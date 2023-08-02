Нью-Йоркский суд признал каз-олигарха Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США

04:40 04.08.2023

Суд Южного округа Нью-Йорка признал бывшего казахстанского банкира и политика Мухтара Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



31 июля суд вынес решение в пользу БТА Банка против компании Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн.



"Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение", - отметили в пресс-службе банка.



Суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств банка, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou.

Суд подтвердил, что ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова - Ильясом Храпуновым. Она получила более $70 млн "в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США". Как следует из решения, "доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию".



Представленные БТА банком доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям" суд признал достоверными и полными.



"Офшорные компании, которые были ''клиентами Банка'' [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им ''кредиты'' не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, ''кредиты'' при содействии [УКБ-6] предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банк", - говорится в решении суда.

Показания сообщников Аблязова суд счел не заслуживающими доверия.



Разбирательство в Нью-Йорке от имени БТА банка и Министерства юстиции Казахстана было начато более восьми лет назад. В декабре 2022 года присяжные присудили БТА возмещение ущерба в размере более $100 млн с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма решения составила более $218 млн.



ℹ️ Мухтар Аблязов - один из наиболее активных критиков руководства Казахстана. Он покинул республику в 2009 году. На родине бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.



Свыше десяти лет Аблязов живет во Франции. В сентябре 2020 года он получил в этой стране статус политического беженца, однако в октябре его задержали и предъявили обвинения в "злоупотреблении доверием" и "отмывании денег". В январе 2022 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности вменяемых ему преступлений. В декабре того же года Национальный суд по вопросам убежища отозвал у Аблязова статус беженца, а в июле текущего года полиция Франции предписала ему в течение 30 дней покинуть страну.