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Дефицит воды, энергетика, транспорт. Что обсудили Рахмон, Сердар и Мирзиеев в Ашхабаде
21:48 04.08.2023

На трехстороннем саммите глав Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана в Ашхабаде обсуждались вопросы дефицита воды в регионе, сотрудничества в энергетике и создания интегрированной транспортной инфраструктуры.

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев 4 августа принял участие в трехстороннем саммите, прошедшем в Ашхабаде под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухаммедова и с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств рассмотрели вопросы расширения сотрудничества по рациональному использованию водных ресурсов, развитию энергетической сферы и наращиванию транспортно-логистического потенциала.

таджикистан, туркменистан, шавкат мирзиеев

Президент Узбекистана предложил в условиях растущего дефицита воды в регионе активизировать сотрудничество в таких направлениях, как внедрение передовых водосберегающих технологий и модернизация систем ирригации, цифровизация процессов управления водными ресурсами, совместное развитие инфраструктуры для сбора и хранения селе-паводковых вод.

"В этих вопросах нужно задействовать весь потенциал Международного фонда спасения Арала, а также сотрудничества по линии партнерских организаций и структур, таких как Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций", - заявил Шавкат Мирзиеев.

В энергетической сфере с учетом общих планов по переходу на "зеленую" экономику он предложил совместную реализацию проектов в сфере гидро- и тепловой энергетики.

таджикистан, туркменистан, шавкат мирзиеев

Говорилось также об объединении усилий по созданию интегрированной транспортной инфраструктуры. Президент Узбекистана высказал мнение, что развитие коридора Узбекистан - Туркменистан - Иран и активное задействование потенциала Транскаспийского маршрута позволят повысить привлекательность Центральной Азии как транзитного центра международных коридоров Восток - Запад и Север - Юг.

В этих целях Шавкат Мирзиеев предложил совместно создавать благоприятные условия для международных перевозчиков, ускорять цифровизацию и увеличивать пропускную способность контрольно-пропускных пунктов.

Он также отметил важность координации усилий и взаимной поддержки инициатив, выдвигаемых странами региона в рамках ООН.

Узбекистан намерен и далее поддерживать инициативы, направленные на обеспечение мира, стабильности и процветания региона Центральной Азии, подчеркнул президент.

Источник - gazeta.uz
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