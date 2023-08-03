Кадровые перестановки в Киргизии: образованные люди на госслужбе не задерживаются

05:34 04.08.2023 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КИРГИЗИИ: ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ НА ГОССЛУЖБЕ НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

В июле 2023 года количество кадровых перестановок в Киргизии остается незначительным. Точечные ротации коснулись госкомпаний и региональных органов власти. В середине лета сменились руководители сразу трех международных организаций, представительства которых находятся в стране. Подробнее – в обзоре Ia-centr.ru.



Окончание скандала с фальшивыми дипломами



В начале июля 2023 года в Киргизии завершился скандал с фальшивыми дипломами депутатов парламента. Напомним, что весной 2022 года у двух народных избранников - Фархата Исмаилова из "Ата Журт Кыргызстан" и Фарходбека Алимжанова из "Альянса" -нашли недействующие документы о высшем образовании. После разбирательства Исмаилов и Алимжанов лишились депутатских мандатов.



Читайте также: После драки мандатами не машут. Жаныбек Абиров уходит из Жогорку Кенеша



Новым депутатом по списку партии "Ата Журт Кыргызстан" может стать Канатбек Маматов. С 2019 по 2021 год года он руководил Федерацией футбола Киргизии. Это не первая попытка Маматова получить депутатский мандат уже после окончания парламентских выборов в 2021 году. В 2022 он мог занять место в Жогорку Кенеше вместо своего однопартийца Бакыта Торобаева, однако этого не произошло.



Место Фарходбека Алимжанова может занять Эльдар Абакиров, который был заместителем министра экономики с 2016 по 2019 год. В 2021 году он баллотировался на пост президента страны, долгое время преподавал программирование в Казахско-американском колледже и КазГНУ, а также был программистом-аналитиком в казахстанском банке "ЦентрКредит".



Международные организации меняют своих представителей



Значительная часть июльских перестановок затронула находящиеся в Киргизии финансовые организации. Азиатский банк развития назначил Жэнг Ву новым страновым директором в Киргизии. Сообщается, что он будет курировать реализацию новой стратегии партнерства на ближайшие четыре года.



В последние годы Жэнг Ву исполнял обязанности руководителя отдела транспорта и коммуникаций в департаменте Центральной и Западной Азии, а также возглавлял отдел администрирования проектов постпредства АБР в Пакистане. Прежний глава АБР в Киргизии Канокпан Лао-Арайя назначена директором постпредства АБР в Узбекистане.



В конце 2022 года АБР выделил Киргизии 50 млн долларов на поддержку республиканского бюджета. Половина из них – грант, другая половина – кредит на 24 года. Правительство Киргизии планирует потратить эти деньги на покупку электроэнергии в Казахстане и Туркменистане.



Материалы по теме: Кадровые перестановки в Киргизии: работают ли в стране социальные лифты?



Произошла смена руководства Американской торговой палаты в Киргизии. Новым исполнительным директором стала Айсулуу Сыдыгалиева. До своего назначения она работала в USAID*, Всемирном банке и Международной финансовой корпорации. Имеет диплом экономиста от Академии управления при президенте. О причинах смены руководства не сообщается.



Американская торговая палата работает в Киргизии с 2005 года. Основные направления ее публичной деятельности: поддержка работы внешних и внутренних инвесторов в Киргизии, организация поездок бизнесменов в США "для обмена опытом" и организация выставок.



Алмаз Мамбетов стал сопредседателем правления Азербайджано-Киргизского фонда развития. Ранее он являлся мэром городов Балыкчи и Оша. В октябре 2022 года киргизские СМИ сообщили, что в отношении Мамбетова расследуются четыре уголовных дела по злоупотреблению должностными полномочиями. В ноябре президент Садыр Жапаров освободил его от этой должности.



Напомним, что Азербайджано-Киргизский фонд развития создан в 2022 году. Организация планирует начать свою деятельность осенью 2023 года. Ее уставной капитал составляет 25 миллионов долларов, а финансирование осуществляется полностью азербайджанской стороной.



Подобные фонды существуют в рамках соглашений сразу с несколькими странами. Так, самым крупным институтом развития является Российско-Киргизский фонд развития, уставной капитал которого в 2021 году составил более 500 млн долларов.



Читайте также: Россия построит несколько ГЭС в Кыргызстане



Ротации в ведомствах и регионах: причина отставок – коррупция?



Целый ряд перестановок произошел на республиканском уровне. Главой Фонда поддержки развития туризма стал Абылкасым Шерниязов. Он является родным братом режиссера и посла Киргизии во Франции Садыка Шер-Нияза и покойного бывшего министра внутренних дел Болота Шера. В 2020 году Шерниязов баллотировался в депутаты от партии "Ата Мекен", а в 2021-м участвовал в выборах от партии "Азаттык". Напомним, что в мае 2023 года предшественницу Шерниязова Елену Калашникову и вице-президента Александра Халитова арестовали по обвинению в коррупции.



11 июля 2023 года Садыр Жапаров открыл в Монголии посольство Киргизии. Послом стал действующий заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев. Стоит отметить, что Артыкбаев долгое время являлся помощником Адыла Бакиева – брата свергнутого в 2010 году экс-президента Курманбека Бакиева. Образование получил в Киргизии, доучивался в Великобритании, США и России.



На региональном уровне также произошло несколько новых назначений. Салтанат Токтосунова стала вице-мэром Таласа. До своего назначения она занимала различные посты в мэриях Таласа и Канта. Ее предшественница Мира Сейдикеримова назначена заместителем полномочного представителя президента в Таласской области.



Жыргалбек Шакиев назначен новым акимом Ленинского района в Бишкеке. Примечательно, что предыдущий аким Мураталы Тагаев проработал на этой должности всего три месяца. В июне мэр столицы Киргизии Эмилбек Абдыкадыров объявил ему выговор за ненадлежащее проведение работ по подаче воды. Жыргалбек Шакиев является родным братом спикера парламента Нурланбека Шакиева. Ранее он руководил Аксыйским и Чуйским районами.



Новым заместителем акима Первомайского района Бишкека стала Айнура Арстамбекова. Ее предшественница Рахат Мусаева также не задержалась на своем посту, проработав всего два месяца. До своего назначения Арстанбекова возглавляла управление образования мэрии столицы.



Материалы по теме: В Кыргызстане поручили разработать новую модель управления в регионах



О причинах и значении новых кадровых перестановок Ia-centr.ru рассказал политолог из Киргизии Денис Бердаков.



– Происходит ли смена поколений чиновников? Чем отличается нынешнее молодое поколение от тех, кто был у власти 10–15 лет назад?



– Смена поколений чиновников продолжается, хотя качественных изменений мало. Сама структура госслужбы остается специфичной – новаторские подходы и идею, как правило, внедрить практически невозможно.



У большинства чиновников есть проблемы с техническим образованием, им тяжело подстроиться под современные требования.



Есть много специалистов с образованием от западных и ведущих российских вузов, однако они не задерживаются на госслужбе. Заработная плата министра составляет примерно тысячу долларов, а на уровне замов она меньше в разы, поэтому сама система не принимает таких людей.



Многие люди из бизнеса перестают рассматривать госслужбу в качестве перспективного направления.

Если говорить о кадровом резерве, то этот вопрос "перезрел". Желающих много, а назначать некого. На мой взгляд, этот вопрос будет в будущем регулярно подниматься.



Вполне возможно создание президентского кадрового резерва в Киргизии с оглядкой на узбекскую модель. Оно может быть реализовано в виде института или неформальной структуры.

– Чем вызваны ротации в регионах? Многие чиновники проработали всего пару месяцев.



– Зачастую люди сами отказываются от таких должностей. Дело в том, что требования высокие, а зарплаты достаточно низкие. Нужно понимать, что в отличие от России и Казахстана быть профессиональным чиновником в течение десятилетий – это выбор определенных людей. Это очень нервная и неблагодарная работа, не предоставляющая какой-либо социальной защищенности.



Чиновничество в Киргизии – это даже не бюрократическая работа, а политическое лавирование.

– В Киргизии сменился представитель АБР. Это плановая смена или усиление кадров? Можно ли сказать, что Киргизия активизирует работу по линии международных финансовых институтов?



– АБР рассматривается как стратегически надежный партнер и финансирует большое количество проектов. Киргизия действительно очень активизировала работу по линии международных финансовых институтов. Регулярно создаются совместные фонды: киргизско-российский и киргизско-узбекский уже работают, запускаются киргизско-венгерский и киргизско-азербайджанский. В будущем вероятен запуск таких проектов с Китаем, Кувейтом и ОАЭ.



Страна сейчас испытывает недостаток в долгосрочных инвестициях, поэтому все институты направлены на решение этой проблемы.



Киргизии необходимы инвестиции в размере 12–15 млрд долларов на ближайшие 5–7 лет. Они необходимы для проектов в сфере инфраструктуры и энергетики, направленных на улучшение уровня жизни населения.



На данном этапе есть договоренности о выделении $5–6 миллиардов. Мы видим, что меняется сама структура экономики: она становится более производящей. Для реализации всех этих инициатив нужны масштабные долгосрочные инвестиции.



*- организация, деятельность которой признана нежелательной в России



Тимур Альмуков

3.08.23 Источник - Ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691116440





Новости Казахстана

- Роман Скляр провел встречу с руководством China Power International Holding Limited

- Месторождения золота, угля, железа, нефти и меди возвращены в собственность государства

- Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Серик Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана

- Как обновить национальные планы

- Шымкент: стабильное развитие в непростых условиях

- Кадровые перестановки

- Потребление Интернета в Казахстане выросло в 3 раза с 2018 года

- Относительно ограничений на мобильные переводы

- Подстрекатель к даче взятки в 1 млн долларов США предан суду

- Генпрокуратура поручила проверить медучреждения страны в связи с заражением ВИЧ

