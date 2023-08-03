 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.08.2023
07:44  Каспийский друг: сможет ли Туркмения заменить российский газ в Европе, - Дм.Мигунов
07:40  В программу высшего образования в Казахстане включат специальность "психология религии"
07:28  Уйдет ли в отставку правительство Казахстана? - М.Шибутов
06:07  Колесо Истории раздавит западный мир: отсрочка в 400 лет окончена, - Андрей Фурсов
05:54  Как повлияет на экономику Узбекистана падение рубля
05:34  Кадровые перестановки в Киргизии: образованные люди на госслужбе не задерживаются
04:55  Кыргызстан направил в МИД России ноту после избиения таксиста в Москве

04:40  Нью-Йоркский суд признал каз-олигарха Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США
04:23  У Санду появился реальный соперник. Предстоящие в Молдавии выборы обещают сенсации, - Светлана Гамова
00:25  Что происходит с китайской экономикой?
00:23  Казахстан: Токаев отобрал нефть и золото у "назарбаевских", чтобы ублажить элиту
00:22  Расовый подход: в правительство Финляндии вошли откровенные ксенофобы
Четверг, 03.08.2023
22:23  Монголия сближается с США. Власти страны готовы извлечь выгоду из нынешней международной ситуации
21:50  Халифат ДАИШ признал гибель своего очередного "эмира" - аль-Хусейна аль-Курейши
20:58  Макс Блюменталь: Украина – это крупнейший развод на деньги в истории
20:31  Понижение кредитного рейтинга США сводит на нет их глобальное превосходство, - Global Times
20:29  Reuters: Россия начала набирать добровольцев в армию в Казахстане
20:19  Все транспортные маршруты Центральной Азии пойдут через Каспий, - В.Панфилова
12:46  Умерла советская кино-дива Ирина Мирошниченко
11:57  КырКабмин переименовал Департамент геологии и недропользования в Кыргызскую геологическую службу
11:00  Роль и значение геосоциализации в глобальных преобразованиях XXI века, - Грег Саймонс
10:50  Сказки и глобализация, - Яков Рабкин
10:37  Вице-премьер Кучкаров одновременно стал и министром экономики и финансов Узбекистана, Кудбиев снова возглавил Налоговый комитет
10:35  Подъем авторитаризма на Западе и глобальный переход к полицентризму, - Л.Земанек
10:31  Мирзиеев жестко зачистил нерадивых Ташкентских хокимов
07:53  Бывшего руководителя "Алматыэлектротранса" Игенбердинова осудили на пять лет
06:56  Тверская трагедия. Русская мать из Узбекистана и ее новорожденный малыш оказались в тяжелейшей ситуации, - МК-
06:42  "Кыргызстан давно стал для ЦА колодцем, только никто не платит за воду", - М.Абдулдаев
01:56  Гагаузия ставит на Турцию и Россию, - Светлана Гамова
01:50  Инициатива США встроить Афганистан в Среднюю Азию уже реализуется, - НГ
01:36  Путин и Эрдоган вновь обсуждают встречу. Давно не на... ли?
00:35  Антироссийский дрейф элит Средней Азии остановит массовая депортация мигрантов, - С.Козлов
00:16  Почему кредитный рейтинг США снижен до AA+ второй раз в истории
00:11  В Узбекистане работницы фабрики добились отмены перехода на "шестидневку", перекрыв дорогу
00:03  Трампу предъявили третье по счету обвинение
Среда, 02.08.2023
21:29  Шавкат Мирзиеев уволил руководителей 26 налоговых инспекций и ГНУ двух областей
21:20  Как Центральной Азии избежать конфликтов из-за воды? - Таалай Ороскулов
14:18  Дети-трансгендеры - это страшно, - Ханна Гроссман
14:17  Кухонное диссидентство развалило СССР. Ничего не напоминает?
14:12  О работе кыргызстанских "правозащитников" на западных кураторов. Часть 1
14:06  American Conservative: Украина превратилась в кладбище. Польше и США этого мало
13:56  Скончался Народный артист Узбекистана певец Нуриддин Хамракулов
13:06  В Алматы никак не восстановят подачу воды после селя
12:05  В Бишкеке задержана банда "фашистов", нападавших "на лиц азиатской национальности"!
12:02  Эффект кордицепса. В перспективе все они работают на дело Русского Мирового Порядка, - Иван Охлобыстин
11:59  Писатель Захар Прилепин возвращается на Донбасс-фронт после ранения
09:39  В Казахстане наполовину сократят предельную родительскую плату в частных школах
07:58  Сиди дома. Русофобствующей НПО-активистке из Кыргызстана запретили въезд в Россию
06:44  Неоевгенический фашизм в XXI веке: угроза мировому сообществу, - Владимир Овчинский
06:36  Турецкий ВПК: успехи, достижения и проблемы на пути партнерства с Западом, - А.Арешев
04:23  Президент Жапаров "написал" свою 2-ю книгу - "Жаны Кыргызстанды куруунун багыты"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В программу высшего образования в Казахстане включат специальность "психология религии"
07:40 04.08.2023

Серик Сабеков
3 Августа 2023,

В программу высшего образования в Казахстане включат специальность "психология религии"
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальность "психология религии" впервые будет включена в программу высшего образования. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Министерство науки и высшего образования РК и местные исполнительные органы выделяют образовательные гранты для абитуриентов, желающих обучаться в отечественных учебных заведениях по специальностям религиозной сферы. На подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по специальностям "религиоведение", "исламоведение" и "теология" в разрезе групп образовательных программ на 2022-2023 учебные годы государством выделено 287 государственных образовательных грантов", - отмечается в ответе на официальный запрос МИА "Казинформ".

Как отмечают в ведомстве, в связи с необходимостью подготовки в стране специалистов-религиоведов-психологов, теологов-психологов по инициативе министерства планируется открытие специальности "психология религии" в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева.

"Данный университет разработал образовательную программу "психология религии". В июне текущего года эта дисциплина внесена в реестр образовательных программ Национального центра развития высшего образования и по ней планируется принять студентов на 2023-2024 учебный год. Ожидается, что это повысит эффективность работы по избавлению от радикальных взглядов граждан, пострадавших от деструктивных религиозных течений", - добавили в МИОР.

Ранее в Министерстве информации и общественного развития РК перечислили иностранные государства, где казахстанцы могут получить религиозное образование.

Источник - Казинформ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691124000


Новости Казахстана
- Роман Скляр провел встречу с руководством China Power International Holding Limited
- Месторождения золота, угля, железа, нефти и меди возвращены в собственность государства
- Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Серик Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
- Как обновить национальные планы
- Шымкент: стабильное развитие в непростых условиях
- Кадровые перестановки
- Потребление Интернета в Казахстане выросло в 3 раза с 2018 года
- Относительно ограничений на мобильные переводы
- Подстрекатель к даче взятки в 1 млн долларов США предан суду
- Генпрокуратура поручила проверить медучреждения страны в связи с заражением ВИЧ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  