch никак не повлияет на Россию и российского инвестора. Если бы произошла распродажа на мировых рынках, как это было в 2011 году, когда агентство S&P уменьшило показатель США до АА+, то это могло бы привести к падению цен на нефть и другое сырье. Однако этого не произошло, поэтому влияния на Россию мы не ожидаем, - сказал Михаил Васильев.

Кроме того, поскольку нерезидентов сейчас на российском рынке практически нет, решение слабо отразится и на финансовом секторе. Реакция национального фондового рынка на последние новости нейтральна.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691010960


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