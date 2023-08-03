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Монголия сближается с США. Власти страны готовы извлечь выгоду из нынешней международной ситуации
22:23 03.08.2023

Геннадий Петров
3.08.23

Глава монгольского правительства и вице-президент США договорились о стратегическом партнерстве двух стран.
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ начал четырехдневный визит (со 2 по 6 августа) в США. В ходе него он заключит важные договоренности и обозначит контуры будущего сотрудничества его страны и Соединенных Штатов. Зажатая между РФ и Китаем Монголия, похоже, готова извлечь немалую выгоду из сложившейся международной ситуации, когда Запад ищет альтернативу сотрудничеству с Пекином и Москвой.

Первым пунктом в программе визита Оюун-Эрдэнэ – переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. Они подписали соглашение о сотрудничестве по принципу открытого неба, который позволяет приземляться в аэропортах страны самолетам незарегистрированных в ней авиаперевозчиков. Для Монголии, не имеющей выхода к морю, это особенно важно. Сейчас главный монгольский авиаперевозчик, компания MIAT Mongolian Airlines, может совершать рейсы в большое количество стран Европы и Азии, но не в США. Переговоры об открытии для него американского неба идут с 2021 года и вот, похоже, завершаются успехом. "Я надеюсь, что мой визит войдет в историю как начало новой главы в нашей дружбе и стратегическом партнерстве", – сказал Оюун-Эрдэнэ на совместной с Харрис пресс-конференции. Эти слова – отнюдь не риторическая формула вежливости.

По итогам визита монгольского премьер-министра будет подписан целый ряд документов, касающихся различных сфер, от культурного сотрудничества до инвестиций. В их числе есть, например, договоренность о помощи со стороны США в подготовке учителей английского. В Монголии предстоит школьная реформа, которая предусматривает преподавание этого языка с первого класса школы. Так, в былые годы здесь изучали разве что русский. Сейчас образовательная система страны все больше равняется на США, а не на опыт соседей. Количество монгольских выпускников западных вузов год от года неуклонно растет. Собственно, сам Оюун-Эрдэнэ относится к их числу: в 2015 году он закончил Гарвардский университет.

Есть в программе переговоров монгольского премьера пункт, обозначенный как "обсуждение сотрудничества в борьбе с коррупцией". Можно предположить, что под этим эвфемизмом скрывается обсуждение судьбы отставных монгольских чиновников, находящихся в США, к коим на родине есть претензии у правоохранительных органов. В первую очередь будет обсуждаться бывший премьер-министр Чимэдийн Сайханбилэг, который с 2019 года находится в Соединенных Штатах. Всего же, как заявляло ранее монгольское Министерство юстиции, оно планирует вернуть из-за рубежа 92 беглых чиновника, подозреваемых в коррупции. "Птица" – так назвал Минюст операцию по поиску высокопоставленных беглецов – будет осуществлена с непреклонностью и невзирая на лица, пообещали власти страны и лично Оюун-Эрдэнэ.

А 2023 год объявлен в Монголии годом борьбы с коррупцией. Это следствие волнений в столице страны Улан-Баторе в декабре 2022 года. Их причиной стал скандал из-за хищений экспортного угля на более чем 12 млрд долл. В деле оказались замешаны многие отставные и действующие монгольские чиновники.

США в стране Чингисхана тоже многое интересует. Американо-монгольские отношения, развивавшиеся достаточно ровно, за последний год становятся более тесными, чем раньше. Вспомним, например, июньский визит в Улан-Батор американской делегации, в которой был замгоссекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды Хосе Фернандес. В столице Монголии был подписан двусторонний меморандум по сотрудничеству в области критически важных минеральных ресурсов. Поставки из этой страны, отмечало издание Politico, могут компенсировать сокращение импорта минеральных ресурсов из Китая. Монголия – страна, богатая полезными ископаемыми. В их числе есть, например, редкоземельные металлы. Они необходимы для производства полупроводников – одним из главных предметов противоречий между КНР и США. Китай, обладающий крупными запасами редкоземельных металлов, постепенно вводит ограничения на их поставку в Соединенные Штаты.

С 1 августа экспорт галлия и германия из Китая может проводиться только по согласованию с Министерством торговли страны, которое будет придирчиво изучать каждую сделку. В то же время Оюун-Эрдэнэ в ходе своей июльской онлайн-встречи с американским миллиардером Илоном Маском предложил ему использовать монгольские редкоземельные металлы и медь для производства автомобилей Tesla. Ожидается, что вопрос расширения присутствия американского бизнеса в Монголии будет обсуждаться и, возможно, даже станет ключевым в ходе визита монгольского премьер-министра.

Как заявил Оюун-Эрдэнэ, он намерен также в ходе своего визита заключить соглашение и с Alphabet, холдинговой компанией Google. Однако детали монгольский премьер-министр раскрывать не стал.

Источник - НГ
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