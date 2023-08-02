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Четверг, 03.08.2023
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Гагаузия ставит на Турцию и Россию, - Светлана Гамова
01:56 03.08.2023

Автономия пытается вести независимую от Кишинева экономическую политику
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
02.08.2023
Евгения Гуцул (в центре) укрепляет связи Гагаузии с турецким бизнесом.
Башкан (глава) Гагаузской автономии Евгения Гуцул подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией деловых людей Турции. Документ направлен на привлечение инвестиций в экономику автономного образования. Депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш сказал "НГ", что главными партнерами автономии являются Турция и Россия. При этом Турция – это прежде всего инвестиции в социальные программы, а Россия – это рынок сбыта для гагаузской сельхозпродукции. По словам парламентария, в автономии также есть перерабатывающие предприятия с российским капиталом.

Главным рынком сбыта для Гагаузской автономии на юге Молдавии остается Россия, заметил "НГ" депутат Народного собрания (парламента) Сергей Чимпоеш. "Мы работаем на российском рынке без проблем. Рынок сбыта – главное направление в экономических отношениях Гагаузии с Россией.

Хотя у нас работают российские компании, в основном в области переработки сельхозпродукции. Раньше их было больше, но после того как Владимир Воронин (тогда президент) в 2003 году отказался подписать с РФ меморандум Козака, касающийся приднестровского урегулирования, отношения Кишинева и Москвы ухудшились, и многие российские компании ушли из Гагаузии. Сократились инвестиции в винодельческую и перерабатывающую отрасли. Так что экономика нашей автономии зависит от политики молдавских властей. Турция остается главным инвестором Гагаузии. Турки занимаются у нас социальным строительством. Построили детсад, школу, стадион, занимаются дорогами", – рассказал гагаузский депутат.

Портал "Трибуна" опубликовал топ крупнейших доноров – внешних партнеров проектов, реализованных в Гагаузии. С 2015 по 2023 год в автономии совместно с партнерами было реализовано 295 проектов на общую сумму более 1 млрд леев (55 млн 705 тыс. долл.).

На первом месте по инвестициям в Гагаузию – Турция. На протяжении последних восьми лет посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) и ряда примэрий (местных администраций в Гагаузии) осуществлено финансирование проектов на сумму, превышающую 470 млн леев (26 млн 181 тыс. 350 долл.). Благодаря TIKA был построен центральный парк в с. Копчак, сдан в эксплуатацию трехэтажный многоквартирный дом для пострадавших в ходе наводнения в 2016 году в городе Чадыр-Лунга, построены и оснащены детский сад и индустриальный колледж.

На втором месте по инвестициям Евросоюз. Он вложил в Гагаузию 224 млн леев (12 477 920 долл.). Депутат Сергей Чимпоеш отметил, что ЕС ничего не строил в автономии, но на его деньги были модернизированы и оснащены современным оборудованием дошкольные и образовательные учреждения.

Третье место по вложениям в автономное образование занимает Российская Федерация – 158 млн леев (8 801 390 долл.). Региону были переданы Россией микроавтобусы, пожарные автоцистерны и машины скорой помощи. РФ также предоставила медицинские изделия, музыкальные инструменты и книги.

Вступив в должность башкана в июле нынешнего года, Евгения Гуцул заявила о намерении развивать отношения с Россией, для чего открыть представительство Гагаузской автономии в Москве. А в первых числах августа она подписала меморандум с Ассоциацией деловых людей Турции. Цель меморандума – получить инвестиции, направленные на динамичное развитие автономии.

Башкан Гагаузии отметила: "Наше сотрудничество будет сосредоточено на конкретных областях, прежде всего направленных на повышение уровня жизни жителей Гагаузии". "В рамках сотрудничества будет осуществляться обмен знаниями, идеями и профессиональными кадрами. Планируем внедрение социальных, экономических и культурных программ, способствующих укреплению и развитию человеческого и экономического потенциала Гагаузской автономии", – сообщила Евгения Гуцул.

Представитель делегации Турции и лидер Ассоциации деловых людей ТР Озтурк Юсуф выразил готовность оказать помощь в реализации планов башкана и ее команды. Он отметил, что у него и его организации много друзей и сторонников, готовых поддержать Гагаузию.

Напомним, гагаузы – тюркоязычный народ православного вероисповедания. В Гагаузии компактно проживают более 200 тыс. человек.

Следует отметить, что Молдавия также сотрудничает с Турцией, объем внешней торговли с этой республикой с января по май текущего года составил 382,6 млн молдавских леев. Кишинев обратился к Анкаре с просьбой пересмотреть экспортные тарифные льготы на молдавские сельхозпродукты (мед, орехи, соки, вина и т.д.). Турецкая сторона готова к дискуссии, но ждет встречного предложения со стороны молдавских партнеров. Сегодня на молдавском рынке рядом с молдавскими помидорами, огурцами и виноградом можно видеть турецкие. Молдавские фермеры, полностью покрывающие спрос сограждан на овощи и фрукты, жалуются, что если не принять мер, то скоро импортная продукция вытеснит с рынка страны национальный продукт.

Источник - НГ
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