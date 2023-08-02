 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.08.2023
00:25  Что происходит с китайской экономикой?
00:23  Казахстан: Токаев отобрал нефть и золото у "назарбаевских", чтобы ублажить элиту
00:22  Расовый подход: в правительство Финляндии вошли откровенные ксенофобы
Четверг, 03.08.2023
22:23  Монголия сближается с США. Власти страны готовы извлечь выгоду из нынешней международной ситуации
21:50  Халифат ДАИШ признал гибель своего очередного "эмира" - аль-Хусейна аль-Курейши
20:58  Макс Блюменталь: Украина – это крупнейший развод на деньги в истории
20:31  Понижение кредитного рейтинга США сводит на нет их глобальное превосходство, - Global Times

20:29  Reuters: Россия начала набирать добровольцев в армию в Казахстане
20:19  Все транспортные маршруты Центральной Азии пойдут через Каспий, - В.Панфилова
12:46  Умерла советская кино-дива Ирина Мирошниченко
11:57  КырКабмин переименовал Департамент геологии и недропользования в Кыргызскую геологическую службу
11:00  Роль и значение геосоциализации в глобальных преобразованиях XXI века, - Грег Саймонс
10:50  Сказки и глобализация, - Яков Рабкин
10:37  Вице-премьер Кучкаров одновременно стал и министром экономики и финансов Узбекистана, Кудбиев снова возглавил Налоговый комитет
10:35  Подъем авторитаризма на Западе и глобальный переход к полицентризму, - Л.Земанек
10:31  Мирзиеев жестко зачистил нерадивых Ташкентских хокимов
07:53  Бывшего руководителя "Алматыэлектротранса" Игенбердинова осудили на пять лет
06:56  Тверская трагедия. Русская мать из Узбекистана и ее новорожденный малыш оказались в тяжелейшей ситуации, - МК-
06:42  "Кыргызстан давно стал для ЦА колодцем, только никто не платит за воду", - М.Абдулдаев
01:56  Гагаузия ставит на Турцию и Россию, - Светлана Гамова
01:50  Инициатива США встроить Афганистан в Среднюю Азию уже реализуется, - НГ
01:36  Путин и Эрдоган вновь обсуждают встречу. Давно не на... ли?
00:35  Антироссийский дрейф элит Средней Азии остановит массовая депортация мигрантов, - С.Козлов
00:16  Почему кредитный рейтинг США снижен до AA+ второй раз в истории
00:11  В Узбекистане работницы фабрики добились отмены перехода на "шестидневку", перекрыв дорогу
00:03  Трампу предъявили третье по счету обвинение
Среда, 02.08.2023
21:29  Шавкат Мирзиеев уволил руководителей 26 налоговых инспекций и ГНУ двух областей
21:20  Как Центральной Азии избежать конфликтов из-за воды? - Таалай Ороскулов
14:18  Дети-трансгендеры - это страшно, - Ханна Гроссман
14:17  Кухонное диссидентство развалило СССР. Ничего не напоминает?
14:12  О работе кыргызстанских "правозащитников" на западных кураторов. Часть 1
14:06  American Conservative: Украина превратилась в кладбище. Польше и США этого мало
13:56  Скончался Народный артист Узбекистана певец Нуриддин Хамракулов
13:06  В Алматы никак не восстановят подачу воды после селя
12:05  В Бишкеке задержана банда "фашистов", нападавших "на лиц азиатской национальности"!
12:02  Эффект кордицепса. В перспективе все они работают на дело Русского Мирового Порядка, - Иван Охлобыстин
11:59  Писатель Захар Прилепин возвращается на Донбасс-фронт после ранения
09:39  В Казахстане наполовину сократят предельную родительскую плату в частных школах
07:58  Сиди дома. Русофобствующей НПО-активистке из Кыргызстана запретили въезд в Россию
06:44  Неоевгенический фашизм в XXI веке: угроза мировому сообществу, - Владимир Овчинский
06:36  Турецкий ВПК: успехи, достижения и проблемы на пути партнерства с Западом, - А.Арешев
04:23  Президент Жапаров "написал" свою 2-ю книгу - "Жаны Кыргызстанды куруунун багыты"
02:05  Предчувствие большой африканской войны: соседи Нигера предостерегли от интервенции, - МК
01:56  Геворг Мирзаян: Миграционный вопрос в РФ надо решать, а не усугублять
01:39  Тегеранский суд отправил в тюрьму освещавших антиправительственные протесты журналисток Саиду Шайфи и Насим Бейги
01:37  Умер советский композитор-классик Александр Колкер ("Стоят девчонки...")
01:36  Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия
01:11  Ограничения ОПЕК+ разогнали цены на нефть. Российская Urals пробила западный потолок
01:09  "Вагнер" может защитить Нигер от французской интервенции
01:01  Что связывает Путина и Эрдогана? - Мехмет Аджет
00:19  Чемпионат мира по БРИКС. Пятерка незападных экономик открывает двери Глобальному Югу, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан: Токаев отобрал нефть и золото у "назарбаевских", чтобы ублажить элиту
00:23 04.08.2023

В РК перераспределяют собственность, как в России после Ельцина
Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Андрей Грозин
Аслан Рубаев
Илья Намовир

В Казахстане месторождения нефти, золота, угля, железа, нефти, меди, бокситов и полиметаллов возвращены в собственность государства, а затем выставлены на аукцион для передачи новым инвесторам, сообщает пресс-служба правительства республики.

Кабмин ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий. С начала 2023 года расторгнуто 118 контрактов. В дальнейшем активы выставляются на открытый аукцион ради дополнительных инвестиций.

Масштаб пересмотра прав собственности на самые лакомые куски сырьевого бизнеса порождает подозрение в тайных причинах происходящего, связанных с политикой. Ведь процесс совпал с укреплением новой власти во главе с Касым-Жомарт Токаевым.

Неужели мы наблюдаем передел собственности от "назарбаевских" в пользу "токаевских"?

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин подтвердил предположение "СП".

- Действительно, в Казахстане идет перераспределение собственности крупных финансово-промышленных групп, которые были аффилированы с представителями прежней власти. Этот процесс шел с 2020 года не шатко не валко, продолжился в 2021-м, а после январских беспорядков 2022 года, отстранения "смотрящего" Назарбаева - Карима Масимова, началось повальное раскулачивание.

"СП": Получается, не экономика формирует политику?..

- В Казахстане очень четко выражена тенденция, что первична именно власть и лишь затем собственность, а не наоборот. А поскольку Назарбаев сейчас не у власти… Он, на мой взгляд, совершил главную ошибку в своей жизни, решив, что Токаев - хороший человек, а не тот, каким он на самом деле оказался. Семья бывшего президента отстраняется, тех, кто занимал крупные посты при Назарбаеве, в нынешнем руководстве не осталось. Схема выстраивается по новой.

То есть теперь наверху те, кто вчера был второго, третьего ранга. Они поменяли хозяев и теперь для покупки их лояльности нужны соответствующее финансирование, ресурсы.

"СП": Отбирая собственность легко поссориться с могущественными людьми…

- Обратите внимание, идет реприватизация не долей западных транснациональных компаний. Соглашения о разделе продукции никто не трогает. Напомню, в 1990-х при Назарбаеве Запад скупил многие активы за копейки. Но сейчас Токаев понимает, что трогать это нельзя, иначе он недолго останется президентом. Речь идет о перераспределении именно внутренних ресурсов. Активов, принадлежащих России и КНР (их доля ниже западных) реприватизация тоже вряд ли коснется.

"СП": Перераспределение собственности от старых олигархов - новым напоминает о постельцинской России…

- Да, в этих процессах много общего. Покупка лояльности за активы, ресурсы - обычный процесс для любой страны.

Политолог Аслан Рубаев отмечает фатальную зависимость госсистемы Казахстана от первого лица.

- Казахстан чересчур клановое государство. Клановость, которую они заложили еще во времена СССР, очень мешает строить современное государство с развитым гражданским обществом и устойчивыми политическими институтами. Казахстан - это государство одного человека, одной семьи, одного жуза. Мы видели как долгое время семья Назарбаева управляла значительной частью экономических активов РК.

Они переправляли их за рубеж, была теснейшая связь Казахстана с Британией и Францией. В Казахстан шли огромные финансовые потоки, но они не доставались народу РК, а подпитывали семью Назарбаева и их приближенных. Хотя на такие средства для 18 млн жителей можно было бы построить рай на земле. Получить уровень жизни выше европейского.

Но Назарбаев предпочел обогащать свою семью, которая все равно скатилась в разборки и междуусобицы.

"СП": Новая метла затеяла реприватизацию…

- С приходом Токаева в сущности ничего не изменилось. Одних людей заменили на других. Но благодаря образованию и европейскому опыту он чуть более ориентирован на Запад, чем Назарбаев. Он знает, как обходить крутые виражи, чтобы не получить санкции, потому что он хочет сохранить многовекторность. Нападки на бывший клан Назарбаева имеют сугубо экономический смысл, у него остается много ресурсов, которые Токаеву хочется взять под контроль.

Народ при этих метаморфозах никто не спрашивал. Система жесткого административного ресурса ресурса по отношении к оппозиции осталась прежней, русское население постоянно третируется, по-прежнему раскачивается националистическая карта, фактор русского языка, звучат двусмысленные заявления самого Токаева, который посылает сигналы в разные стороны. Казахстан остается неустойчивым государством.

Главред портала "Русские в Казахстане" Илья Намовир из Кокчетава видит в реприватизации в РК борьбу с последствиями хищнической эксплуатации природных ресурсов в постсоветский период.

- Не вижу здесь особой сенсации. В свое время Токаев поручил министерству энергетики провести проверку исполнения недропользователями контрактных обязательств. Участки, на которых эти обязательства систематически не выполняются, возвращаются в собственность государства и выставляются на аукцион. В прошлом году, например, на аукцион было выставлено 55 таких участков, а реализовано - 38.

Как правило, это участки доразработанных старых месторождений, открытых еще во времена СССР, либо небольшие месторождения довольно низкого качества, открытые за последние годы.

Государство таким образом пытается привлечь финансовые средства для развития в том числе геологической отрасли, которая за годы независимости была по большей части развалена: власти отдали поиск и разведку месторождений инвесторам, надеясь привлечь капитал, новые технологии и открыть новые крупные минерально-сырьевые запасы.

Однако, надежды эти не оправдались, так как геологоразведочные работы ведутся, как правило, с небольшими затратами, а сами инвесторы больше заинтересованы в разработке уже разведанных перспективных участков с низкой долей риска.

"СП": Капитализм…

- В целом, проблема возрождения и развития геологической отрасли в Казахстане стоит довольно остро и упирается не в последнюю очередь в отсутствие подготовленных и квалифицированных кадров, которых катастрофически не хватает: старые либо на пенсии, либо уехали из страны, а подготовка новых требует длительного времени, которого у республики, увы, нет.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691097780


Новости Казахстана
- Расстрельные должности
- Кадровые перестановки
- Владельцы 3-х игорных заведений в городе Қонаев признаны виновными в нарушении законодательства, лицензии приостановлены
- Должностные лица управления образования Шымкента осуждены за системную коррупцию
- Дело по подозрению в организации финпирамиды "Sincere Systems" расследуется в Актюбинской области
- Казахстан планирует увеличить экспорт продукции машиностроения почти в 3 раза
- Нужно продолжать обустройство парков, улиц, набережных и дворов уличными тренажерами - Алихан Смаилов о развитии массового спорта в РК
- Главы правительств Казахстана и Грузии провели встречу в Алматы
- Уйдет ли в отставку правительство Казахстана?
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  