КырКабмин переименовал Департамент геологии и недропользования в Кыргызскую геологическую службу

11:57 03.08.2023

Департамент геологии и недропользования переименован в Кыргызскую геологическую службу



Бишкек, 26.07.23. /Индира Камчыбекова - Кабар/. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о внесении изменений в некоторые решения кабмина в сфере недропользования, от 24.07.23 №366.



Согласно документу, Департамент геологии и недропользования при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР переименован в Кыргызскую геологическую службу.



Директор Службы имеет двух заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности министром по представлению директора Службы. Заместители директора подчиняются непосредственно директору Службы и организуют деятельность Службы в пределах возложенных на них обязанностей и полномочий.



В отсутствие директора Службы его функции выполняет заместитель директора в соответствии с письменным приказом о временном замещении.