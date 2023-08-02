Уйдет ли в отставку правительство Казахстана? - М.Шибутов

07:28 04.08.2023

Страну ждет жаркая политическая и экономическая осень, прогнозируют эксперты



Назгуль Абжекенова, 1 августа



Не за горами 1 сентября, когда параллельно со школьниками портфели с новыми оценками и задачами понесут члены правительства. "Голос народа" узнал у экспертов прогнозы на предстоящий осенний политический сезон.



Резко осознают, насколько они бедные

Политолог Марат Шибутов считает, что нас ждет жаркая пора, связанная с инфраструктурным кризисом и падением доходов населения.

"Ситуация в стране проблемная, все шишки опять на правительство и акимов, которых вроде надо менять, с другой стороны, поменяешь - еще хуже будет. После коммунальных аварий в Риддер, Экибастуз вливают деньги – это хорошо. Но впереди отопительный сезон - опять что-то поломается", - прогнозирует Шибутов.

Август – также время сбора детей в школы и студентов в вузы.

"И наши граждане резко осознают, насколько они бедные. И это тоже вдет к большому недовольству. Плюс до конца годы должны пройти пилотные выборы акимов районов и городов областного значения. А где они будут выбираться, как будут, - никаких наметок вообще нет, а времени осталось мало. Есть ощущение, что нет готовности", - отмечает политолог.

Кто из кабмина стоит первым на вылет? Собеседник не стал называть конкретные персоналии.

"В нашей стране это вещи непредсказуемые. В правительстве можно половину спокойно выгнать и даже не говорить за что, - они сами знают", - считает Марат Шибутов.

Что касается парламента, то осенью в мажилис заходят сразу четыре кодекса – налоговый, бюджетный, градостроительный и водный. Так что депутатам предстоит гигантская работа, заметил политолог.



Фавориты выбывают из обоймы

Автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев говорит, что прогнозы на сезон сейчас пока абстрактны.

"Многие ожидают смены правительства, вопрос висит в воздухе, вероятность есть, но сказать, что она высокая, на мой взгляд, сложно. Более-менее сильные кандидаты - все заняты", - констатирует политолог.

Называть "фаворитов" на лишение кресел в кабмине он также не стал.

"Последние годы формируется новая логика кадровых решений, которая до конца не просчитана. Те фигуры, которые 1,5 года назад считались фаворитами, по итогам строительства нового Казахстана вылетели из обоймы - пошли на понижение либо вообще остались без работы. Причем перспективы этих фигур оценивались высоко", - говорит политолог.

"Отмечу: силовые структуры, особенно с приходом на пост главы АП экс-главы антикора Олжаса Бектенова, резко усилили работу не только по бывшим, но и по действующим чиновникам высших эшелонов. Громкие аресты, уголовные дела мелькают в лентах почти каждый день".

Если смотреть, чьих выдвиженцев касается эта волна, становится ясно, что никому в этой ситуации нельзя расслабляться, добавляет Ашимбаев.

"В то же время видно, что скамейка запасных не очень большая на данный момент. Всех, кого можно было, бросили в бой. Большого кадрового резерва в Астане не видно.

Треть акимов, половину министров можно было уволить, но кем их заменить?.. Чиновники, выходящие из 5-6 эшелонов, в принципе не способны к самостоятельной работе в плане принятия решения, адекватности этих решений. У многих не выработался этот алгоритм. А у многих - скорее всего - и не появится", - считает автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане".

Вопрос возвращение старой команды не стоит, а новичков во власти столько, что в глазах рябит, - так описывает статус-кво с кадрами собеседник.

"Не все из них хорошо себя показывают. Даже средне не показывают. Многие худо-бедно тянут лямку, надеются - авось пронесет. А когда начинается кампания против кого-то конкретного, есть желающие занять его кресло. Но не факт, что этих желающих туда можно пускать", - говорит политолог.



Непомерная нагрузка

Тем временем, экономическая ситуация в стране не улучшается, инфляция вроде как замедлилась, но произошел рост коммунальных тарифов, повышение цен на ГСМ. Это, как предполагает Данияр Ашимбаев, даст не самый лучший социальный эффект.

"При этом принципиальная смена экономического курса не ожидается. Акимский корпус более-менее работает. Не могу сказать, что хорошо, но главы мегаполисов со своими обязанностями справляются.

А тот водный кризис, с которым столкнулись Астана и Алматы в этом году, нуждается в пересмотре самой политики – нужно перестать стимулировать массовое строительство. Но никто от этого не хочет отходить, потому что это один приоритетов, позволяющих - статистически - обеспечивать постоянный рост", - говорит эксперт.

По его мнению, необходимо пересмотреть массу концепций, соотношение госсектора экономики к частному, качество транспарентности госсубсидий.

"Также нужен более жесткий мониторинг инвестиционной политики. Но на все это сподобиться в кабмине пока никто не в состоянии. Поэтому оставляем кадровый вопрос за рамками. А отдельные перестановки ситуацию не изменят. Подчеркну: здесь больше назрела структурная реформа", - уверен политолог.

Он напоминает про то, что полномочия министров увеличили, но в то же время в правительстве сидят 6 вице-премьеров.

"На 19 министерств приходится 6 вице-премьеров, т.е. каждый курирует 3,2 министерства. Но на Дуйсенову в социальном блоке приходится 6 министерств (МИОР, МКС, МЗ, МП, МНВО, МТСЗН), при том, что большая часть вице-премьеров курирует только собственное министерство. На мой взгляд, это большой переизбыток при неравной нагрузке.

Тем более, кто отвечает непосредственно за экономическую политику в стране, сказать сложно. Жамаубаев отвечает за финансы, Жумангарин - за торговлю, а кто отвечает за экономическое планирование?.. Структура министерств требует пересмотра", - полагает политолог.

Он считает, что Миннацэкономики и МИИР необходимо разукрупнить. Вполне возможно, что с такой инициативой в своем сентябрьском Послании на открытии очередной сессии парламента выступит Президент.