Reuters: Россия начала набирать добровольцев в армию в Казахстане

20:29 03.08.2023

На фоне эскалации войны в Украине Россия стала искать добровольцев в российскую армию в Казахстане, пишет Reuters. Реклама в интернете "явно ориентирована" на жителей страны и предлагает выплату более 5000 долларов при подписании контракта.



Пользователи интернета в Казахстане начали сталкиваться с рекламой, предлагающей вступить в российскую армию, на фоне эскалации войны в Украине, пишет Reuters.



Заключившим контракт с армией РФ обещают единовременную выплату в размере более 5000 долларов. Помимо этого, потенциальным новобранцам предлагается ежемесячная зарплата в 2000 долларов, а также дополнительные льготы, которые в сообщении не обозначены.



Как отмечает агентство, реклама "явно ориентирована" на казахстанцев. На ней изображены флаги России и Казахстана, рядом с которыми идет слоган "плечом к плечу".



Ссылка в рекламных объявлениях ведет на сайт, на котором предлагается поступить на службу в российскую армию на Сахалине. Владельцем страницы указано Агентство развития человеческого капитала Сахалинской области, которое, как говорится на его сайте, "привлекает и обучает квалифицированных сотрудников для предприятий".



В колл-центре сахалинской организации операторы не смогли прокомментировать информацию о размещении рекламы в Казахстане. Министерство информации и общественного развития Казахстана тоже не ответило на запросы Reuters.



Reuters также поговорило с несколькими жителями стран Центральной Азии, которые рассказали журналистам, что некоторые из их соотечественников присоединяются к российской армии или частным воинским формированиям, таким как ЧВК "Вагнер", но вербовка, как правило, проходила на территории России.



Законодательство Казахстана запрещает гражданам страны участвовать в иностранном вооруженном конфликте - при отсутствии признаков наемничества за это, согласно уголовному кодексу, грозит от 5 до 9 лет лишения свободы. Наемничество наказывается тюремным сроком от 7 до 12 лет.



В марте Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Кремль поставил задачу привлечь в войска 400 тысяч контрактников до конца 2023 года. Это позволило бы российским властям избежать новой волны мобилизации.