Что происходит с китайской экономикой?

00:25 04.08.2023 оценки экспертов Вашингтона и системные действия Пекина



Владимир Овчинский

Юрий Жданов



В США очень внимательно отслеживают изменения в китайской экономике. В Вашингтоне прекрасно понимают, что от ее состояния зависит военная мощь Китая и его активность во внешнеполитической деятельности.



Китай должен действовать решительно, чтобы отвести "распыляющуюся" экономику от пропасти



По словам Эсвара Прасада, профессора экономики Корнельского университета, властям Китая необходимо предпринять решительные политические действия, чтобы вернуть "распыляющуюся" экономику с края пропасти.



Пекин не желает подавать сигнал о том, что он находится в "паническом режиме", поскольку политики хотят продемонстрировать уверенность в том, что "они могут управлять экономической ситуацией", добавил он.



"Но мрачная реальность на данном этапе такова, что будет принят довольно широкий и решительный пакет политических мер, включающий как краткосрочные, так и долгосрочные, чтобы вывести экономику с пропасти", - сказал Прасад 1 августа 2023 года в программе Street Signs Asia на канале CNBC.



В конце июля 2023 года Китай намекнул на шаги по "корректировке и оптимизации" мер экономической политики. В Пекине признали "мучительное" восстановление экономики.



Профессор Прасад на канале CNBC.



"Похоже, что китайская экономика после того, как с ревом вернулась к жизни, начинает давать сбои", - сказал Прасад, бывший глава китайского подразделения Международного валютного фонда, после ослабления ограничений, введенных в связи с Covid.



Ослабление роста



Недавние экономические данные указывают на более медленный рост, чем ожидалось, "поскольку лидеры Китая не проявляют особого желания приступать к крупномасштабным стимулам".



Поступившие 31 июля 2023 года официальные данные показали, что производственная активность Китая сокращается четвертый месяц подряд, в то время как непроизводственная активность замедлилась до самого низкого уровня в 2023 году, поскольку вторая по величине экономика мира испытывает трудности из-за слабого глобального спроса.



В июле 2023 года ВВП во втором квартале вырос на 6,3% по сравнению с 2022 годом, в значительной степени не дотянув до 7,3% роста, прогнозируемого аналитиками, опрошенными Reuters. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в июне составил 21,3% - новый рекорд.



"Перспектива дефляции, как в ценах производителей, так и, возможно, даже в потребительских ценах, вызывает реальные опасения - не только о том, куда движется экономика, но и о том, смогут ли инструменты политики обратить вспять эту потерю импульса", - сказал Прасад.



Проблемы социальной стабильности



Другие экономисты также предупреждают, что признаки дефляции становятся все более распространенными в Китае. Но Народный банк Китая отказался от вопроса дефляции.



Согласно официальным данным, цены производителей в Китае в июне 2023 года упали на 5,4% по сравнению с прошлым годом и на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой спад в июне 2023 года стал девятым падением подряд в Китае и самым резким с декабря 2015 года.



Годовая инфляция потребительских цен в июне не изменилась, что было вызвано падением цен на свинину на 7,2%, что не соответствовало ожиданиям Reuters о повышении на 0,2% и было слабее, чем рост на 0,2% в мае.



Поскольку экономика Китая продолжает замедляться, это означает, что рост занятости "пострадает еще больше", что вызывает "некоторые опасения по поводу социальной стабильности", - сказал Прасад.



"Это также означает, что у вас будет меньше инвестиций, что повлияет на рост производительности в будущем", - добавил он. "Это означает, что перспективы будущего роста также будут значительно ослаблены".



Китай объявил о ряде мер по поддержке своей экономики



Китай обязался оптимизировать бизнес-среду для частных предприятий. Пекин объявил о мерах по увеличению потребления, особенно товаров для дома и электромобилей.



Вот некоторые из ключевых мер, принятых правительством Китая за последние недели.



Частные предприятия



24 июля 2023 года Агентство экономического планирования Китая объявило о ряде мер по стимулированию частных инвестиций.



Это следует за редким совместным обязательством между правительством Китая и Коммунистической партией, которые пообещали относиться к частным компаниям так же, как к государственным предприятиям. Пекин также пообещал обеспечить справедливое отношение в самых разных областях, от интеллектуальной собственности и земельных прав до финансирования и предложения рабочей силы.



В заявлении из 17 пунктов 24 июля Национальная комиссия по развитию и реформам обязалась привлекать больше частного капитала для участия в строительстве крупных национальных проектов и ключевых проектов цепочки поставок в производственной цепочке.



После того, как в последние годы жизнь многих частных фирм усложнилась, китайское руководство меняет курс и взяло на себя обязательства по улучшению деловой среды.



Пекин будет поддерживать частные инвестиции в таких секторах, как транспорт, водное хозяйство, экологически чистая энергия, новая инфраструктура, передовое производство и современные сельскохозяйственные предприятия.



Агентство также поощряет частные инвестиционные проекты к выпуску инвестиционных фондов недвижимости в инфраструктурном секторе, чтобы способствовать диверсификации активов и дальнейшему расширению инвестиционных и финансовых каналов для частных инвестиций.



Народный банк Китая и Государственная валютная администрация скорректировали свои руководящие принципы перекрестного финансирования, чтобы позволить компаниям брать больше займов из иностранных источников.



"После того, как в последние годы жизнь многих частных компаний усложнилась, руководство Китая меняет курс и взяло на себя обязательства по улучшению деловой среды", - написал 21 июля 2023 года Джулиан Эванс-Причард, глава отдела экономики Китая, в Capital Economics.



Потребление



Пекин пообещал также "восстановить и расширить" потребление в рамках широкомасштабного плана по поддержке роста, который включает в себя увеличение доходов домохозяйств, улучшение деловой среды для частных фирм и стабилизацию занятости молодежи.



Домашние товары



Министерство торговли Китая выступило с совместным заявлением с дюжиной других государственных ведомств, объявив о плане из 11 пунктов по увеличению внутреннего потребления потребительских товаров и услуг для домашних хозяйств.



Это включает директиву местным органам власти активизировать ремонт старых домов, обещание поощрять совершенствование коммерческих онлайн-платформ и разработку концепции "15-минутных городов".



Автомобили и электроника



Пекин обнародовал план из 10 пунктов по увеличению числа владельцев автомобилей, особенно автомобилей с "новой энергией".



Это будет включать повышение пропускной способности сельских электросетей, снижение затрат, связанных с приобретением и зарядкой электромобилей.



В июне 2023 года Пекин продлил налоговые льготы на покупку электромобилей.



Китай обнародовал конкретные меры по содействию развитию частной экономики



Агентство Синьхуа сообщает:



"Государственный комитет по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР 1 августа 2023 года обнародовал ряд конкретных мер, включая снижение налогов и сокращение бюрократической волокиты, для стимулирования развития частного сектора экономики после того, как в июле 2023 года в стране было опубликовано общее руководство в этой области".



Согласно уведомлению ГКРР и ряда других правительственных учреждений, меры, варьирующиеся от справедливого доступа к рынкам до усиления финансовой поддержки и улучшения правительственных услуг, направлены на решение серьезных проблем, с которыми сталкиваются частные предприятия, и повышение их доверия.



Частным предприятиям будет предложено участвовать в крупных государственных проектах, которые, в определенной степени, являются прибыльными и зрелыми, выпускать продукты инвестиционного фонда недвижимости для инфраструктурных проектов и руководить технологическими программами в таких ключевых областях, как промышленное программное обеспечение и искусственный интеллект.



Продолжится публикация инвестиционных кейсов "зеленого света", способствующих успешному развитию платформенной экономики. Такие компании получат более легкий процесс снижения налогов относительно расходов на НИОКР, более короткие сроки получения экспортных скидок и усиленную инклюзивную финансовую поддержку.



Что касается правовых гарантий, то правила и нормативные документы, которые нарушают принцип равноправной защиты предприятий различных форм собственности, подлежат отмене в целях защиты и поддержки развития частной экономики. Кроме того, правительству предстоит улучшать услуги для того, чтобы помочь частным предприятиям преодолеть трудности, сократить бюрократическую волокиту при получении административных разрешений, погасить задолженности перед малыми и средними предприятиями и внимательно выслушать мнения и предложения предпринимателей в процессе разработки и пересмотра соответствующих политических установок.



ЦК КПК и Госсовет КНР в июле 2023 года выпустили руководящий документ по стимулированию развития частной экономики, пообещав улучшить деловую среду, усилить меры политической поддержки и укрепить правовые гарантии для развития этого сектора.



"Китай был самым большим экономическим чудом в мире, и это чудо будет снова"



Под таким заголовком вышла 31 июля 2023 года статья в Newsweek Дэвида П. Голдмана, заместителя редактора ASIA TIMES.



Автор пишет:



"По данным Всемирного банка, реальный ВВП на душу населения в Китае вырос с 404 долларов в 1979 году, когда Дэн Сяопин открыл экономику для частного предпринимательства, до 11 560 долларов в 2022 году в постоянных ценах 2015 года. С 2001 года он подскочил в пять раз. В отличие от этого, реальный ВВП на душу населения в Индии вырос с 373 долларов в 1979 году до всего лишь 2085 долларов в 2022 году. Для сравнения вы можете увидеть, какой историей успеха был Китай, уникальной в плане экономической активности".



Это не означает, что траектория Дэна все еще актуальна, замечает Голдман. Экономика Дэн Сяопина, которая превратила фермеров, ведущих натуральное хозяйство, в полуквалифицированных промышленных рабочих, несомненно, достигла своего пика. Великая миграция из страны в город замедляется, а рабочая сила Китая медленно сокращается.



Но Китай строит новую цифровую экономику, основанную на искусственном интеллекте и высокоскоростной широкополосной связи, с 2,3 миллионами из 3 миллионов базовых станций 5G в мире и скоростью загрузки, вдвое превышающей американскую. У него есть автоматизированные порты, которые могут разгрузить контейнеровоз за 45 минут, а не за 48 часов, как в американском порту Лонг-Бич. Это также автоматизированные шахты, где ни один рабочий не уходит под землю, фабрики, контролируемые ИИ, и склады, на которых роботы выполняют сортировку и упаковку.



Более того, почти две трети китайских граждан имеют образование после окончания средней школы, по сравнению с 3 процентами тех, кто имел его в 1979 году. Китай выпускает больше инженеров, чем весь остальной мир вместе взятый, а китайские университеты преподают по мировым стандартам.



Китай также расширил свое экономическое влияние на развивающиеся страны. В настоящее время КНР экспортирует больше на Глобальный Юг, чем на развитые рынки, удвоив свой экспорт в АСЕАН и утроив свой экспорт в Центральную Азию после 2020 года.



Китай строит широкополосную связь, железные дороги и порты из Африки в Южную Америку, создавая постоянный рынок для своего экспорта.



Люди наблюдают, как инвалид пишет китайские иероглифы бионическими руками на конференции Apsara Conference, конференции по облачным вычислениям и искусственному интеллекту (ИИ) в Ханчжоу, восточная китайская провинция Чжэцзян, 3 ноября 2022 года.



В 2023 году Китай обогнал Японию как крупнейшего в мире экспортера автомобилей, отчасти благодаря мегазаводу Tesla в Шанхае. В настоящее время Китай производит эквивалент Model T 21-го века в виде электромобилей по цене 10 000 долларов.



Демографические прогнозисты просто ошибаются. Сокращение рабочей силы не обязательно означает спад в экономике. Южная Корея увеличила промышленное производство в пять раз в период с 1990 по 2010 год, в то время как численность рабочей силы на фабриках сократилась на одну пятую. Южная Корея продвинулась вверх по цепочке создания добавленной стоимости, чтобы производить высокотехнологичную электронику, автомобили и компьютерные чипы. Высшее образование превратило Южную Корею из места с дешевой рабочей силой в конкурента высоких технологий.



Китай идет по тому же пути. В 1994 году, как раз перед тем, как взлетели "азиатские тигры", лауреат Нобелевской премии Пол Кругман высмеял "миф об азиатском чуде", заявив, что "тигры" исчерпали свои резервы дешевой рабочей силы. Он пропустил грядущий скачок производительности, как это делают сегодня эксперты по "пиковому Китаю".



Китай полон решимости возглавить Четвертую промышленную революцию. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei утверждает, что у него есть 6000 контрактов на создание корпоративных сетей 5G для поддержки заводских приложений ИИ. Huawei предлагает облачную систему искусственного интеллекта, позволяющую фирмам создавать собственные приложения.



В настоящее время Китай является крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. Технический контроль США не имеет большого влияния. Промышленные приложения ИИ достаточно хорошо работают на старых чипах, которые Китай производит дома. Без доступа к новейшим чипам Huawei не может продавать конкурентоспособные смартфоны с поддержкой 5G, но ее приложения с искусственным интеллектом могут управлять фабриками, портами и шахтами.



Безусловно, по мнению Голдмана, Китай допустил ошибки. "Прошлогодние блокировки COVID в китайских городах были ошибкой, которая продолжает снижать потребительские расходы".



Репрессивные меры Пекина в отношении ведущих технологических компаний Китая привели к тому, что фондовый рынок Китая отстает от остального мира и повышает стоимость капитала для развивающихся технологических компаний Китая. Китайские университеты выпускают специалистов по STEM быстрее, чем их может нанять технологический сектор, а безработица среди молодежи достигла рекордного уровня в 21 процент.



Однако, считает Голдман, "прогнозы о неизбежном крахе Китая сейчас так же ошибочны, как и 20 лет назад". Соотношение долга Китая к ВВП составляет 3:1, что немного выше, чем 2,5:1 в Америке, но гораздо ниже, чем 4:1 в Японии. Китайский Банк занимает 10-летние деньги под 2,6% по сравнению с 4,1% для США. Местные органы власти Китая имеют долг около 5 триллионов долларов в юанях, но за ними стоят активы почти на 30 триллионов долларов.



Мы не можем позволить себе снова ошибиться в истории с Китаем, заключает Голдман. По его мнению, США нужна экстренная программа, чтобы поднять промышленность и восстановить американское технологическое превосходство, в масштабе "Лунного выстрела" Джона Кеннеди или Стратегической оборонной инициативы Рейгана. Источник - Завтра

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