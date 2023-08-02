Как повлияет на экономику Узбекистана падение рубля

05:54 04.08.2023

КАК ПОВЛИЯЕТ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА ПАДЕНИЕ РУБЛЯ



Резкое ослабление курса рубля приведет к сокращению объемов переводов в Узбекистан и к потере выручки экспортеров, отметил глава Центрального банка страны Мамаризо Нурмуратов. Заявление прозвучало на фоне падения объемов денежных переводов на 21,2 % по сравнению с прошлым годом. Что это значит для узбекистанской экономики, пояснил экономист Айдархан Кусаинов.



По словам эксперта, прогнозы главы Центробанка Узбекистана объективны: говоря о падении выручки и объемов переводов в долларах, он констатирует факты, связанные с колебанием курса рубля по отношению к доллару.



Тем не менее падение объемов переводов на 20 % системно не является опасным:



- во-первых, эта статистика сравнивает нынешнюю ситуацию стабилизации с аномальным 2022 годом, когда рубль сильно укрепился, а Узбекистан, получающий из России переводы, столкнулся с ростом их объема. Для выстраивания адекватной картины корректнее было бы сравнивать объем переводов в 2021 и 2023 годах.



- во-вторых, на реальный ВВП и инфляцию ситуация с сократившимся объемом переводов не повлияет. Снижение притока переводов может повлиять на номинальный ВВП в долларовом эквиваленте, но на уровне жизни в Узбекистане, где национальная валюта – сум, эти колебания не отразятся. Напротив, ВВП по паритету покупательской способности, отражающий ситуацию с уровнем жизни, сейчас в стране стабилен.



- в-третьих, у Центрального банка Узбекистана достаточно механизмов, чтобы урегулировать эту ситуацию: например, через интервенции или запрет на покупку и переводы валюты. Тем не менее регулятор не показывает желания этого делать.