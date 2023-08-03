Роль и значение геосоциализации в глобальных преобразованиях XXI века, - Грег Саймонс

11:00 03.08.2023 3.08.2023



ГРЕГ САЙМОНС

Независимый исследователь (Швеция).



AUTHOR IDs

ORCID: 0000-0002-6111-5325

ResearcherID: A-6514-2019

Scopus Author ID: 14322163700



КОНТАКТЫ

https://uppsala.academia.edu/GregSimons

E-mail: greg.simons@ires.uu.se

Адрес: IRES, Box 514, SE-751 20 Uppsala, Sweden



Мы видим много хаоса и потрясений. И это только начало, поскольку в мировом порядке происходят всеобъемлющие, значительные изменения баланса сил и влияния. Многие наблюдатели, особенно на Западе, склонны обращать внимание на материальные вещи, доступные державам в системе международных отношений (рабочая сила, количество и тип систем вооружений, финансовые ресурсы, национальная инфраструктура – то есть элементы физического мира). Однако автор предполагает, что сила и воздействие нематериальных активов (связанных с ресурсами в информационной и когнитивной сферах) с точки зрения потенциального повышения возможностей и способности государства защищать и проецировать свои национальные интересы не менее важны.



Этим потенциалом можно управлять и при помощи сотрудничества стран-единомышленниц, которые посредством взаимных и совместных действий преследуют и защищают свои интересы в эпоху диаметрально противоположных ценностей, норм и идей в современном мире.



Геополитические перемены и трансформация в XXI веке

Эпоха однополярного порядка, ориентированного на Запад во главе с Соединенными Штатами, переживает кризис: США отчаянно цепляются за свою гегемонию, которая – в силу нарастающего упадка гегемона – теперь относительна, а не абсолютна. То, что разворачивается у нас на глазах, бесконечно далеко от заявленного Фрэнсисом Фукуямой "конца истории" – риторической и символической фигуре речи, призванной возвестить о полном глобальном господстве близнецов, на которых опиралась сила и влияние США: военно-экономической мощи Соединенных Штатов и глобальной либеральной демократии как "неизбежной" и "высшей", или конечной, формы цивилизационного развития. Однако условия в однополярном мире и отношения между США и другими государствами в рамках выстроенного порядка основаны на игре с нулевой суммой, невзаимной и асимметричной, где может быть только один победитель.



Геополитический порядок находится в состоянии трансформации, что в значительной степени обусловлено излишествами и перенапряжением Запада с момента его предполагаемого триумфа. Однополярный уклад, ориентированный на Запад и господство США, находится в процессе перехода к незападному многополярному укладу. Разумеется, США не намерены тихо уйти с мировой авансцены и спокойно наблюдать за тем, как их гегемония постепенно становится достоянием истории, о чем красноречиво свидетельствуют Доклад корпорации "Рэнд" за 2019 г. и заявление Байдена, сделанное им в 2020 г. , когда он обещал "вернуть" США мировое лидерство. Вследствие продолжающегося упадка и стремления сохранить свою гегемонию в мире, США откатились к реализации геостратегических императивов Бжезинского.



Одним из результатов обострения конфликта и конкуренции между западным и незападным миром стала попытка Запада заклеймить этот процесс как новую холодную войну. Это делается для того, чтобы ограничить возможные дебаты и дискуссии по данному вопросу (ортодоксальность знаний), выстроить красивый фасад легитимности западного "порядка, основанного на правилах" во главе с США и создать видимость общемирового консенсуса.



Все эти усилия направлены на ограничение и сдерживание возможностей проведения независимой внешней политики незападными странами, обеспечение быстрого реагирования в системе международных отношений с целью заглушать импульс и инициативы других стран, замедлить или остановить процесс геополитической трансформации.



Таковы основные положения анализа геополитики через призму реализма в современных условиях международных отношений XXI века. Однако через призму конструктивизма видится другая перспектива, раскрывающая для понимания неосязаемые элементы (относящиеся к психологической и когнитивной областям) – невидимые и, тем не менее, влиятельные переменные: культура, идентичность и другие психологические потребности людей более высокого порядка.



Ортодоксальность знания и обструктивная внешняя политика

Грег Саймонс

На фоне политической и социальной фрагментации, экономического упадка и ослабления военной мощи в результате "бесконечных войн" упадок США стал видимым для экспертов по всему миру, и это снижает эффективность попыток Америки позиционировать себя как лидера "свободного демократического мира".

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Что означает геосоциализация?

Нам привычно слышать о теоретических постулатах геополитики (взаимодействие политики и географии) и геоэкономики (взаимодействие экономики и географии), поэтому автор предлагает новую концепцию геосоциализации для учета неосязаемых влияний в психологической и когнитивной областях. Поскольку это совершенно новое обозначение, возможно, старой идеи, необходимо привести некоторые пояснения и определения.



Данное понятие относится к географическому распространению идей, норм и ценностей, выраженных в конструируемых формах культуры и идентичности среди различных групп людей. Эти элементы передаются коллективным культурам и идентичностям через центры культурного воспроизводства. Центры культурного воспроизводства (система образования, организованная религия, средства массовой информации, парламенты и вооруженные силы) социально и психологически вводят отдельных людей в тот или иной человеческий коллектив. Они передают отдельному человеку нормы, ценности и идеи, необходимые для его интеграции в более широкое сообщество. Это процесс посвящения человека, а также интеграции индивидов в группу, в которой они физически и/или психологически находятся и к которой принадлежат.



Поэтому императивы государственной политики и практики в социальной сфере являются важной задачей, определяя, как народ коллективно себя идентифицирует, как он проецирует свою цель и идентичность на более широкий внешний мир. Это средство внутреннего сплочения группы в согласии с другими социальными группами или в оппозиции к ним. Геосоциализация способна создавать сообщества единомышленников ради единства цели или сообщества инакомыслящих в качестве средства разделения и конфликта. Геосоциализация способна помочь в понимании ключевых политико-социальных и географических особенностей основных идентичностей, культур и ценностей в формировании коллективного мировоззрения разных регионов, стран и цивилизаций. Это не тот же самый тезис, который выдвинул Сэмюэль Хантингтон в своем знаменитом труде "Столкновение цивилизаций", хотя имеются некоторые точки пересечения. Хантингтон исходил из того, что конфликты, связанные с культурной и религиозной идентичностью, будут доминировать в мировой политике. Наш тезис более тонкий: несмотря на возможные различия в культурной и религиозной идентичности, сотрудничество и взаимодействие возможны по прагматическим вопросам благодаря эмоциональным когнитивно-психологическим связям и сходству мировоззрения, опирающегося на некие ценности, нормы и идеи.



Каковы возможная роль и значение геосоциализации?

Таким образом, концепция геосоциализации четко и неразрывно связана с геополитикой, что особенно актуально в периоды геополитических изменений и трансформаций, проявляющихся в быстром обострении конкуренции и конфликта в рамках фирменной западной геополитической концепции "Новой холодной войны". Бренд "Новая холодная война" – это попытка использовать нематериальные элементы страха (для создания альянсов и зависимости от США) и принуждения (вбивания клиньев и недопущения недружественных союзов), что является негативной тактикой, создающей асимметричные отношения с нулевой суммой в отношениях США с государствами-вассалами и клиентами, от которых в выигрыше остаются только Соединенные Штаты. Следовательно, данная концепция не обладает привлекательностью и притягательностью для неамериканской стороны в сфере разумной логики. Логика "столкновения цивилизаций", например, основана на инаковости и конфликтности в нестабильной системе международных отношений, возникшей после распада биполярного мирового порядка времен холодной войны.



В настоящее время глобальная геополитическая конфигурация переживает значительную нестабильность в связи с ее трансформацией в XXI веке, когда начинается процесс распада гегемонии. Возникает неопределенность, появляется множество рисков, которые могут обострить восприятие различий и инаковости, ведя к углублению конфликта и конкуренции.



Однополярный порядок США встал на путь сознательного усиления ощущения риска и неопределенности как средства сохранения относительного глобального преимущества, в то время как абсолютное преимущество давно уже утрачено.



Возникшая ситуация требует более глубокого осмысления, поэтому мы решили уделить внимание геосоциализации с учетом того, что она может повлиять как на создание цивилизационных союзов, так и на их разрыв. Различия в нематериальных особенностях между потенциальными партнерами по системе международных отношений вполне могут существовать, если ставятся прагматичные цели, чтобы польза от таких отношений была взаимной и симметричной. При этом должна также быть заложена позитивная эмоциональная основа.



Ценности, нормы и идеи крайне важны, ибо служат ключом к формированию психологических потребностей высшего порядка у индивидов и групп (целеполагания, ощущения принадлежности и самореализации) в данном обществе и между разными обществами. Они способны связать индивидуальные и коллективные части в единое и функциональное целое вместо менее функциональной суммы отдельных частей. Если рационализировать и вербализировать эту логику, то, по мнению Хантингтона, религия, идентичность и культура являются основными факторами, определяющими наличие или отсутствие конфликтов на основе цивилизационных границ в мире. Возможно, исторически так и было, но в современных международных отношениях этого уже не требуется. Географическое распространение и рассредоточение религиозной культуры и идентичности по-прежнему имеет место, но действуют и другие, более актуальные переменные и соображения, создающие общие риски и угрозы.



Предпосылкой и целью новой холодной войны в психологическом и когнитивном смысле является окончательное подчинение всех единому центру и предотвращение появления держав или блоков, которые могут бросить вызов гегемонии США. Практически – с точки зрения реализма – угроза гегемонии может исходить как от врагов, так и от друзей США, а императивом является сохранение глобальной гегемонии. Попытки США изолировать и сдерживать Россию на международном уровне терпят неудачу, и немалую роль в этой неудаче играют нематериальные элементы. США довольно самонадеянно исходят из "универсальных" ценностей и норм, созданных ими для того, чтобы выстроить глобальную систему власти, силы и влияния в свою пользу. Боевые действия на Украине показали, что большая часть незападного и даже часть западного мира не разделяет навязываемых им систем "либеральных" норм и ценностей, поскольку придерживается консервативных взглядов. Основной водораздел проходит не по религиозной культуре и идентичности, а по линии "западный либерализм против социального и культурного консерватизма".



С учетом американских попыток навязать свою гегемонию на планете геополитическими и геоэкономическими средствами принуждения, предусмотренными геостратегией, риск и опасность представляют не только три основных геополитических/геоэкономических противника (Китай, Иран и Россия), которых США пытаются одновременно ослабить и сдержать как элементы формирующегося многополярного порядка, но и другие участники системы международных отношений, желающие быть субъектами, а не объектами международных отношений.



Стремления этих государств подтверждает прагматичная работа по созданию незападных институциональных структур, в частности БРИКС и ШОС. Этим странам стоит также работать над созданием психологических и когнитивно-эмоциональных основ, которые добавляют ценность и побуждают участников системы международных отношений брать на себя дополнительные обязательства, что придаст дополнительную устойчивость в случае продолжения подрывных действий со стороны однополярной системы США, стремящейся спасти свою гегемонию. Следовательно, вместо того, чтобы акцентировать внимание на религиозных разногласиях, лучше искать общность и единомыслие в наборах социально-культурных консервативных ценностей и идей в качестве основы для реализации психологических потребностей высшего порядка, эмоционально связывающих разнородные группы общей прагматической целью. Тем самым обеспечивается взаимная государственная и общечеловеческая безопасность, а также реализация интересов и целей путем совместного противостояния современным угрозам и рискам в нестабильной системе международных отношений. Источник - globalaffairs.ru

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