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Четверг, 03.08.2023
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Среда, 02.08.2023
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    Узбекистан   | 
Как повлияет на экономику Узбекистана падение рубля
05:54 04.08.2023

КАК ПОВЛИЯЕТ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА ПАДЕНИЕ РУБЛЯ

Резкое ослабление курса рубля приведет к сокращению объемов переводов в Узбекистан и к потере выручки экспортеров, отметил глава Центрального банка страны Мамаризо Нурмуратов. Заявление прозвучало на фоне падения объемов денежных переводов на 21,2 % по сравнению с прошлым годом. Что это значит для узбекистанской экономики, пояснил экономист Айдархан Кусаинов.

По словам эксперта, прогнозы главы Центробанка Узбекистана объективны: говоря о падении выручки и объемов переводов в долларах, он констатирует факты, связанные с колебанием курса рубля по отношению к доллару.

Тем не менее падение объемов переводов на 20 % системно не является опасным:

- во-первых, эта статистика сравнивает нынешнюю ситуацию стабилизации с аномальным 2022 годом, когда рубль сильно укрепился, а Узбекистан, получающий из России переводы, столкнулся с ростом их объема. Для выстраивания адекватной картины корректнее было бы сравнивать объем переводов в 2021 и 2023 годах.

- во-вторых, на реальный ВВП и инфляцию ситуация с сократившимся объемом переводов не повлияет. Снижение притока переводов может повлиять на номинальный ВВП в долларовом эквиваленте, но на уровне жизни в Узбекистане, где национальная валюта – сум, эти колебания не отразятся. Напротив, ВВП по паритету покупательской способности, отражающий ситуацию с уровнем жизни, сейчас в стране стабилен.

- в-третьих, у Центрального банка Узбекистана достаточно механизмов, чтобы урегулировать эту ситуацию: например, через интервенции или запрет на покупку и переводы валюты. Тем не менее регулятор не показывает желания этого делать.

Источник - ia-centr.ru
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