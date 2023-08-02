Взрыв на фосфорном заводе в Таразе попал на видео, есть пострадавшие

00:04 05.08.2023

В Таразе 3 августа 2023 года на территории ТОО "Новоджамбульский фосфорный завод" (ТОО "НДФЗ") произошел взрыв, в результате которого работники получили химические ожоги. Информация появилась в соцсетях, сообщает Zakon.kz.



Страшные кадры взрыва опубликовали в одном из Telegram-каналов. Впечатлительным видео смотреть не рекомендуется.



