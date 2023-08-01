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|КырКабмин переименовал Департамент геологии и недропользования в Кыргызскую геологическую службу
11:57 03.08.2023
Департамент геологии и недропользования переименован в Кыргызскую геологическую службу
Бишкек, 26.07.23. /Индира Камчыбекова - Кабар/. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о внесении изменений в некоторые решения кабмина в сфере недропользования, от 24.07.23 №366.
Согласно документу, Департамент геологии и недропользования при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР переименован в Кыргызскую геологическую службу.
Директор Службы имеет двух заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности министром по представлению директора Службы. Заместители директора подчиняются непосредственно директору Службы и организуют деятельность Службы в пределах возложенных на них обязанностей и полномочий.
В отсутствие директора Службы его функции выполняет заместитель директора в соответствии с письменным приказом о временном замещении.