Макс Блюменталь: Украина – это крупнейший развод на деньги в истории

20:58 03.08.2023

ИноСМИ

Россия



Страшная тайна Украины: раскрыта cкрытая повестка



Американская политическая элита использует конфликт на Украине в целях собственного обогащения, заявил в интервью Стивену Гарднеру журналист Макс Блюменталь. При этом, по его словам, этот кризис ослабляет национальную безопасность США.



Макс Блюменталь: Происходящее на Украине на самом деле ослабляет американскую нацбезопасность и способность к самообороне, обогащая при этом определенный класс людей, которые связаны не только с Демократической партией, но и с доминирующим крылом Республиканской. К последнему относятся Митч Макконнел, Линдси Грэм и остальные деятели, которые получают финансирование благодаря военно-промышленному комплексу и военным подрядчикам, а также связаны с американскими корпорациями.



И я открыто говорил об этом в Совбезе ООН, после чего запись моей речи завирусилась в интернете, и на то есть несколько причин. Во-первых, я взывал ко многим американцам, которым кажется, что их предали, принесли в жертву этому конфликту. Это касается, в том числе, и бывших военнослужащих. Хизер Кайзер, например, которая раньше работала в военной разведке США и прошла Ирак с Афганистаном, получила психологическую травму и потеряла многих друзей, которые погибли совершенно бессмысленной смертью.



Она помогала мне готовиться к речи и написала важную статью, которую мы опубликовали на веб-сайте The Grayzone и которая стала одной из первых независимых ревизий отправляемой на Украину помощи. Хизер говорит от имени многих действующих военнослужащих, которые просто не могут не видеть всей глупости текущего конфликта. Как и многие другие американцы, недовольные отправкой денег одной из самых коррумпированных стране в Европе и мире, тогда как им самим ничего не выделяется.



Все сводится в итоге к тому, как однопартийная секта вашингтонских элит относится к России и Украине идеологически и финансово.



Стивен Гарднер: Да уж, кто только не наживается на этом. Не знаю, знакомы ли вы с Рэем Макгаверном...



– Да, мы друзья.



– Он тоже выступал перед Советом безопасности ООН - именно так я о нем и узнал, - а в разговоре со мной назвал происходящее крупнейшим "разводом на деньги" в истории. Причем американский народ совершенно к этому слеп, ведь это не наши граждане погибают на поле боя. Пока умирают украинцы, компании продолжат получать прибыль, и никто им не возразит, не задаст вопросов и не спросит: ничего, что Raytheon гребет деньги лопатой, пока американские солдаты умирают в Афганистане или Ираке? Непосредственного присутствия наших солдат на Украине сейчас нет, и быстрой наживе компаний препятствовать никто не станет, потому что гибнут не американцы.



– Так и есть, однозначно. А те, кто за всем этим стоит, сами никогда в армии не служили и войн не видели, особенно это касается служащих госдепартамента. Та же Виктория Нуланд, которая только что стала заместителем госсекретаря, сменив на посту Венди Шерман, и теперь стоит прямо за плечом Тони Блинкена. Но какую роль она выполняла до прихода в нынешнюю администрацию, то есть пока у власти был Трамп? Она работала в Центре новой американской безопасности, том самом мозговом центре, что поставляет интеллектуальные кадры ближайшему окружению советников западных топ-менеджеров. Но кто его финансирует? Raytheon, Lockheed-Martin, американское и британское правительства, а также все бывшие госслужащие, которых частные компании нанимают ради содействия в получении правительственных заказов.



Чем же займется Нуланд после ухода нынешней администрации? Наверняка вернется на прежнее место работы, а зарплату ей будут выдавать те самые люди и злодейские учреждения, которые делают огромные деньги на российско-украинском конфликте.



Почти все без исключения эксперты аналитических центров, которых нон-стопом цитируют СМИ, живут за счет денег, полученных благодаря функционированию оборонной промышленности. Я бы сказал, что таких около 95%, и моя оценка почти совпадает с той, что приводит Институт ответственного госуправления Куинси. Там провели ряд исследований и выяснили, что таковых более 90%.