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Путин и Эрдоган вновь обсуждают встречу. Давно не на... ли?
01:36 03.08.2023

Путин и Эрдоган готовятся к предполагаемой встрече

Лидеры России и Турции обсудили условия возобновления зерновой сделки
Геннадий Петров

Первый с момента выхода РФ из зерновой сделки телефонный разговор провели президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщается, оба лидера обсуждали в том числе и возможность личной встречи. Однако дата ее проведения названа не была ни в России, ни в Турции.
Уже 17 июля, сразу после заявления о выходе РФ из зерновой сделки, Эрдоган заявил, что готов лично обсудить сложившуюся ситуацию с Путиным. С тех пор позиция Турции оставалась неизменной: договоренность по транзиту продовольствия через Черное море должна выполняться только с участием России. Переубедить Эрдогана, видимо, не удалось и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они провели телефонный разговор 21 июля, и по его окончании перевозку украинского зерна турецкие суда не возобновили.

По заявлениям союзников Турции по НАТО создается впечатление, что Запад пока не решил, как быть с зерновой сделкой. На этом фоне и состоялся давно анонсированный разговор Путина и Эрдогана.

Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер "изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия пакетных соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений". Она заключается в том, что продлевать действие зерновой сделки в условиях, когда не выполняется ее российская часть, нет смысла. Путин повторил то, что в Москве говорилось ранее: РФ вышла из договоренностей не окончательно, а пока Западом "не будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией". При этом снабжать беднейшие страны зерном страна не отказывается, она готова это делать и сейчас, в том числе на безвозмездной основе.

По сообщению агентства Anadolu, турецкий лидер, со своей стороны, назвал зерновую сделку "мостом мира" и отметил, что ее приостановка на длительный срок никому на пользу не пойдет.

По отчетам о телефонном разговоре так и осталось неясным, когда и где состоятся очные переговоры Путина и Эрдогана. Канцелярия турецкого президента сообщила о том, что "в ходе разговора лидеры договорились по вопросу визита Путина в Турцию". О том, на какое число этот визит запланирован, в сообщении не сказано. А пресс-служба Кремля лишь проинформировала, что в ходе телефонного разговора "условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров". Напомним, что 29 июля Путин сообщил журналистам, что не исключен и его визит в Турцию, и приезд в Россию Эрдогана.

Если оба лидера встретятся все-таки на турецкой территории, это будет значить, что Анкара не побоялась создать себе еще одну проблему в своих непростых отношениях с Брюсселем и Вашингтоном. Эрдогану не поставят в упрек нарушение международных договоренностей. Турция не присоединилась к Римскому статуту, на основании которого действует Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, поэтому выполнять его ордер на арест Путина не обязана. Однако приезд российского лидера в страну, входящую в НАТО, станет знаковым событием, зримым свидетельством того, что ряды проукраинской коалиции Запада (в которую, безусловно, входит Турция, поставляющая Киеву оружие) не так прочны, как кажется.

Источник - НГ
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