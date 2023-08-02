Оценены перспективы "Великой африканской войны" в Нигере

00:10 05.08.2023 Свергнутый президент просит помощи у США и ругает Россию



Ситуация вокруг пережившего на днях государственный переворот Нигера становится все более напряженной. И дело даже не столько во внутреннем положении в этой западноафриканской стране, сколько в действиях внешних игроков – как региональных, так и глобальных. На фоне начатой западными державами эвакуации своих граждан и дипломатов из республики все отчетливее вырисовывается призрак иностранной интервенции и новой большой войны в Африке.



Американский президент Байден выступил с самым громким заявлением после того, как его нигерский коллега Мохаммед Базум был отстранен от власти. Глава Белого дома призвал к немедленному освобождению свергнутого лидера и восстановлению демократии в африканской стране.



"Я призываю к немедленному освобождению президента Базума и его семьи и к сохранению с трудом завоеванной демократии Нигера, – заявил президент США по случаю 63-й годовщины независимости этого государства. – В этот критический момент Соединенные Штаты поддерживают народ Нигера, чтобы почтить наше многолетнее партнерство, основанное на общих демократических ценностях и поддержке гражданского правления".



Хотя свергнутый Базум сам себя называет "заложником" в руках свергнувших его военных, он явно не томится в застенках, а активно общается с иностранными лидерами. И даже опубликовал в четверг колонку в американской газете Washington Post, в которой призвал международное сообщество восстановить конституционный порядок в Нигере: "Этот переворот, предпринятый против моего правительства группировкой военных 26 июля, не имеет никакого оправдания. Если он удастся, это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира".



Как признает CNN, сейчас не удается независимо подтвердить условия, в которых Базум содержится под стражей в своей резиденции. Но, как сообщила американскому каналу в четверг по телефону его бывший советник Идрисса Вазири, свергнутый лидер "очень решителен, очень оптимистичен", несмотря на то, что находится под домашним арестом. По его данным, отстраненный президент вместе с женой и сыном содержатся в своей резиденции, окруженной бронированными военными машинами, при этом въездные ворота закрыты цепями, а электроснабжение временно отключено.



Неудивительно, что отстраненный от власти глава республики апеллирует к мировому сообществу через посредство одного из крупнейших в США изданий. За Мохаммедом Базумом прочно закрепился имидж прозападного политика, при котором Нигер стал важным партнером Соединенных Штатов и Франции.



Пришедшие же к власти военные явно настроены по отношению к Западу, мягко говоря, критично. И прежде всего это касается отношений с бывшей колониальной метрополией – Францией. На фоне волны антифранцузских настроений новые власти поздно вечером в четверг аннулировали пять соглашений о военном сотрудничестве с Парижем. И это при том, что в Нигере дислоцировано от 1000 до 1500 французских военнослужащих, находящихся здесь под предлогом помощи в борьбе с исламистскими группировками.



Показательно, что решение об аннулировании военных соглашений с Парижем, заключенных в период с 1977 по 2020 год, было обнародовано в то время, как Нигер – бывшая французская колония – отмечал очередную годовщину обретения независимости от Франции. А заодно приостановил вещание финансируемых французским государством международных новостных агентств France 24 и RFI.



Как отмечают западные СМИ, эти шаги похожи на действия военных, пришедших в последнее время к власти в соседних западноафриканских странах – Мали и Буркина-Фасо, которые также выгнали французские войска (многие из которых были передислоцированы как раз в Нигер) и ввели ограничения на деятельность французских медиа.



Западные политики опасаются, что если американские и французские военные покинут Нигер, это создаст вакуум, который заполнит Россия, уже имеющая в лице бойцов ЧВК "Вагнер" значительное присутствие в Мали, Центральноафриканской Республике и Судане.



И свергнутый президент Базум эту озабоченность явно хорошо чувствует – не зря же в своей статье для "Вашингтон Пост" он предупредил о растущем влиянии России в Сахельском регионе и активности "вагнеровцев" в Мали. Таким жупелом, вероятно, он рассчитывает расшевелить западных патронов, чтобы они энергичнее помогали ему восстановить конституционный порядок – точнее, вернуться к власти.



"Народ Нигера никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории", – взывает Базум к США и международному сообществу.



Не хотят на Западе (прежде всего во Франции) терять Нигер и как источник такого стратегически важного сырья, как урановая руда, которой так богата эта бедная африканская страна.



Переворот в Нигере против президента Базума стал седьмой такого рода сменой власти в Западной и Центральной Африке с 2020 года. Что не может не беспокоить региональные страны.



"Слишком много переворотов" произошло в регионе, заявила сенегальская министр иностранных дел Айссата Талл Салл – и пообещала, что если Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) решит устроить военную интервенцию в Нигер, то войска Сенегала присоединятся к этому вмешательству в случае необходимости.



"Сенегал убежден в том, что эти перевороты должны быть прекращены", – заявила глава МВД, сославшись на международные обязательства Дакара.



Действительно, если США и Франция пока ограничиваются жесткими внушениями и призывами к нигерским военным вернуть существовавший до переворота статус-кво, то ряд западноафриканских стран, входящих в ЭКОВАС, открыто пригрозили вооруженным вмешательством.



Правда, региональный блок пока дает понять, что интервенция рассматривается в качестве крайнего средства, если лидеры переворота не отступят. И сейчас никто не может спрогнозировать, воспользуются ли соседи "последним доводом королей" для того, чтобы восстановить президента Базума в должности. Один из западных дипломатов, находящихся в Ниамее, считает, что военное решение вполне вероятно.



"Вероятность крупного вмешательства очень, очень высока, – считает геополитический аналитик Овидвеб Эгегу, – потому что существует так много факторов, которые говорят в пользу этого". При этом, по его мнению, американцы могут поддержать интервенцию, потому что Нигер является важнейшим партнером Вашингтона в Сахеле в борьбе с джихадистами.



Другие же аналитики считают, что перед лицом реальной угрозы новые власти могут отыграть назад.



Но пока лидер пришедших к власти в Нигере военных генерал Абдурахман Чиани предостерег от иностранного вмешательства и призвал "народ Нигера в целом и его единство победить всех тех, кто хочет причинить невыразимые страдания нашему трудолюбивому населению и дестабилизировать нашу страну".



Если же военная интервенция ЭКОВАС состоится, то можно предположить, что костяк ее составит контингент из Нигерии. Как считает базирующийся в Мали эксперт по безопасности Фахираман Коне, военное вмешательство возможно, если учитывать желание нового президента Нигерии Болы Тинубу вернуть его стране позиции регионального лидера. Тинубу, который был избран председателем ЭКОВАС менее месяца назад, хочет подтвердить лидерство Нигерии и ее военную, финансовую и дипломатическую мощь в регионе.



Нигерия не только располагает самой большой армией в регионе (223 тысячи военнослужащих, имеющих современные истребители и боевые вертолеты), но и имеет общую границу с Нигером протяженностью 1600 километров.



"Мы готовы, и как только мы получим приказ вмешаться, мы это сделаем", – пообещал начальник штаба обороны Нигерии Кристофер Муса.



А выступивший в столице Нигерии Абудже комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса тоже откровенно намекнул на боевой настрой: "Военный вариант – это самый последний вариант на рассмотрении, последнее средство, но мы должны подготовиться к такому повороту событий. Необходимо продемонстрировать, что мы можем не только лаять, но и кусаться".



Но пока директор департамента оборонной информации Нигерии бригадный генерал Тукур Гусау в своем заявлении в четверг опроверг появившееся в Интернете сообщение о том, что нигерийские военные уже собирают свои силы для действий в Республике Нигер. По его словам, вооруженные силы не получали никакого приказа от соответствующих властей начать действия против военной хунты в Нигере.



Эксперты отмечают, что участию Нигерии в интервенции может помешать одно важное обстоятельство: нигерийская армия увязла в своей собственной стране, сражаясь с воинствующим исламистским движением "Боко Харам" (запрещенная в РФ террористическая организация) и вооруженными бандами, проводя операции в 30 из 36 штатов Нигерии.



И еще: несколько охладить воинственный пыл лидеров ЭКОВАС может позиция других региональных игроков – Мали и Буркина-Фасо. Две эти страны, тоже пережившие недавно военные перевороты (после чего обе были отстранены от участия в директивных органах ЭКОВАС), заявили, что интервенцию против Нигера они воспримут как объявление войны им самим. С учетом того, что у власти там находятся весьма пассионарные лидеры, эти угрозы не стоит воспринимать как исключительно словесные.



Да и несколько других региональных стран уже заявили, что они не поддержат применение силы в Нигере. Сообщается, что не согласны Мавритания, Алжир, Бенин. Раскритиковала планы ЭКОВАС и Гвинея, в которой у власти тоже находятся военные.



В любом случае, ситуация вокруг Нигера все более "интернационализируется" – и теоретически на территории страны могут сойтись в бою нигерийские и сенегальские войска с одной стороны и малийские и буркинийские – с другой. И тут поневоле вспоминается "Великая африканская война" начала XXI века на территории Демократической Республики Конго (бывший Заир), в которой участвовало более двадцати вооруженных групп, представлявших девять государств (Ангола, Намибия, Чад, Зимбабве, Руанда, Бурунди и др.). По оценкам, погибло более 5 млн человек...



Как бы то ни было, у ЭКОВАС есть опыт военного вмешательства в конфликты – так, в 2017 году это состоящее из полутора десятка стран объединение направило войска в Гамбию, когда ее многолетний правитель Яхья Джамме отказался уйти в отставку после поражения на выборах. После того как около 7000 солдат поддерживаемых ЭКОВАС многонациональных сил во главе с Сенегалом сосредоточились на границе с Гамбией, Джамме быстро согласился на сделку по отставке и эмиграции. Около 2500 военнослужащих контингента, состоящего из сил Сенегала, Ганы, Мали, Того и Нигерии, по-прежнему участвуют в операциях по поддержанию мира в этой стране. Впрочем, применительно к нынешней ситуации эксперты подчеркивают разницу между крошечной Гамбией и обширным Нигером, не говоря уж о том, что и военный потенциал у двух этих стран трудно даже сравнивать. Так что, случись что, поход в Нигер легким не будет.



Также около 600 военнослужащих из Нигерии, Сенегала, Кот-д'Ивуара и Ганы под эгидой ЭКОВАС были отправлены в Гвинею-Бисау после попытки государственного переворота в феврале 2022 года.



В прошлом региональный блок учредил миротворческую миссию для оказания помощи в восстановлении порядка в Либерии и Сьерра-Леоне, а также развернул силы в Кот-д'Ивуаре в 2003 году.



Ну а пока вопрос интервенции соседних стран обсуждается лидерами ЭКОВАС, в ход пущены иные – и тоже весьма болезненные – инструменты давления. Региональный альянс уже ввел санкции против Нигера. К ним относится прекращение энергетических сделок с Нигером, который, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, получает от 70 до 90% своей электроэнергии из соседней Нигерии. Ниамей обвинил в серии недавних веерных отключений электричества в нескольких городах Нигерию, которая отключила высоковольтную линию, транспортирующую электроэнергию в Нигер.



В нигерской столице Ниамей есть местный источник производства, но многие районы страдали от частых отключений электроэнергии еще до переворота. В стране надеются достичь энергетической независимости, построив плотину Кандаджи на реке Нигер, примерно в 180 километрах вверх по течению от Ниамея. Завершение строительства сооружения было запланировано на 2025 год, а планируемая годовая мощность гидроэлектростанции составит 629 гигаватт-часов. Теперь же, с учетом санкций, эти планы выглядят весьма туманными.



АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

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