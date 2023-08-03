Нигер балансирует на грани большой войны, - Г.Петров

20:13 04.08.2023

Соседи страны и Запад убеждают путчистов отказаться от власти

Геннадий Петров

3.08.2023

Французские власти эвакуировали из Нигера граждан 50 государств.

Французское правительство отчиталось об эвакуации из Нигера большей части граждан своей страны. Причиной эвакуации стали военный переворот и последующие за ним события. Тем временем образованный путчистами Национальный совет по защите Родины (по-французски Conseil national pour la sauvegarde de la patrie) ведет переговоры с посредниками, представляющими силы, которые выступают за возвращение к власти свергнутого президента Мохамеда Базума. Если договориться не получится, не исключен вариант военной интервенции. Страна имеет слишком важное значение для Запада, чтобы ее терять.



К четвергу при содействии французских властей из Нигера эвакуировано 1079 человек. Среди них есть граждане 50 государств Африки, Азии и Европы – от Ботсваны до Японии. Самая большая доля эвакуированных (577 человек) приходится на граждан Франции, говорится в коммюнике французского МИД. Возможно, это промежуточный итог. В Нигере на консульском учете стоит 1,2 тыс. французских граждан. Пока эвакуируются те, кто изъявил желание добровольно покинуть страну. Срочно покинуть Нигер посольство Франции не призывает. Оно лишь рекомендует французам это сделать. Значит, в Париже не оценивают ситуацию как критическую и не считают, что в Нигере вот-вот начнется масштабное кровопролитие.



Пока единственный акт насилия в отношении европейцев, – это неудачная попытка митингующих сторонников путчистов проникнуть в посольство Франции в столице страны, Ниамее. Ни один сотрудник дипмиссии не пострадал. Вообще же, переворот прошел, по африканским меркам, относительно мирно. Были поджоги автомашин, попытки свести счеты с представителями свергнутой власти, но не было ни погромов, ни боев Возможно, и то, и другое – еще впереди.



Легитимной, признаваемой народом и заграницей (если не считать соседние Мали и Буркина-Фасо, одобрившие переворот) власти в Нигере определенно нет. Лидер Национального совета по защите Родины Абдурахман Тчиани пребывает в неясном статусе. Он не президент, не глава правительства, хотя органы власти уже начал формировать. В четверг Тчиани объявил о назначении ряда чиновников, в том числе губернаторов всех провинций страны. Их полномочия не признали старые власти. Правда, кто эти власти теперь представляет, непонятно. Сразу два чиновника администрации Базума, премьер-министр Ухумуду Махамаду и министр иностранных дел Асуми Масуду объявили себя законными главами правительства. И тот, и другой, кстати, находятся за пределами страны.



А свергнутый президент Базум находится в Ниамее, в своем дворце, блокированном президентской гвардией, которая, собственно, и осуществила переворот. Хотя на митингах сторонников новых властей звучали антифранцузские призывы и демонстрировался флаг РФ (его, кстати, пытались водрузить на посольство Франции), путчисты весьма осторожны в своих заявлениях. Не исключено, что антизападная риторика, действия и слоганы – дело рук не пришедших к власти военных, а местного движения M62. Оно имеет антифранцузскую направленность, но, насколько можно судить, не связано с людьми Тчиани. M62 громко заявило о себе, выступив с призывом блокировать аэропорт Ниамея, пока страну не покинут иностранные войска.



Иностранных военных в Нигере немало. Только одних французских солдат в стране – свыше тысячи. А есть еще немцы, итальянцы и американцы – в сумме еще несколько тысяч человек. Внушительная сила. Но ни в Госдепе, ни в столицах стран ЕС о возможном вооруженном вмешательстве в происходящие события не говорят. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, судя по его заявлениям, вообще рассматривает переворот в Нигере под одним углом: будет ли авиабаза в Ниамее использоваться для вывода германского контингента из Мали (его миссия в рамках мандата ООН и ЕС в этой стране подошла к концу) или нет. Для Франции же Нигер важен не только потому, что эта богатая полезными ископаемыми (особенно ураном) страна может попасть в сферу влияния РФ. Здесь еще есть джихадисты, которые в случае хаоса активизируются.



Если интервенция, о высокой вероятности которой говорили нигерские военные, все-таки будет, то, скорее всего, силами Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС). Председатель этой организации, недавно выигравший демократические выборы в своей стране, президент Нигерии Бола Тинубу настроен решительно. Во многом его усилиями ЭКОВАС ввел жесткие санкции против Нигера. По существу, организация предъявила военным ультиматум: они должны уже через неделю восстановить у власти демократически избранного президента Базума. Показательна оговорка пресс-секретаря минобороны Нигерии генерала Тукура Гусау. Он сообщил, что войска его страны "пока не получили" приказ начать интервенцию. А глава МИД Сенегала Айсата Таль Саль заявила, что если ЭКОВАС решит, что пора восстановить демократию в Нигере силой, армия ее страны к этой миссии присоединится.



Возможно, все это – часть психологического давления на Тчиани. С ним идут переговоры. От ЭКОВАС их ведет президент Бенина Патрис Талон и Мохамад Идрис Деби, глава Чада, страны, не входящей в организацию, но активно выступающей за мирное разрешение конфликта в Нигере.



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"В копилку сведений об окружающем мире: сегодня отмечают День независимости в Республике Нигер, стране, которая в последние дни регулярно попадает в новости, - отмечают авторы канала "Мышь в овощном". - Независимость Нигер обрел в 1960 году, ранее являясь частью французской колониальной империи".