Умерла советская кино-дива Ирина Мирошниченко

12:46 03.08.2023

Звезда "Зимней вишни" Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни



На 82-м году жизни в реанимации скончалась актриса Ирина Мирошниченко. Она так и не пришла в сознание после недавней остановки сердца, пишет Telegram-канал "112".



30 июля стало известно, что Мирошниченко попала в больницу. Врачи диагностировали у Мирошниченко грипп в тяжелой форме, она сразу попала в реанимацию.



31 июля Telegram-канал Baza заявил, что госпитализированной Мирошниченко предварительно диагностировали аденому гипофиза. У нее также обнаружили доброкачественную опухоль в головном мозге, грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка. Утверждалось, что звезда знала о новообразовании и в последний раз проходила обследование в июле.



1 августа Telegram-канал 112 сообщил, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому. По данным СМИ, медики поддерживали жизнь актрисы с помощью аппарата ИВЛ. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.