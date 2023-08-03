Понижение кредитного рейтинга США сводит на нет их глобальное превосходство, - Global Times

20:31 03.08.2023 Global Times

Китай

03 августа 2023



Решение агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США обнажило коренные экономические проблемы в стране и все недостатки ее управления, пишет GT. Такой удар по репутации Вашингтона будет иметь серьезные и длительные последствия, ускорит дедолларизацию и станет шагом к краху американской гегемонии, уверены эксперты.

По мнению аналитиков, этот шаг отражает безответственную политику Вашингтона, которая наносит ущерб миру.



Во вторник рейтинговое агентство Fitch понизило бывший до этого высшим кредитный рейтинг правительства США, сославшись на фискальные ухудшения, ожидаемые в течение последующих трех лет, и неуклонное падение качества управления на протяжении последних двух десятилетий. Это стало вторым в истории случаем, когда Соединенные Штаты скатились с вершины кредитного рейтинга. Такое решение наносит серьезный удар по международной репутации и позиции Вашингтона в условиях быстро меняющейся глобальной геоэкономической ситуации.



По словам аналитиков, хотя такое решение независимого рейтингового агентства может усилить потрясения на мировых финансовых рынках, ожидается, что его воздействие будет ограниченным и временным. Тем не менее подобные действия - наряду со слабеющей экономикой США и кризисом внутреннего управления - постепенно сведут на нет экономические преимущества Америки и ликвидируют гегемонию ее валюты, поскольку тенденция к дедолларизации продолжает набирать обороты, отмечают эксперты.



Аналитики считают, что безответственная политика Вашингтона как в области внутреннего экономического управления, так и в сфере торговых отношений с другими государствами уже нанесла серьезный ущерб экономикам других держав, особенно развивающихся. А энергичные усилия Китая по обеспечению стабильного развития в этой сфере, напротив, по-прежнему будут содействовать его положению крупнейшего двигателя глобального роста в обозримом будущем.



Снижение рейтинга США



Во вторник Fitch Ratings сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+. "Понижение рейтинга [США] отражает ожидаемое фискальное ухудшение в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку сектора государственного управления и падение качества управления по сравнению с аналогичными правительствами с рейтингами „AA" и „AAA" за последние два десятилетия, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту", - говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.



Fitch не только прокомментировало ухудшение финансового состояния США, но и подвергло резкой критике снижение качества управления страной за последние два десятилетия. "По мнению Fitch, в последние 20 лет наблюдалось устойчивое ухудшение стандартов управления, в том числе в налогово-бюджетных и долговых вопросах", - говорится в сообщении. Агентство добавляет, что неоднократные политические разногласия по поводу потолка госдолга и принятые в последнюю минуту резолюции подорвали доверие к финансовому управлению США, и Белому дому, в отличие от большинства других правительств, не хватает среднесрочной фискальной структуры, а его бюджетные процессы слишком осложнены.

Это решение ознаменовало второй в истории случай понижения рейтинга крупнейшей экономики планеты. В 2011 году, на фоне противостояния между двумя американскими политическими партиями по поводу потолка госдолга, S&P Global Ratings впервые ухудшило кредитный рейтинг Америки. В мае, на фоне очередных столкновений по поводу госдолга, которые чуть не подтолкнули Соединенные Штаты к дефолту, Fitch поставило под наблюдение высший рейтинг США. Хотя после того, как две партии сумели достигнуть временного компромисса, дефолта удалось избежать, угроза нового кризиса уже вновь нависла над Вашингтоном, поскольку для предотвращения закрытия правительств законодателям необходимо достичь соглашения до конца сентября.



"Судя по текущему характеру развития, вероятность того, что США сократят свой долг, практически равна нулю. В подобных условиях дополнительные заимствования должны обеспечиваться мощной экономической активностью. Анализ Fitch соответствует нынешней тенденции и доказывает, что экономическая ситуация в Соединенных Штатах на сегодня не может обеспечить надежную платежеспособность страны в будущем, - заявил старший научный сотрудник Китайской ассоциации международной торговли Ли Юн (Li Yong). - В подобных условиях, когда США ничем не ограничены в финансовом отношении и игнорируют необходимость реформ, и с нынешними стандартами управления их долговое бремя будет становиться все тяжелее и тяжелее".

Fitch сообщило, что американская экономика находится перед угрозой легкой рецессии в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года из-за ужесточения кредитных условий, снижения инвестиций в бизнес и замедления темпов потребления. Более того, утверждает агентство, в течение следующего десятилетия более высокие процентные ставки и растущий объем долга увеличат груз обслуживания процентов. В это же время без надлежащих реформ налогово-бюджетной политики проблема старения населения и удорожание услуг в сфере здравоохранения спровоцируют увеличение затрат на пожилых людей.



Далекоидущие последствия



Китайские аналитики считают, что данный шаг Fitch, вероятно, на время окажет ограниченное непосредственное влияние на американскую экономику и мировые рынки; также ожидаются краткосрочные колебания обменного курса доллара и глобальных рынков. Однако коренные проблемы, выявленные в результате понижения кредитного рейтинга США, показывают серьезность фискальных и управленческих вопросов в Соединенных Штатах и демонстрируют их безответственную политику. В долгосрочной перспективе это может иметь далекоидущие последствия для международного положения Вашингтона и мировой геоэкономической и политической ситуации.



"Негативное влияние кредитно-денежного курса США на глобальную экономику оказалось очень значительным... некоторые страны уже серьезно пострадали от ужесточения этой политики, но не смогли ничего поделать из-за доминирования доллара в мировой системе", - сказал Лянь Пин (Lian Ping), главный экономист и глава Института инвестиционных исследований Чжисинь, добавив, что колоссальное давление сильного доллара чуть не привело многие экономики к краху.



Однако хорошая новость заключается в том, что гегемонистское положение доллара пошатнулось, и "понижение кредитного рейтинга Fitch также может стать частью постепенного упадка системы американской валюты", - отметил господин Лянь.



Оправившись от негативных последствий безответственной внутренней политики США, которые безжалостно "вепонизируют" господство своей валюты, многие государства планеты, особенно развивающиеся, обратились к дедолларизации. В то же время благодаря стабильному экономическому развитию Китая и его расширяющемуся сотрудничеству с остальным миром немало стран начали активно использовать юань во множестве областей - от торговых расчетов до погашения госдолгов. По данным Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), в июне доля юаня в международных платежах достигла второго по величине уровня с момента начала наблюдений в октябре 2010 года.

"На фоне текущей усложняющейся геополитической ситуации все больше и больше стран инициируют процесс дедолларизации, и понижение рейтинга США агентством Fitch может ускорить этот процесс", - заявил ведущий экономист банка CITIC Securities Мин Мин (Ming Ming), добавив, что многие государства, в том числе Китай, могут продолжить сокращать вложения в американские гособлигации.



Аналитики утверждают, что по сравнению с США с их растущими экономическими проблемами и отсутствием конкретного плана по их решению, экономика Китая в долгосрочной перспективе сохранит положительную тенденцию к росту и останется крупнейшим фактором глобального развития в обозримом будущем, несмотря на оказываемое на нее давление. Все это - благодаря продуманной политике Поднебесной и ее реализации.



"Хотя экономика Китая также обладает некоторыми недостатками, такими как слабый спрос и понижательное давление, ситуация в Поднебесной все же лучше, чем в США", - сказал Си Цзюньян (Xi Junyang), профессор Шанхайского университета финансов и экономики. Он отметил, что в дополнение к сравнительно бóльшему потенциалу роста Китая "Пекин также более ответственно подходит к выработке политики".



В доказательство последнего утверждения можно сказать следующее: после того, как 24 июля на встрече на высшем уровне была подчеркнута необходимость усилий по стабилизации роста в условиях новых вызовов, китайские власти объявили о ряде мер по стимулированию развития в различных областях, включая частный сектор и внутреннее потребление, - все для обеспечения устойчивого восстановления экономики. По словам аналитиков, при всех принятых мерах Поднебесная, скорее всего, достигнет годового целевого показателя роста, а это означает, что она внесет наибольший вклад в глобальное развитие в этом году.



Авторы: Ван Цун (Wang Cong), Сун Линь (Song Lin), Сюн Синьи (Xiong Xinyi) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691083860





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