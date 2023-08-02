Умер ударник Литвинов - один из основателей культового казахстанского ансамбля "Дос Мукасан"

10:49 04.08.2023

Умер один из основателей ансамбля "Дос Мукасан"



Один из основателей ансамбля "Дос Мукасан", ударник Александр Литвинов, скончался на 75-м году жизни, сообщает Zakon.kz.



