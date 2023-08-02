Казахстан: Токаев отобрал нефть и золото у "назарбаевских", чтобы ублажить элиту

00:23 04.08.2023

В РК перераспределяют собственность, как в России после Ельцина

Сергей Аксенов

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Андрей Грозин

Аслан Рубаев

Илья Намовир



В Казахстане месторождения нефти, золота, угля, железа, нефти, меди, бокситов и полиметаллов возвращены в собственность государства, а затем выставлены на аукцион для передачи новым инвесторам, сообщает пресс-служба правительства республики.



Кабмин ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий. С начала 2023 года расторгнуто 118 контрактов. В дальнейшем активы выставляются на открытый аукцион ради дополнительных инвестиций.



Масштаб пересмотра прав собственности на самые лакомые куски сырьевого бизнеса порождает подозрение в тайных причинах происходящего, связанных с политикой. Ведь процесс совпал с укреплением новой власти во главе с Касым-Жомарт Токаевым.



Неужели мы наблюдаем передел собственности от "назарбаевских" в пользу "токаевских"?



Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин подтвердил предположение "СП".



- Действительно, в Казахстане идет перераспределение собственности крупных финансово-промышленных групп, которые были аффилированы с представителями прежней власти. Этот процесс шел с 2020 года не шатко не валко, продолжился в 2021-м, а после январских беспорядков 2022 года, отстранения "смотрящего" Назарбаева - Карима Масимова, началось повальное раскулачивание.



"СП": Получается, не экономика формирует политику?..



- В Казахстане очень четко выражена тенденция, что первична именно власть и лишь затем собственность, а не наоборот. А поскольку Назарбаев сейчас не у власти… Он, на мой взгляд, совершил главную ошибку в своей жизни, решив, что Токаев - хороший человек, а не тот, каким он на самом деле оказался. Семья бывшего президента отстраняется, тех, кто занимал крупные посты при Назарбаеве, в нынешнем руководстве не осталось. Схема выстраивается по новой.



То есть теперь наверху те, кто вчера был второго, третьего ранга. Они поменяли хозяев и теперь для покупки их лояльности нужны соответствующее финансирование, ресурсы.



"СП": Отбирая собственность легко поссориться с могущественными людьми…



- Обратите внимание, идет реприватизация не долей западных транснациональных компаний. Соглашения о разделе продукции никто не трогает. Напомню, в 1990-х при Назарбаеве Запад скупил многие активы за копейки. Но сейчас Токаев понимает, что трогать это нельзя, иначе он недолго останется президентом. Речь идет о перераспределении именно внутренних ресурсов. Активов, принадлежащих России и КНР (их доля ниже западных) реприватизация тоже вряд ли коснется.



"СП": Перераспределение собственности от старых олигархов - новым напоминает о постельцинской России…



- Да, в этих процессах много общего. Покупка лояльности за активы, ресурсы - обычный процесс для любой страны.



Политолог Аслан Рубаев отмечает фатальную зависимость госсистемы Казахстана от первого лица.



- Казахстан чересчур клановое государство. Клановость, которую они заложили еще во времена СССР, очень мешает строить современное государство с развитым гражданским обществом и устойчивыми политическими институтами. Казахстан - это государство одного человека, одной семьи, одного жуза. Мы видели как долгое время семья Назарбаева управляла значительной частью экономических активов РК.



Они переправляли их за рубеж, была теснейшая связь Казахстана с Британией и Францией. В Казахстан шли огромные финансовые потоки, но они не доставались народу РК, а подпитывали семью Назарбаева и их приближенных. Хотя на такие средства для 18 млн жителей можно было бы построить рай на земле. Получить уровень жизни выше европейского.



Но Назарбаев предпочел обогащать свою семью, которая все равно скатилась в разборки и междуусобицы.



"СП": Новая метла затеяла реприватизацию…



- С приходом Токаева в сущности ничего не изменилось. Одних людей заменили на других. Но благодаря образованию и европейскому опыту он чуть более ориентирован на Запад, чем Назарбаев. Он знает, как обходить крутые виражи, чтобы не получить санкции, потому что он хочет сохранить многовекторность. Нападки на бывший клан Назарбаева имеют сугубо экономический смысл, у него остается много ресурсов, которые Токаеву хочется взять под контроль.



Народ при этих метаморфозах никто не спрашивал. Система жесткого административного ресурса ресурса по отношении к оппозиции осталась прежней, русское население постоянно третируется, по-прежнему раскачивается националистическая карта, фактор русского языка, звучат двусмысленные заявления самого Токаева, который посылает сигналы в разные стороны. Казахстан остается неустойчивым государством.



Главред портала "Русские в Казахстане" Илья Намовир из Кокчетава видит в реприватизации в РК борьбу с последствиями хищнической эксплуатации природных ресурсов в постсоветский период.



- Не вижу здесь особой сенсации. В свое время Токаев поручил министерству энергетики провести проверку исполнения недропользователями контрактных обязательств. Участки, на которых эти обязательства систематически не выполняются, возвращаются в собственность государства и выставляются на аукцион. В прошлом году, например, на аукцион было выставлено 55 таких участков, а реализовано - 38.



Как правило, это участки доразработанных старых месторождений, открытых еще во времена СССР, либо небольшие месторождения довольно низкого качества, открытые за последние годы.



Государство таким образом пытается привлечь финансовые средства для развития в том числе геологической отрасли, которая за годы независимости была по большей части развалена: власти отдали поиск и разведку месторождений инвесторам, надеясь привлечь капитал, новые технологии и открыть новые крупные минерально-сырьевые запасы.



Однако, надежды эти не оправдались, так как геологоразведочные работы ведутся, как правило, с небольшими затратами, а сами инвесторы больше заинтересованы в разработке уже разведанных перспективных участков с низкой долей риска.



"СП": Капитализм…



- В целом, проблема возрождения и развития геологической отрасли в Казахстане стоит довольно остро и упирается не в последнюю очередь в отсутствие подготовленных и квалифицированных кадров, которых катастрофически не хватает: старые либо на пенсии, либо уехали из страны, а подготовка новых требует длительного времени, которого у республики, увы, нет.