Инициатива США встроить Афганистан в Среднюю Азию уже реализуется, - НГ

01:50 03.08.2023

Астана и Кабул развивают бизнес-сотрудничество



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

2.08.2023

Афганские чиновники прибыли в Астану.

В Казахстане со 2 по 5 августа проходят бизнес-мероприятия с участием прибывшей в Астану афганской делегации во главе с министром промышленности и торговли Алхаджи Нуриддином Азизи. Казахстан и Афганистан планируют довести товарооборот до 3 млрд долл. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш сообщил, что вопрос об исключении движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка запрещенных как в Казахстане, так и в РФ не стоит на повестке дня.



Афганская делегация, более 150 человек, провела 2 августа презентацию своей продукции. Страну представляли руководители Центрального банка, частных банков, энергетической компании DABS, телекоммуникационной компании "AfTel", Торгово-инвестиционной палаты, а также различных компаний.



Также состоялись переговоры с казахстанскими деловыми кругами с участием представителей Министерства торговли и интеграции Казахстана, компании "Казахэкспорт", логистических компаний и банков второго уровня. На выставке в EXPO-центре и Конгресс-центре представлены афганские товары: продукты питания, медная посуда, мрамор, ковры, ювелирные изделия и многие другие традиционные товары.



Ожидается, что по итогам бизнес-форума, который состоится 3 августа, будут подписаны инвестиционные и торгово-экономические соглашения. Астана и Кабул намерены довести товарооборот с нынешних 9,1 млн долл. до 3 млрд долл. Афганистан для Казахстана – объемный рынок, в первую очередь в поставках зерна и муки, причем на протяжении многих лет. 90% муки, потребляемой в Афганистане, казахстанского происхождения. Только за прошлый год объемы поставок муки увеличились на 52% (с 895 126 т в 2021 году до 1,3 млн т в 2022-м), пшеницы – на 20% (с 571 704 т в 2021 до 686 729 т в 2022-м), подсолнечного масла – в 6,2 раза (с 2825 т в 2021-м до 17 576 т в 2022-м), началась отгрузка ржи. На эти товары большой спрос. Кстати, в Кабуле на состоявшемся в апреле бизнес-форуме предприниматели двух стран договорились увеличить поставки муки из Казахстана в Афганистан и довести их до суммы в 4 млн долл. Казахстан также экспортирует российскую продукцию в Афганистан либо получает доход от ее транзита. "Помимо торгово-экономических связей руководство стран намерено развивать телекоммуникационные, транспортные и логистические связи, а также использовать транзитный и пограничный потенциал Афганистана для торговли со странами региона. В частности, речь идет о реализации проекта Трансафганской железной дороги, к которой Казахстан проявляет интерес. Кстати, Казахстан является крупным производителем железнодорожных вагонов. Это частность, но немаловажная", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев (см. "НГ" от 18.04.23).



Сторонами разрабатываются также и новые торговые маршруты в Пакистан через Афганистан. "Для Казахстана – это кратчайший путь в Пакистан с 220-миллионным населением. Он также открывает Казахстану возможность выхода к морским портам Карачи и Гвадар, далее в Индию, страны Ближнего Востока, Африки. Это новые и очень привлекательные для казахстанских экспортеров торговые рынки", – сказал на брифинге в Астане вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.



На днях был протестирован этот маршрут. Казахстан в пилотном режиме отправил несколько грузовиков в Пакистан через Афганистан. При этом груз из Казахстана в Пакистан и обратно проезжает 4 тыс. км. Это не такое большое расстояние в плане регионального развития", – считает министр. Торебаев сообщил, что достигнуты договоренности с крупным игроком на рынке транспортных услуг Пакистана, компанией National Logistics Cell, которая готова обеспечить безопасный и быстрый транзит товаров в Казахстан через Афганистан и обратно. По мнению Торебаева, транспортно-логистический потенциал Афганистана трудно переоценить.



В конце прошлого месяца сотрудничество Казахстана и других стран Центральной Азии обсуждалось на переговорах в Астане со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом. Он, в частности, приветствовал меры правительства Казахстана по оказанию помощи афганскому народу, отметив меры по стабилизации социальной и экономической обстановки. На что заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров заметил, что Астана выступает за объединение международных усилий для оказания помощи Афганистану и поиска путей выхода страны из сложного гуманитарного кризиса. В частности, было обращено внимание на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию регионального центра ООН по устойчивому развитию в Алма-Ате, который нацелен на содействие сотрудничеству стран Центральной Азии и Афганистана в сферах социально-экономического и торгово-инвестиционного развития.



Идея об объединении Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии с Афганистаном в один большой регион, выдвинутая пару десятилетий назад американским политологом директором Института Центральной Азии и Кавказа Американского совета по внешней политике США Фредериком Старом, становится реальностью. В интервью "НГ" он сказал, что "успех будет большим, если в регионе в качестве своего начнут рассматривать и Афганистан". "Афганистан нужно рассматривать как часть Центральной Азии, а не как соседа этого региона. Большинство жителей Афганистана исповедуют умеренный вариант ислама. Сейчас у этой страны не лучший имидж, но стоит поразмыслить над тем, что Афганистан может стать успешной страной. Как, например, Южная Корея, у которой практически нет природных ресурсов, в которой до недавнего времени не хватало образованных людей. Но Корея добилась успеха. А у Афганистана громадные природные ресурсы и идеальное географическое расположение в самом сердце Центральной Азии. В конце концов через Афганистан будут проложены транспортные маршруты, и афганцы знают, как решить вопросы торговли", – отметил Фредерик Старр (см. "НГ" 28.11.17) Он заметил, что если страны региона не объединятся с Афганистаном, то проиграют.



Дело за малым – признать правительство талибов официальным. Но США, равно как и другие мировые игроки, не спешат это делать. На состоявшихся в Дохе 31 июля первых официальных переговорах между спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом с главой МИД Афганистана мавлави Амир Ханом Муттаки было принято решение "продолжить диалог". Глава политического офиса Исламского Эмирата в Катаре Сохаил Шахин написал в Twitter, что встреча и диалог между делегациями Исламского Эмирата (так называют Афганистан талибы) и США были полезны, обе стороны подчеркнули необходимость проведения таких встреч и в будущем.