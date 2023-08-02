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Сурхандарьинский хоким Косимов уволил и... арестовал учительницу, задавшую ему неудобные вопросы
00:08 05.08.2023

Директор школы в Сурхандарье поспорила с хокимом области

Директор школы в Сариасийском районе поспорила с хокимом Сурхандарьи, когда он объявил о ее увольнении. СМИ сообщили, что ее арестовали на 10 суток, а после выхода - снова задержали. Министр школьного образования сообщила, что директор освобождена из-под ареста и продолжит работу на своем посту.

В четверг в интернете распространилось видео конфликта между хокимом Сурхандарьинской области Улугбеком Косимовым и директором школы №28 Сариасийского района Умидой Турсуновой



Инцидент, судя по всему, произошел 26 июля в школе №12 Сариасийского района во время семинара, посвященного подготовке школ к 2023−2024 учебному году. На фотографиях, опубликованных пресс-службой областного хокимията, можно увидеть Умиду Турсунову.

В начале записи директор школы спрашивает у хокима, почему он ее увольняет. Улугбек Косимов отвечает, что она "не справляется". Дальше диалог разворачивается таким образом:

- Откуда вы знаете, что я не справилась?

- На весь мир опозорились…

- На весь мир опозорил ваш Ахмад Бабаев. Все меня поддерживают. Вы откуда знаете, что там произошло? Говорите, что я испортила среду. Какая среда там испорчена? Даже приусадебные участки школ распродают, мы столько об этом пишем, никто не реагирует. Никого нет, кто бы изучил это. Все они сговорились.

- Сидите тихо. Молчите.

- Эй.

- Что эй?

- Я только 20 февраля пришла [в школу].

- У вас нет права работать директором в этой школе.

- Почему у меня нет права?

- У вас нет права!

- Почему? Почему? Если у вас есть ружье, застрелите меня. Возьмите и застрелите. Сходите и посмотрите, какие проблемы есть [в школе]. Все они сговорились, сфабриковали все это. Говорят, что я судима. Где я была судима? Когда был мой суд? На процессе в Верховном суде мне нанесен ущерб. Я должна быть судима?

Где в Узбекистане права и справедливость? Вы говорите, что я судима. Что я сделала? Вы же сфабриковали и добились моего увольнения. Сегодняшнее шоу про [школу] №28 тоже вы устроили? 28-ю школу испортили вы и Бобоев. Я слежу за своими словами. Если есть оружие, застрелите меня…

Люди в зале пытаются ее успокоить.

Умида Турсунова, обращаясь к хокиму области, отмечает, что ему предоставляют неверную информацию, поэтому она обратится к президенту и расскажет правду.

Кто-то из зала просит ее покинуть помещение, директор школы отвечает, что будет сидеть на своем месте и слушать выступление хокима до конца.

"Убирайся, убирайся, убирайся! Что я сделала? Вы делали в школе все, что хотели, никто же не принял [мер]. Теперь против меня примут меры? Почему я должна выйти? Я буду стоять здесь и слушать [хокима], у меня есть, что сказать президенту. Если меня хотят застрелить, пусть стреляют перед [народом] Узбекистана", - сказала директор.

После этого к ней подошел сотрудник органов внутренних дел и вывел из зала. Покидая помещение, она сказала: "Позор такому хокиму области, как вы".

Реакция министра

Министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова сообщила, что взяла ситуацию под личный контроль. По ее словам, директор школы была немедленно освобождена из-под административного ареста (Eltuz сообщил, что она отбыла 10 суток ареста, а затем снова была задержана после выхода на свободу).

В то же время министр отметила, что каждый человек, работающий в сфере образования, "должен быть примером для всех своей культурой поведения". Эти ее слова вызвали неодобрение в соцсетях.

Позже министр уточнила, что Умида Турсунова продолжит работать в качестве директора школы. Умарова напомнила, что повышение авторитета педагогических кадров является одной из важнейших задач страны.

"Глава нашего государства возложил на всех хокимов задачу по улучшению материально-технической базы школ и созданию комфортной инфраструктуры для работы школьного коллектива. Поддерживая приоритетную политику поднятия авторитета и престижа работников образования в нашей стране сегодня, каждый руководитель должен с уважением относиться ко всем нашим педагогам, создавать благоприятные условия для работы педагогов в школе. Хочу напомнить, что ситуации, связанные с нравственной средой, качеством и содержанием образования в школе, находятся на контроле министерства", - написала она.

"Каждый учитель, работающий в нашей стране, находится под защитой нашего государства!" - добавила министр.

В полночь пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования сообщила, что директор школы находится дома.

О директоре и хокиме

Журналист Шухрат Шокиржонов сообщил, что Умида Турсунова и ранее была в центре скандала. Год назад в сети распространилось аудио с ее грубым обращением к учителям.

В сети также сообщалось, что директор школы №28 предположительно пыталась продать на дрова ветки срубленных деревьев.

В ноябре 2021 года ее обвиняли в воспрепятствовании деятельности журналиста и повреждении его камеры.

После того, как ее несколько раз освобождали от должности, Умида Турсунова через суд восстанавливалась на работе.

Хоким Сурхандарьи Улугбек Косимов (бывший прокурор Ташкента) в июле подвергся критике за видео, на котором он поручил посадить руководителя фермерского хозяйства в Денауском районе. В хокимияте заявили, что никого не брали под стражу, поскольку фермеры устранили недостатки.

В январе "Газета.uz" писала, что по поручению Улугбека Косимова в Денауском районе (он когда-то был здесь хокимом) для посадки хлопчатника были вспаханы поля, на которых росли капуста, морковь и лук. На появившемся видео тогда и. о. хокима поручает вспахать все поля, даже если там применяется севооборот (когда после одной культуры высаживается другая для эффективного использования земли).

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691183280


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