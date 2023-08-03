Кыргызстан направил в МИД России ноту после избиения таксиста в Москве

04:55 04.08.2023

03.08.23



Здание посольства Кыргызстана в Москве. Фото с сайта provizu.ru

Посольство Кыргызстана в РФ направило официальную ноту в министерство иностранных дел России после нападения на кыргызстанца‐таксиста в Москве, сообщает 3 августа пресс-служба кыргызского МИДа.



Нападение на таксиста произошло 18 июля, говорится в сообщении. Пострадавший не обращался в посольство. Дипломаты начали искать его после того, как видео избиения было выложено на Youtube и разошлось в соцсетях.



Посольство связалось с пострадавшим, ему оказывают необходимую консульско-правовую помощь. По факту инцидента дипмиссией "принимаются все необходимые меры по защите прав и интересов пострадавшего соотечественника".



Как пишет MSK1.RU, водителя, уроженца Кыргызстана, имеющего вид на жительство в России, зовут Шамиль Муратов. Он не разрешил пассажиру пить пиво в автомобиле. После этого пассажир начал бить таксиста.

Пассажир, Игорь Майсурадзе, заявил изданию, что "вскипел", а водитель сразу показался ему "хамом". По его словам, таксист после драки применил перцовый баллончик, вследствие чего Майсурадзе получил ожог глаза.



После нападения Муратов обратился в больницу, где ему поставили диагноз "ушибленная рана выше века и перелом челюсти". Таксист обратился в полицию, но получил отказ в возбуждении уголовного дела.



Однако общественный резонанс, возникший благодаря ряду российских блогеров, и реакция кыргызских властей все же вынудили ОМВД по Басманному району Москвы признать Муратова потерпевшим и возбудить дело по статье 116 ("Побои") Уголовного кодекса России. В свою очередь, служба такси, в которой работает кыргызстанец, заблокировала Майсурадзе в своей системе.