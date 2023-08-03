У Санду появился реальный соперник. Предстоящие в Молдавии выборы обещают сенсации, - Светлана Гамова

04:23 04.08.2023

3.08.2023



У Санду появился реальный соперник



Предстоящие в Молдавии выборы обещают сенсации

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



рейтинги Майя Санду убеждает избирателей, что их будущее связано с ЕС.

В понедельник в Республике Молдова (РМ) начинается предвыборный период, сообщил ЦИК республики, назвав дату выборов в местные органы власти – 5 ноября. Поскольку в следующем году в стране будут избирать президента, местные выборы становятся решающими для действующей власти. Лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин сказал "НГ", что власть оказывает силовое давление на глав администраций сел и городов с целью принуждения их к поддержке правящей партии PAS. Политик считает, что из-за низкого рейтинга Майи Санду на предстоящих президентских выборах конкуренцию ей составит премьер Дорин Речан, которого поддержат западные партнеры.



В Молдавии насчитывается 60 политических партий, из которых три были зарегистрированы в этом году, сообщила Вероника Игнат, руководитель Секции регистрации некоммерческих организаций.



Это Национальное альтернативное движение, Молдавская национальная партия и Лига городов и коммун. Что касается бывшей партии "Шор", то на сайте Агентства общественных услуг сообщается, что она была распущена на основании решения Конституционного суда.



О запуске политического проекта рассказала экс-президент Гагаузской автономии Ирина Влах. Она пообещала сообщить подробности в сентябре. Однако в политических кругах Молдавии уже говорят о том, что она может составить конкуренцию президенту Майе Санду на выборах в 2024 году. Лидер Нашей партии Ренато Усатый заявил в эфире национального телеканала, что Ирина Влах будет поддержана целым рядом левоцентристских партий в качестве единого кандидата в президенты РМ. Он отметил, что такая договоренность достигнута лидерами соответствующих партий. Сама Влах эту новость не комментирует, но выступает против действующей власти и президента Санду и предлагает оппозиции объединиться.



"Нам, оппозиции, придется возвращать нашу страну из плена Майи Санду и PAS (правящая партия. – "НГ"). Именно эта партия нарушила основополагающий принцип правового государства – разделение властей. Государство – это они, "хорошие люди" (так Санду назвала представителей власти. – "НГ"). Государство – это я, Майя Санду", – заявила Ирина Влах.



Между тем лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин считает, что соперника Санду могут подобрать западные партнеры: "США на фоне низкого рейтинга Санду могут предложить нового кандидата в президенты Молдовы, и не исключено, что им может стать премьер-министр Дорин Речан. Но сенсацию обещают уже предстоящие осенью местные выборы. Власть, пытаясь выиграть их, оказывает силовое давление на партии – запрещена партия "Шор", а накануне прошли обыски в близкой к "Шор" партии "Возрождение". Глав местных администраций пытаются подкупить или запугать, с тем чтобы они перешли в правящую партию PAS. В свое время PAS во главе с Майей Санду боролась с методами "хозяина Молдовы" олигарха Плахотнюка, но методы остались те же".



Относительно Ирины Влах Шелин считает, что Кишинев скорее всего уговорит ее поехать послом РМ в Турцию. Особенно учитывая ее хорошие отношения с Реджепом Тайипом Эрдоганом.



По мнению молдавского политика, для того чтобы местные выборы прошли без неожиданностей, власть продлила еще на 60 дней чрезвычайное положение: "Во время ЧП нельзя проводить митинги и протесты, это может быть приравнено к попытке дестабилизировать обстановку".



Однако, как сообщили в ЦИК РМ, во время ЧП избиратели могут голосовать только по месту жительства, а при переезде – зарегистрировавшись за три месяца до выборов. Это предполагает, что избиратели, которые не успеют до 5 августа перерегистрироваться по новому месту проживания или временного нахождения, не вправе будут участвовать в местных выборах в соответствующем населенном пункте. Точно так же эти люди не смогут голосовать в том населенном пункте, где они ранее проживали. Понятно, что эти граждане не успеют перерегистрироваться в не существующих пока избирательных участках за рубежом.



Можно себе представить, какой переполох начнется в связи с якобы объявленными ограничениями по поводу регистрации до 5 августа в диаспоре. Тем более что в свое время победу на выборах президенту Майе Санду принесли именно члены диаспоры в странах Запада, их голоса помогли ей обойти соперника – экс-президента Игоря Додона.



Напомним, в Государственный регистр избирателей внесены 3 301 121 избиратель. 259 386 человек не имеют регистрации по месту жительства или месту нахождения. 270 836 граждан РМ с правом голоса зарегистрированы в административно-территориальных единицах левобережья Днестра, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова.



С критикой власти накануне выборов выступил экс-премьер-министр, председатель Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат. Он анонсировал начало кампании "Стоп PAS! Старт Свободе!".



Влад Филат обвинил партию PAS в попытке исказить результаты осенних местных выборов. По его словам, PAS начнет атаку, вынудив примаров (глав администраций) и кандидатов, имеющих реальный шанс на победу, присоединиться к партии PAS на местных выборах, сообщает tv8.md. Филат также утверждает, что давление, которое PAS оказывает на глав местных администраций, повлияет на демократический процесс.



Против действий власти в четверг выступила Высшая судебная палата (ВСП), которую за вынесение одного из судебных решений раскритиковали премьер-министр Дорин Речан и министр юстиции Вероника Михайлов-Морару. "Высшая судебная палата рекомендует политикам, правительству, заинтересованным группам, СМИ и любому лицу воздерживаться от унизительных ярлыков, публичного линчевания и правосудия по телевидению", – говорится в заявлении ВСП. Ассоциация судей сделала заявление, в котором подчеркнула "важность укрепления и независимости судебной власти", отметив, что "политическому влиянию нет места в системе правосудия".



Фон, на котором начинается предвыборный период в Молдавии, обещает избирателям нескучную осень.