Русская мать из Узбекистана и ее новорожденный малыш оказались в тяжелейшей ситуации, - МК-

06:56 03.08.2023 Демографическая трагедия



Искупать в настоящей ванночке новорожденного Витю Севастьянова удалось только на тринадцатый день после его появления на свет.



Тогда же его мама, 26-летняя Валентина Севастьянова, впервые за много недель спокойно уснула в чистой и теплой постели без решеток на окнах.



Русская по национальности, но гражданка Узбекистана, беременная Валентина оказалась никому не нужна на исторической родине, куда приехала на заработки. Без работы, жилья, выставленную за порог гражданским мужем, суд приговорил ее к принудительному выдворению из страны вместе с грудным сыном.



Подумаешь, беременная, подумаешь, русская, подумаешь, демографическая проблема в стране и всех призывают рожать - прямо из зала судебных заседаний Валентину со схватками повезли в роддом. Закон есть закон, и исключений для простой женщины, за которую некому вступиться, в нем не предусмотрено.



Об отчаянном положении Валентины Севастьяновой рассказала в Интернете правозащитница Елена Альшанская. И только после этого девиз "своих не бросаем" услышали наверху.



Мы разузнали подробности этой шокирующей истории.



Демографическая трагедия

ВАЛЕНТИНА И ВИТЯ СЕВАСТЬЯНОВЫ ОСТАЮТСЯ В РОССИИ БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ СПЧ.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Про зайку и лужайку



"В спецприемнике в Твери находится женщина с новорожденным младенцем. В течение 10 дней ее выдворят из России. Она русская", - написала правозащитница.



Волею судеб семья Валентины Севастьяновой в советское время оказалась в Узбекистане и на момент распада СССР проживала там. Так у Вали оказалось гражданство другой страны.



Круглая сирота. Мать, ее растившая, давно умерла. Другой родни не было. Отец от общения отказался, еще когда девочка училась в начальной школе. Валя получила аттестат, но продолжать образование дальше не смогла, перебивалась случайными заработками...



Год назад она приехала в РФ со своим молодым человеком, с которым было "все серьезно", они жили вместе четыре года. Собственно, парень и позвал ее в Россию, накормил обещаниями, мол, здесь его родственники, они встретят, помогут. В итоге работали неофициально: он на стройке, она поварихой. А когда девушка оказалась в положении, гражданский муж просто выставил Валю с нехитрыми пожитками за дверь вагончика, который они снимали вдвоем.



Ее ребенок - только ее проблемы. Даже для отца будущего малыша, не то что для работодателя. Которому тоже не нужна была беременная повариха. "Зайки на лужайках", которым небеса дают детишек и на детишек, существуют лишь в стране розовых пони и в воображении тех, кто сам не проходил через подобный ад.



"Все последующие месяцы беременности эта женщина просто пыталась выжить", - заключают правозащитники. Вернуться домой Валентина не могла, просрочила все сроки с разрешением на проживание, и не было средств на билет, да и в Узбекистане ее никто не ждал.



www.aviasales.ru

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В России же не было постоянной работы, жилья, медицинской страховки. За всю беременность Валентина ни разу не посещала врача и не делала УЗИ.



Иногда оказывалось негде даже зарядить телефон. Большинство прохожих равнодушно проходили мимо. Сколько таких, как Валентина? Всем не поможешь. Государственные приюты для женщин в трудной жизненной ситуации существуют, хотя их и немного, но и они готовы помочь только россиянкам. Да и не знала Валентина, где и что искать. На последние средства выходила в Интернет, вдруг кому-то ее судьба окажется небезразличной?



Сдали соседи



Как же она продержалась в такой ситуации? Потом, вспоминая свою жизнь в похожих невыносимых условиях, многие женщины и сами не понимают, откуда же они взяли силы. Как будто бы все это происходило с кем-то другим.



Наконец Валя нашла семью в деревне под Тверью, где ее кормили и давали ночлег за помощь по хозяйству. Но тут бдительные соседи сигнализировали в соответствующие органы, что, мол, живет непонятная гражданка, надо бы ее проверить, времена нынче непростые.



Привели под белые ручки в миграционные органы.



"Признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - 26 июня 2023 года Нелидовский межрайонный суд Тверской области принял решение об административном выдворении Севастьяновой Валентины Александровны в форме "контролируемого самостоятельного выезда за пределы РФ". Также ей назначили штраф в 2000 рублей, которых у нее не было. Как не появились и средства на билет домой. Поэтому покинуть пределы РФ до 12 июля 2023 года добровольно, как было предложено судом, женщина бы по-любому не смогла…



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Продолжила скитаться и снова попалась… Можно ли далеко убежать на девятом месяце? Состоялся еще один суд. На нем Валентина не присутствовала, у нее начались схватки перед самым началом, и ее отвезли в роддом.



15 июля на белый свет в Твери появился гражданин Узбекистана Виктор Александрович Севастьянов. Виктором Валентина назвала сына в честь дедушки, который давно умер. Валя его очень любила и была ему нужна.



Молоко за решеткой



Если бы Витя Севастьянов родился в Америке, то стал бы гражданином США. Согласно четырнадцатой поправке Конституции Соединенных Штатов по факту своего появления на свет на этой территории. При этом мать, законный представитель малолетнего ребенка, также получила бы право на проживание в стране.



Но в России такого закона нет.



Через четыре дня после рождения малыша Заволжский районный суд города Твери принял решение о принудительном выдворении его и матери в Узбекистан.



Валентина была объявлена уже повторной злостной нарушительницей миграционного режима. "Препятствий для (…) административного выдворения за пределы территории Российской Федерации не имеется", - было прописано в окончательном решении 19 июля.



Пока решалась его судьба, малыш безмятежно спал в коридоре суда на руках у людей, которые узнали случайно об этой истории и не смогли пройти мимо.



Им единственным оказалось не все равно. После суда в ожидании принудительного выдворения, которое должно было состояться через 10 дней, мать с младенцем отвезли в спецприемник, где под охраной Валентина должна была ожидать вылета в Узбекистан.



ЦВСИГ г. Тверь - специальное учреждение в ведомстве МВД, предназначенное для содержания иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых судом было принято решение о принудительном выдворении или депортации.



Да, добросердечные сотрудники учреждения вошли в положение молодой женщины, их поместили в специальную комнату для матери и ребенка, разрешили привезти правозащитникам смеси, пока не пришло молоко, самые необходимые вещи для малыша. Но, по сути, это было лишение свободы со всеми вытекающими. И - абсолютная неизвестность в будущем.



"Мы просили передать их в приют, хотя бы на время до выдворения, - написала новый пост Елена Альшанская. - Зачем было женщину с новорожденным младенцем и с гарантиями о том, что ее устроят в приют, запихивать в спецприемник, не знаю. Вот такая поддержка соотечественников и демографии".



Что ж, конкретно по букве закона судьи действительно были правы.



Нарушила - уезжай. Не уехала - выдворим насильно. С ребенком или без - не имеет значения.



Людьми же закон интересуется постольку-поскольку. Да, отдельно прописано, что судья при вынесении решения должен руководствоваться не только законом, но и внутренними убеждениями и совестью, однако последние две опции, в принципе, не обязательны.



Милосердие же законодательством не предусмотрено вовсе.



"О том, что происходит, мы узнали после звонка из… Находки", - рассказывает психолог Оксана Джос, которая сейчас курирует Валентину и Витю Севастьяновых.



Наверное, это все-таки немного чудо. Окольными путями, имея ограниченный доступ в Интернет, незадолго до родов Валя случайно нашла земляков, переехавших из Узбекистана по программе переселения аж в… Находку.



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А уже те связались с волонтерами.



"Земляки из Находки кинули ей денег на телефон, на еду, - продолжает психолог. - Вы даже не представляете, сколько подобных историй. Были даже москвички с пропиской, оказавшиеся на улице. Бросают мужья, отказываются семьи… Многие остаются одни и буквально скатываются на дно. Так, 25-летняя девушка натворила бед, ее лишили прав на двух первых детей, забеременела третьим. Кровная семья выставила ее за дверь, и она стала бомжем. Их забрали с новорожденным в государственный приют, подключили опеку, но она хотя бы была прописана в столице, и это было сделать проще. Оказалось, совершенно нормальная девочка. Ей был дан еще один шанс, и она им воспользовалась, но такой хеппи-энд, если честно, случается довольно редко.



КАК СЛОЖИЛАСЬ СУДЬБА МАФТУНАХОН КАРИМОВОЙ И ЕЕ СЫНА - НЕИЗВЕСТНО. ФОТО: СК РФ

Дорога в один конец



Обычно если женщина покатилась по социальной лестнице, то это путь в один конец.



В случаях с оступившимися мужчинами сразу найдутся жены, матери, сестры, любимые, которые станут тащить их на себе до последнего. В случаях с представительницами слабого пола их обвинят во всех грехах и пройдут мимо.



Зачем беременела? Зачем рожала? О чем думала? Причем чаще всего порицают те же самые чиновники, которые потом вещают с громких трибун о необходимости вытаскивать Россию из демографической ямы и что главная цель любой настоящей русской женщины - быть матерью.



Сами они, судя по всему, никаких двойных стандартов в своих высказываниях не видят. "Как вы не понимаете, это другое", - как однажды в разговоре на эту тему парировал один высокопоставленный чин.



Да, признаемся честно, Валентине очень повезло, что она представительница коренной национальности в России, это неоднократно подчеркивалось, именно поэтому после пронзительного поста история получила такой резонанс.



Будем циничны: кто знает, как повернулось бы отношение окружающих, если бы речь шла об обычной мигрантке с младенцем.



Я сама несколько лет назад писала шокирующую историю тоже гражданки Узбекистана Муфтанахон Каримовой, которая точно так же приехала на заработки в Россию, забеременела, отец ребенка оказался за решеткой. Родители ей сказали домой не возвращаться. Какое-то время девушка даже жила на улице.



Она пережила тяжелые роды, сперва выписали без ребенка, у которого обнаружили нарушения здоровья.



Работала везде, где только могла, чтобы иметь возможность его прокормить и лечить: на стройке, в магазинах, рыбном цеху... Малыша приходилось брать с собой на смену, так как оставить было не с кем. Мальчик болел, и Каримова на последние средства обратилась к врачу, тот выписал лекарства, но купить их возможности не было. Не нашлось никого, кто вошел бы в ее положение.



"Она решила отдать ребенка государству в надежде, что его смогут вылечить. Обратилась за помощью в роддом - там ее не приняли, пошла в детский дом - тоже отказали", - рассказывал ее защитник Александр Тимошенко. Ребенок все время кричал от голода. Молоко пропало. И тогда от отчаяния она решила закутать сына потеплее и оставить в метро, где его быстро заметят.



Муфтанахон была в отчаянии, она не отдавала отчета в своих действиях. Позже хотела вернуться, но было поздно. Ребенка уже передали медикам. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Несчастную мать обвинили в том, что она намеревалась причинить смерть своему малышу, и... отправили в СИЗО.



Информация подавалась так: кукушка бросила ребенка, чтобы он умер. Нет, не нашлось никого из многочисленных блюстителей нравственности, кто посочувствовал бы Муфтанахон.



Изначально следствие предъявило женщине обвинение по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 105), однако на предварительном судебном заседании прокуратура выступила с ходатайством о переквалификации дела на более мягкую статью "Оставление в опасности" (ст. 125). Муфтанахон просила о суде присяжных в надежде, что простые люди ее поймут, но ей отказали.



2 ноября 2020 года в разгар пандемии мировой судья Дорогомиловского района вынес приговор. Суд признал Каримову… виновной и присудил 50 тысяч рублей штрафа, освободив в зале суда.



Она отбыла в СИЗО больше 9 месяцев, максимально возможное наказание по своей статье, так как по закону этот срок в изоляторе соответствовал полутора годам в колонии-поселении.



Дальше следы Каримовой и ее сына, которому уже почти четыре, теряются… Смогли ли они воссоединиться?



…По гуманным соображениям



В неординарном случае с Валентиной Севастьяновой лично глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к прокурору Тверской области Сергею Лежникову с просьбой содействовать отсрочке выдворения женщины и ее ребенка из России.



Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю тверского СУ СК доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.



Совет по правам человека при Президенте России (СПЧ) предложил обоим Севастьяновым оформить временное убежище "по гуманным основаниям".



Такой статус чаще всего дают приехавшим из государств, где ведутся активные боевые действия, когда людям просто некуда и опасно возвращаться. В Узбекистане все спокойно, слава богу. Но посчитали, что этот выход будет наиболее правилен и справедлив.



27 июля Тверской суд отменил решение о принудительном выдворении из РФ Валентины Севастьяновой.



После обращения председателя СПЧ и членов Совета в МВД принято решение о том, что 26-летняя гражданка Узбекистана (этнически русская) со своим новорожденным ребенком получит временное убежище по гуманным основаниям, - сообщили на сайте СПЧ.



"Удивительно, несмотря на такие жуткие обстоятельства, Валентина очень хотела сохранить этого ребенка. Она была уверена, что даст ему жизнь, несмотря ни на что. И очень боялась в роддоме, что его у нее решат забрать", - рассказывает Оксана Джос.



Мне не удалось встретиться с самой Валентиной. Она только приходит в себя, с ней работают психологи. Сын все время рядом. Она без него никуда. Искупать малыша по-настоящему удалось только через две недели после его рождения - до этого было негде, мотались между судами, обтирали салфетками.



Что ждет их дальше? Жизнь. Но, как считают эксперты, шансов после временного убежища получить российское гражданство, оформить материнские пособия и помощь от государства немного. Валентину никто не бросает. Будут добиваться гражданства по программе переселения соотечественников и носителей русского языка. Без этого нечего и рассчитывать на съемное жилье и хорошую работу. Что же еще остается?



Наверное, продолжать верить в людей, всегда найдутся те, кто не бросит в беде, неравнодушные все-таки остались и сегодня.



Но при этом не забывать, что рассчитывать в нашем жестком мире можно только на саму себя...



Екатерина Сажнева Источник - mk.ru

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