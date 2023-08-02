Поднебесная укрепляет береговую оборону, - Л.Шашок

11:05 04.08.2023 Основное внимание уделяется спорным островам и архипелагам

Лариса Шашок



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ.



а На острове Вуди постоянно присутствует гарнизон численностью более 600 человек.

Войска береговой обороны Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) представляют силы, предназначенные для уничтожения надводных кораблей, десантных отрядов и конвоев противника, прикрытия военно-морских баз (ВМБ), береговых объектов флота, прибрежных морских коммуникаций и группировок войск, действующих на приморских направлениях.

Официальным военно-доктринальным документом КНР "Белая книга по национальной обороне" от 26 мая 2015 года определены основополагающие принципы применения ВМФ НОАК. В нем особо отмечено, что "в рамках проведения мероприятий по продвижению национальных интересов в условиях складывающейся в мире военно-политической обстановки необходимо обратить пристальное внимание на модернизацию национального военно-морского флота".



Данное положение уточняется в документе "Политика Китая в отношении сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", изданном в январе 2017 года. Там раскрываются взгляды руководства КНР на военную деятельность страны в АТР, включая оборону прибрежных акваторий. Кроме того, председатель КНР и генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на военно-морском параде 12 апреля 2019 года заявил: "Задача развития мощного военно-морского флота страны никогда не была столь актуальной, как сегодня, мы будем неуклонно ускорять его модернизацию и стремиться достичь мирового уровня".



ДИСЛОКАЦИЯ И СТРУКТУРА



Китайские военные специалисты отмечают, что на современном этапе основной задачей ВМФ НОАК является построение ближнего оборонительного рубежа, который выстраивается вдоль морского побережья. В КНР его называют "первая островная цепь". Эта цепь включает в себя прибрежные акватории Южно-Китайского, Восточно-Китайского и Желтого морей. Войскам береговой обороны (ВБО) отводится ключевая роль в обеспечении безопасности в данном районе, в том числе по причине территориальных споров в регионе.



В свою очередь, дальний рубеж обороны простирается в открытый океан на расстояние до 1500 морских миль от берега. А главная цель ВМФ НОАК в этой зоне – противодействие иностранным боевым кораблям – носителям крылатых ракет, а также авианосцам, на которых базируется ударная палубная авиация.



Таким образом, перед ВМФ НОАК стоит задача защиты побережья КНР, вдоль которого проживает большая часть населения Китая и расположено около 70% промышленных предприятий. По оценкам китайских военных экспертов, для достижения долговременных политических целей страны в АТР предполагается дальнейшее повышение роли флота, в том числе его сухопутного компонента.



Командование ВМФ НОАК с учетом собственного опыта и наработок ведущих зарубежных стран в области применения ВБО разработало оптимальную, по его мнению, организационно-штатную структуру данного рода сил. Основой ВБО являются ракетно-артиллерийские войска. Кроме того, ВБО структурно включают в себя средства радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронного противодействия (РЭП), противовоздушной обороны (ПВО) и противодесантные силы.



По территориальному признаку ВБО разделены на районы, которые в оперативном отношении подчинены командованию соответствующего флота: Северный флот – шесть районов береговой обороны (БО): Далянь, Инкоу, Циньхуандао, Тяньцзинь, Вэйхай и Цзяонань; Восточный флот – шесть районов БО: Ляньюньган, Усун, Динхай, Вэньчжоу, Ниндэ и Сямынь; Южный флот – шесть районов БО: Чжаньцзян, Бэйхай, Хуанпу, Шаньтоу, Хайкоу и Сиша (Парасельские острова).



СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ



Боевой состав ВБО включает 35 ракетных и артиллерийских полков, 20 отдельных ракетных дивизионов, вооруженных противокорабельными ракетными комплексами (ПКРК), 85-мм,100-мм и 130-мм артиллерийскими установками. Основу их ракетного потенциала составляют противокорабельные ракеты (ПКР) "Хайин-2", имеющие дозвуковую скорость полета, низкую помехозащищенность, значительную радиолокационную заметность и небольшую дальность – до 150 км, что предопределяет их низкую эффективность. Но при массированном применении эти ПКР могут представлять серьезную угрозу как для одиночных кораблей, так и для крупных соединений – даже при наличии на них современных систем ПВО.



Китайские военные эксперты не раскрывают количественные данные о составе и дислокации сил и средств ВБО, но отмечают, что она построена по принципам объектовой защиты. Большинство артиллерийских установок и ПКРК размещены на автомобильной базе и с учетом развитой дорожной сети близ побережья могут быть быстро сосредоточены в угрожаемых районах.



Ракетно-артиллерийские войска ВБО представлены формированиями, имеющими на вооружении ракетные и артиллерийские комплексы различной дальности. Боевое предназначение ракетно-артиллерийских войск БО – поражение надводных кораблей, наземных объектов (целей), десантных средств противника, огневое прикрытие развертывания своих сил и их захода в порты (пункты) базирования, береговых объектов флота, прибрежных сооружений и коммуникаций, группировок своих войск, действующих на приморских направлениях от ударов противника с моря.



В случае проведения операции по силовому решению тайваньской проблемы ракетно-артиллерийским войскам береговой обороны будет отведена одна из главных ролей в решении задач обеспечения огневого прикрытия десантных сил на переходе морем. А также при их высадке на берег, при десантировании с самолетов и вертолетов, при подавлении противодесантной обороны, при уничтожения пунктов базирования, портов, аэродромов, центров управления войсками (оружием) в зоне досягаемости их средств поражения.



РАКЕТЫ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕИ КРЫЛАТЫЕ



Наиболее современным ударным средством ракетно-артиллерийских войск БО являются сопряженные со стационарными грунтовыми загоризонтными радиолокационными станциями (РЛС) противокорабельные баллистические ракеты, созданные на базе баллистической ракеты средней дальности (БРСД) класса "земля-земля" "Дунфэн-21С". В противокорабельной версии она оснащена маневрирующей боевой частью и с высокой степенью надежности обеспечивает поражение надводных кораблей противника, включая авианосцы на дальности до 1500 км. Другими словами, с ее помощью возможно нанесение высокоточных ударов по отдельным кораблям и корабельным группировкам противника, находящимся в западной части Тихого океана.



Таким ракетным ударным комплексам отводится одна из главных ролей в решении задачи "недопущения" противника – то есть обеспечения надежного контроля над доступом в периферийные зоны, находящиеся на значительном удалении от береговой линии КНР, включая акватории западной части Тихого океана.



В последнее время на вооружение ракетно-артиллерийских войск БО во множестве поступают высокоточные противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования "Инцзи-6". К середине 2019 года в береговой зоне провинции Фуцзянь, находящейся напротив Тайваня, было развернуто около 1150 ракет данного типа. Значительная их часть является противокорабельными версиями и находится в составе ракетно-артиллерийских войск БО.



БЕРЕГОВЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



Еще 10 лет назад ракетные части береговой обороны были в основном вооружены ПКР "Хайин-2". В настоящее время эта ракета считается устаревшей. Эксплуатация ПКР "Хайин-2" связана с большими трудностями, так как заправка ракеты токсичным топливом и окислителем требует применения личным составом расчетов специальных средств защиты.



В последние годы на вооружение ракетных частей ВБО во все больших количествах поступают современные ПКРК. В первую очередь это относится к ПКР "Инцзи-8", в которых были последовательно улучшены основные боевые характеристики: дальность пуска, помехозащищенность и вероятность поражения цели.



Различными модификациями этой ракеты оснащаются береговые ракетные комплексы. По оценкам китайских военных специалистов, последние варианты ракет по своим характеристикам сходны с ранними модификациями американской ПКР UGM-84 "Гарпун".



С 2004 года на вооружение ВМС НОАК начали поступать ПКР "Инцзи-62". Ее модификация "Инцзи-62С" устанавливается в строенных пусковых установках (ПУ) на шасси повышенной проходимости. Эта ракета создана с использованием элементов советской Х-55, полученной от Украины, и невзорвавшихся крылатых ракет "Томагавк", которые были добыты китайской разведкой в Ираке. Дальность пуска "Инцзи-62С" достигает 400 км при массе боевой части 300 кг. Ее существенным недостатком является дозвуковая скорость: число Маха полета менее единицы (M=0,9).



В 2018 году в китайских СМИ появились сообщения о разработке на базе "Инцзи-62" нового берегового ракетного комплекса "Инцзи-65". Новая ПКР при большей дальности действия будет иметь на заключительном участке полета сверхзвуковую скорость.



ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



Возможности ВБО используются в многочисленных территориальных спорах. Так, на острове Вуди Парасельского архипелага, контроль над которым Китай установил еще в 1974 году, помимо постоянного присутствия боевых кораблей и гарнизона численностью более 600 человек развернуты береговые ПКРК и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности "Хунци-9". Это делает проблематичным вооруженный захват и блокаду архипелага. На острове имеются две закрытые стоянки для кораблей и взлетно-посадочная полоса длиной около 2350 м.



Анализ заявлений китайских военных экспертов показывает, что при дальнейшем развитии флота командование НОАК уделяет первостепенное внимание строительству и модернизации надводных и подводных кораблей, в то время как обновление ВБО происходит меньшими темпами. Это связано с тем, что силы и средства ВБО не рассматриваются как полноценное средство противодействия ВМС вероятного противника, их применение возможно только совместно с другими силами флота.



Китайские военные эксперты отмечают, что в настоящее время ВБО способны противодействовать силам вероятного противника в пределах прибрежной зоны шириной 250 км. В дальнейшем, после введения в строй новых комплексов, возможно ее расширение.



Совершенствование ВБО будет идти по пути замены ПКР "Хайин-2" и "Хайин-4" на новую мобильную ПКР "Инцзи-62". Одним из перспективных направлений в области развития морского ударного ракетного оружия считается создание ПКР со сверхзвуковой маршевой скоростью.



Командование ВМФ НОАК в планах по развитию данного рода войск учитывает усиление тихоокеанской группировки ВМС США: как меры по противодействию, так и подготовку к возможному вооруженному конфликту, необходимость противостоять американским военно-морским силам, и в первую очередь авианосными ударными группами.



В ближнесрочной перспективе в перечень задач ВБО может войти организация ПВО китайских корабельных соединений в прибрежных акваториях. До этого момента ВБО будут способны обеспечивать защиту кораблей лишь на незначительном удалении от береговых баз.



Учитывая, что в 2015–2018 годах были в основном завершены реорганизация и оптимизация организационно-штатной структуры формирований НОАК, китайские военные специалисты прогнозируют, что существенных изменений в боевом составе ВБО не произойдет. Увеличение количества современного вооружения в соединениях и частях ВБО произойдет только после снятия с вооружения устаревших образцов.



Анализ современного состояния ВБО китайского флота показывает, что ныне их силы и средства способны выполнять задачи, связанные с защитой береговых баз и корабельного состава на незначительном удалении от берега.



Анализ основных направлений развития ВБО позволяет сделать вывод, что их модернизация направлена на комплексное наращивание боевых возможностей. Планы командования ВМС предполагают уделить значительное внимание техническому переоснащению ВБО. Реализация мероприятий по модернизации ВБО позволит в ближнесрочной перспективе оказать противодействие вероятному противнику – в первую очередь американским авианосным ударным группам – при решении ряда задач, выполнение которых корабельным составом ВМФ НОАК затруднительно или нецелесообразно. Источник - НГ

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