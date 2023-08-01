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Умерла советская кино-дива Ирина Мирошниченко
12:46 03.08.2023

Звезда "Зимней вишни" Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни

На 82-м году жизни в реанимации скончалась актриса Ирина Мирошниченко. Она так и не пришла в сознание после недавней остановки сердца, пишет Telegram-канал "112".

30 июля стало известно, что Мирошниченко попала в больницу. Врачи диагностировали у Мирошниченко грипп в тяжелой форме, она сразу попала в реанимацию.

31 июля Telegram-канал Baza заявил, что госпитализированной Мирошниченко предварительно диагностировали аденому гипофиза. У нее также обнаружили доброкачественную опухоль в головном мозге, грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка. Утверждалось, что звезда знала о новообразовании и в последний раз проходила обследование в июле.

1 августа Telegram-канал 112 сообщил, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому. По данным СМИ, медики поддерживали жизнь актрисы с помощью аппарата ИВЛ. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.ru
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