Расовый подход: в правительство Финляндии вошли откровенные ксенофобы

00:22 04.08.2023 Среди министров оказались неонацисты и педофилы



Никита Елисеев



Не успело новое правительство Финляндии во главе с Петтери Орпо проработать и месяца, как его начали сотрясать скандалы. Оказалось, что часть министров придерживается откровенно профашистских взглядов. Возглавивший министерство экономики Вильгельм Юннила уже был вынужден уйти в отставку. Позже уличили в расизме министра финансов Риикку Пурру и сменившего Юннилу в минэкономики Вилле Рюдмана. Тем временем полиция Финляндии раскрыла группировку неонацистов, планировавших теракты на территории страны. Подробности - в материале "Известий".



Партия-скандал



В июне к работе приступило новое правительство Финляндии, сформированное правыми Коалиционной партией, "Истинными финнами", а также "Христианскими демократами" и финской Шведской народной партией. Этот кабинет называют самым правым в истории Финляндии после Второй мировой войны. Практически сразу разгорелся громкий политический скандал, приведший к отставке одного из министров. Вильгельма Юннилу, которому доверили минэкономики, пресса уличила в неонацистских симпатиях, а также в фальсификации отдельных эпизодов своей биографии. Оказалось, что Юннила любил бравировать своим пристрастием к неонацистской символике, посещал мероприятия ультраправых радикалов, да еще и врал о созданных им стартапах.



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Вильгельм Юннила состоит в рядах "Истинных финнов" - партии, вокруг которой за почти 30 лет ее существования разыгралось немало ксенофобских скандалов. Припертый к стене министр экономики понял, что одними извинениями ему отделаться не удастся, и был вынужден подать в отставку. Однако на смену Юнниле пришел другой политик с репутационными проблемами. В свое время Вилле Рюдман был членом Коалиционной партии, но был изгнан из нее, после того как оказался замешан в педофильском скандале. В 2022 году журналисты выяснили, что Рюдмана подозревали в неоднократных эпизодах домогательств к несовершеннолетним девочкам. Также Рюдмана обвиняли в том, что, вступая в связи с женщинами, он тайком снимал встречи, а потом показывал эти видеозаписи своим друзьям. Тогда политик сумел выйти сухим из воды, но поплатился членством в Коалиционной партии.



Тот факт, что "Истинные финны" потребовали заменить Юннилу именно Рюдманом, стал персональной оплеухой для премьер-министра Петтери Орпо. В свое время Орпо как глава Коалиционной партии лично изгонял из ее рядов Рюдмана, а теперь вынужден сидеть рядом с ним на заседаниях правительства.



В июле в крайне неприятной для себя ситуации оказалась глава "Истинных финнов" министр финансов Риикка Пурра. Журналисты газеты Iltalehti обнародовали записи, оставленные Пурра 15 лет назад под псевдонимом riikka в гостевой книге блога Юсси Халла-ахо. Тут стоит напомнить, что бывший руководитель "Истинных финнов", а ныне спикер финского парламента Халла-ахо недавно отметился открытым призывом к убийству российских солдат.



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Выяснилось, что в 2008 году Риикка Пурра в кругу единомышленников делилась своими впечатлениями от посещения Барселоны, где она выступала на конференции по мультикультурализму. "Здесь нет никакой "тревожной проблемы иммиграции". Ниггеры продают на Рамбле поддельные Louis Vuitton", - сообщила riikka. Также она неоднократно в оскорбительной форме высказывалась о мигрантах из стран третьего мира в самой Финляндии. Одними оскорблениями дело не ограничилось. Однажды она призналась: "Если бы мне дали пистолет, трупы были бы даже в пригородном поезде".



Нулевая толерантность



После появления публикации Iltalehti Риикка Пурра сначала уклонялась от прямых ответов - не подтвердила и не опровергла, что именно она писала эти конкретные комментарии. Впрочем, политик признала, что в прошлом высказывала на публику вещи, "которые не стала бы писать сегодня". Потом Пурра все же принесла публичные извинения. Она оправдывается тем, что делала неприемлемые высказывания "в состоянии разочарования". Заодно Пурра уверяет, что те ее высказывания "были вырваны из контекста" и что она "никогда не оправдывала насилие в любом виде". Опять же, мол, "речь идет о дискуссионной среде, которая существовала в 2008 году и отличается от сегодняшней".



В связи с этим скандалом главы всех четырех партий, сформировавших правительство, публично заявили, что они ни в каком виде не поддерживают расистских воззрений. Начался сбор подписей за отставку Пурры - ее подписало свыше 121 тыс. человек. Результат опроса, проведенного телеканалом MTV Uutiset, показал, что 47% финнов считают, что Риикке Пурре необходимо оставить пост министра. Оппозиционные партии потребовали от спикера парламента Юсси Халла-ахо (однопартийца Юннилы и Пурры) досрочного возвращения с летних каникул, чтобы можно было проголосовать за вотум недоверия главе минфина.



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19 июля в Хельсинки состоялась антиправительственная демонстрация. Более тысячи финнов вышли к парламенту под лозунгом "Нулевая толерантность". Один из организаторов митинга Песси Йоусте заявил: "Истинные финны" - расистская партия. Доказательство тому - публикации Риикки Пурра и связи Вильгельма Юннилы с нацизмом. Мы хотим, чтобы это приняли всерьез, проявив нулевую толерантность к расизму". По мнению Йоусте, в правительстве не должно быть ни одного человека, который использовал расистскую риторику, - ни сейчас, ни в прошлом.



Другой организатор демонстрации, Оути Аалтонен, говорит, что скрытый расизм - явление, распространенное в финском обществе. "Я вижу его проявления каждый день, хотя и не в отношении самой себя. То, как в нашем обществе и политики говорят о людях, которые выглядят по-другому, чрезвычайно огорчает. Это не та Финляндия, в которой я хочу жить", - говорит Аалтонен. Она пригрозила повторением протестных демонстраций. По ее словам, росту популярности "Истинных финнов" поспособствовала трудная экономическая ситуация в Финляндии.



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Сама Риикка Пурра наотрез отказывается уйти в отставку. Она снова настаивает, что ее слова, написанные задолго до старта политической карьеры, вырвали из контекста. "Я сожалею о тех комментариях, которые я писала 15 лет назад под псевдонимом. И о языке, который я использовала, а также о выборе слов и стиле", - оправдывается Пурра. Впрочем, ее положение сейчас крайне шаткое - есть большие сомнения в том, что ей удастся удержаться на своем нынешнем посту.



Но в разгаре уже новый расистский скандал. Издание Helsingin Sanomat опубликовало детали личной переписки сменившего Вильгельма Юннилу Вилле Рюдмана в 2016 году с его тогдашней подругой. Будущий министр, тогда депутат парламента, называл выходцев с Ближнего Востока "пустынными обезьянами", сравнивал сомалийцев с "сорняками", рассуждал о "черных нигерийских ниггерах". Депутат прислал подруге оскорбительную песню о мусульманах - добавив, что такое можно было бы спеть на студенческой вечеринке. Песню сочинил нынешний однопартиец Рюдмана по "Истинным финнам" Юхо Ээрола. В переписке Рюдман называл себя нацистом и ругал немцев, которые разрушили памятники вождям Третьего рейха.



И вновь повторилась ситуация с Пуррой - в правительстве пытаются делать вид, будто ничего особенного не произошло. Премьер-министр Орпо заявил, что "доверяет" Рюдману - хотя и оговорился, что высказывания того, допущенные в частной переписке, были "недопустимыми". Орпо напомнил, что сейчас Рюдман поддержал правительственный меморандум о недопустимости расизма - а значит, министр исправился.



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Расисты готовились к терактам



Одновременно полиция Финляндии сообщила о неонацистской группировке, планировавшей теракты на территории государства. Четверых задержанных обвиняют в изготовлении на 3D-принтере пистолетов-пулеметов типа FGC-9. Полицейские конфисковали у подозреваемых четыре готовых экземпляров, множество компонентов для их дальнейшей сборки и 1,5 тыс. патронов к этому оружию.



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Мотивы подозреваемых, по данным полиции, основывались на идеологии так называемого акселерационизма, цель которого - ускорить крах нынешнего финского государства насильственными методами. Как рассказал инспектор полиции из региона Хяме Туомас Кууре, подозреваемые придерживались ультраправых взглядов. Предстоящие объекты нападений члены группировки выбирали на основании цвета кожи и политических взглядов.



Растущая в последние годы активность финских неонацистов не удивляет. Сами же финны констатируют рост в их обществе ксенофобских настроений, проникших даже в среду полиции. В ходе опроса, проведенного финским телерадиовещателем Yle, 48% участников заявили, что к расизму в стране относятся "недостаточно серьезно". По мнению многих молодых людей, особенно девушек, в борьбе с расизмом необходимо проводить более жесткую линию. Однако у сторонников разных партий отношение к ксенофобии очень разнится. Лишь 2% сторонников "Истинных финнов" считают, что борьбу с расизмом необходимо ужесточить. Источник - Известия

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