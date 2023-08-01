Вице-премьер Кучкаров одновременно стал и министром экономики и финансов Узбекистана, Кудбиев снова возглавил Налоговый комитет

10:37 03.08.2023

Джамшид Кучкаров возглавил Министерство экономики и финансов

Заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров назначен министром экономики и финансов Узбекистана.



Указом президента Джамшид Анварович Кучкаров утвержден на должность заместителя премьер-министра - министра экономики и финансов Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. До этого он работал только вице-премьером, теперь одновременно будет возглавлять Министерство экономики и финансов.



Сообщается, что его кандидатура была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.



Ранее мы сообщали, что Шерзод Кудбиев, бывший министр экономики и финансов, вновь возглавил Налоговый комитет.



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В конце декабря, после объявления административной реформы и слияния некоторых министерств и ведомств, Кудбиев стал министром экономики и финансов, главой "суперминистерства", которое объединило в себе Таможенный комитет, Налоговый комитет, функции министерств финансов и экономики.



С февраля 2020 года Министерством экономики и промышленности (Министерством экономического развития и сокращения бедности) руководил вице-премьер Джамшид Кучкаров, который затем сохранил только должность вице-премьера.



Джамшид Кучкаров (1964 г. р.) окончил Ташкентский институт народного хозяйства (1985) и Экономический институт штата Колорадо (1996 году). Кандидат экономических наук. Занимал посты заместителя председателя Центрального банка (1996−1997), заместителя министра финансов - начальника Главного управления государственного бюджета Минфина (1997−2005), заместитель министра финансов (2005−2016), первого замминистра финансов (до 2017 года),а затем заместителем премьер-министра - министром финансов (2017−2020).