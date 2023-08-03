В программу высшего образования в Казахстане включат специальность "психология религии"

07:40 04.08.2023

Серик Сабеков

3 Августа 2023,



В программу высшего образования в Казахстане включат специальность "психология религии"

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальность "психология религии" впервые будет включена в программу высшего образования. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"Министерство науки и высшего образования РК и местные исполнительные органы выделяют образовательные гранты для абитуриентов, желающих обучаться в отечественных учебных заведениях по специальностям религиозной сферы. На подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по специальностям "религиоведение", "исламоведение" и "теология" в разрезе групп образовательных программ на 2022-2023 учебные годы государством выделено 287 государственных образовательных грантов", - отмечается в ответе на официальный запрос МИА "Казинформ".



Как отмечают в ведомстве, в связи с необходимостью подготовки в стране специалистов-религиоведов-психологов, теологов-психологов по инициативе министерства планируется открытие специальности "психология религии" в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева.



"Данный университет разработал образовательную программу "психология религии". В июне текущего года эта дисциплина внесена в реестр образовательных программ Национального центра развития высшего образования и по ней планируется принять студентов на 2023-2024 учебный год. Ожидается, что это повысит эффективность работы по избавлению от радикальных взглядов граждан, пострадавших от деструктивных религиозных течений", - добавили в МИОР.



Ранее в Министерстве информации и общественного развития РК перечислили иностранные государства, где казахстанцы могут получить религиозное образование.