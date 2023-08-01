 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Халифат ДАИШ признал гибель своего очередного "эмира" - аль-Хусейна аль-Курейши
21:50 03.08.2023

Признанная в России террористической и запрещенная группировка "Исламское государство" заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши.

Как передает France Press, в группировке заявили, что Абу аль-Хусейн был убит во время столкновения с боевиками другой террористической и запрещенной в России организации "Хейат Тахрир аш-Шам" в провинции Идлиб.

Новым главарем группировки объявлен Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши.

Песков заявил, что Путин и Эрдоган не договорились о времени и месте встречи

При этом президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган ранее заявлял, что Национальная разведка страны (MİT) в конце апреля ликвидировала аль-Хусейна в ходе операции в Сирии.

Из открытых источников известно, что Абу аль-Хусейн аль-Хусейни присоединился к ИГ в 2013 году и возглавило группировку после смерти предыдущего лидера Абу аль-Хасана.

Арсений ТОМИН

Источник - МК
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