Мирзиеев жестко зачистил нерадивых Ташкентских хокимов

10:31 03.08.2023

Президент уволил первого замхокима Ташкентской области, хокимов Кибрая и Янгиюля

Шавкат Мирзиеев поручил освободить от должностей первого замхокима Ташкентской области, ответственного за сокращение бедности, хокимов и руководителей секторов Кибрайского и Янгиюльского районов. Он также объявил выговор двум другим заместителям хокима области.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Ташкентскую область 2 августа поручил освободить от должностей ряд руководителей региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



Шавкат Мирзиеев поручил уволить первого заместителя хокима области по вопросам экономики, финансов и сокращения бедности Музаффара Файзиева (был на этой должности с ноября 2020 года), а также хокима Кибрайского района Мирагзама Миркасимова (с августа 2018 года) и хокима Янгиюльского района Улугбека Ялгашева (с февраля 2020 года). Вместе с ними покидают свои посты руководители секторов этих районов (главы ОВД, налоговой службы и прокуроры).



Кроме того, глава государства объявил выговор заместителю хокима области по промышленности и инвестициями Нажмиддинходже Шарипову и заместителю хокима области по вопросам строительства Шукурулле Махмудову.



На совещании отмечалось, что объем прямых иностранных инвестиций в Ташкентскую область в прошлом году увеличился на 135% и составил 480 млн долларов. Однако в восьми районах и городах этот показатель был ниже объемов 2021 года.



За полгода в рамках инвестиционных программ было запущено 322 проекта на сумму 240 млн долларов, создано 8000 рабочих мест. Но некоторые хокимы районов и городов ограничиваются реализацией только малых и средних проектов.



В Уртачирчикском, Чиназском, Кибрайском, Ташкентском, Янгиюльском районах и Нурафшане нет ни одного крупного проекта, отметил президент. Он поручил хокиму каждого района и города к концу года привлечь прямые инвестиции в размере не менее 100 млн долларов.



За шесть месяцев этого года Ташкентская область экспортировала товары и услуги на 440 млн долларов. Однако по сравнению с прошлым годом уменьшился экспорт текстильных изделий в Янгиюльском районе, городах Бекабаде и Чирчике, электротехнической продукции - в Зангиатинском и Юкоричирчикском районах, экспорт строительных материалов - в Алмалыке.



За последние три года объем промышленного производства области увеличился на 19% и достиг 94 трлн сумов. Но за этот период в Бекабадском районе этот показатель упал на 3,6%, а в Паркентском районе рост был на уровне 2,6%.



За последние три года доля Зангиатинского района в промышленном производстве области снизилась с 8,3% до 3,5%, а Ангрена - с 7,5% до 4,8%.



Хотя объем услуг в области с начала года увеличился на 7,3%, в Кибрайском и Янгиюльском районах этот показатель не достигает даже 1%, говорится в сообщении.



Из 114 многоэтажек, запланированных к строительству в этом году, сдано в эксплуатацию только 9.



За эти и другие недостатки в работе вышеуказанные руководители были уволены или получили выговоры.