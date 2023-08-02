Сурхандарьинский хоким Косимов уволил и... арестовал учительницу, задавшую ему неудобные вопросы

00:08 05.08.2023

Директор школы в Сурхандарье поспорила с хокимом области



Директор школы в Сариасийском районе поспорила с хокимом Сурхандарьи, когда он объявил о ее увольнении. СМИ сообщили, что ее арестовали на 10 суток, а после выхода - снова задержали. Министр школьного образования сообщила, что директор освобождена из-под ареста и продолжит работу на своем посту.



В четверг в интернете распространилось видео конфликта между хокимом Сурхандарьинской области Улугбеком Косимовым и директором школы №28 Сариасийского района Умидой Турсуновой



