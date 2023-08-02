Будет ли ОПЕК+ придерживаться коридора в $80–100 за баррель

00:13 05.08.2023

Быть или не добыть: почему ОПЕК+ сохранила параметры сделки

И будут ли участники придерживаться коридора в $80–100 за баррель



Ирина Кезик



Совместный министерский мониторинговый комитет подтвердил соблюдение договоренности стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до конца 2024 года. Накануне очередного заседания отраслевые эксперты не ожидали новых рекомендаций участникам сделки. Уверенности в том, что параметры будут сохранены, добавило решение России и Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение экспорта и добычи на сентябрь. При этом коридор котировок в $80–100 за баррель представляется оптимальным для производителей, и участники соглашения будут стремиться его придерживаться, полагают эксперты. ОПЕК+ нет смысла принимать какие-либо скоропалительные решения, стоит продолжить мониторинг и подождать до осени, считают они.



Полет нормальный



Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) провел регулярное заседание, на котором обсудил ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. По традиции сам комитет не принимает решений, а лишь дает рекомендации по изменению параметров сделки. Итогом прошедшей онлайн-встречи стало решение сохранить соглашение в прежнем виде.



"Комитет подтвердил приверженность стран - членов декларации о сотрудничестве, которое продлится до конца 2024 года, как было согласовано на 35-й министерской встрече стран ОПЕК и неОПЕК... 4 июня 2023 года", - говорится в сообщении альянса.



Напомним, что в рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023-го. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024-го снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 млн баррелей в сутки.



"Договорились также, что будем внимательно мониторить ситуацию, поскольку состояние мирового рынка во многом зависит на сегодняшний день от неопределенностей, которые мы наблюдаем, восстановления экономик, также высокие процентные ставки во многих странах, высокие уровни инфляции. За всем этим надо внимательно следить, как это будет влиять на потребление, инвестиционную привлекательность нефтяной отрасли", - заявил вице-премьер Александр Новак.



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Без сюрпризов



В своих решениях ОПЕК+ исходит из максимально возможной объективной оценки уровня спроса и предложения, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, предложение в первом полугодии превышало спрос, что негативно отразилось на ценах.



- Затем Россия, Саудовская Аравия и другие участники соглашения дополнительно снизили добычу и поставки на мировой рынок. Это решение, судя по уровню цен, оказалось предельно правильным. Для текущих и перспективных задач нефтегазовой отрасли желательно, чтобы нефть стоила в пределах $80–95 за баррель. Как мы видим, она вернулась в этот коридор, что косвенным образом подтверждает отсутствие на мировом рынке не только избытка, но и дефицита, об угрозе которого пытаются рассказывать представители США и Евросоюза, - отмечает собеседник "Известий".



Вице-премьер Александр Новак 3 августа заявил, что в "рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину". Одновременно с этим стало известно, что Саудовская Аравия продлевает на сентябрь добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, начатое в июле.



Как передавало саудовское агентство новостей SPA, сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. Фактически добыча королевства составит в сентябре примерно 9 млн баррелей в сутки. "Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, принимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках", - заключили там.



- Решение мониторингового комитета ОПЕК+ свидетельствует как минимум о двух вещах. Во-первых, страны-производители сумели за годы действия данного соглашения установить баланс спроса и предложения на необходимом им уровне. Сегодня цены на нефть, можно сказать, идеальны для них. С одной стороны, они не столь высоки, как 15 лет назад, когда на своем максимуме они приближались к $150 за баррель. Повторение такого сценария грозило бы сокращением потребления нефти и еще большей ориентацией западных стран на альтернативные источники энергии, - отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.



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Подождем до осени



Стабильность решений, принимаемых на заседаниях ОПЕК+, демонстрирует отсутствие принципиальных разногласий и единство подходов стран-участниц в части необходимости сокращения излишков нефтяного сырья на мировых рынках, считает к.э.н., генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора", доцент РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова.



- Ответственное исполнение странами ОПЕК+ принимаемых решений оказывает влияние на международных биржевых трейдеров, будучи гарантом устойчивости мирового предложения и фактором снижения риска высокой волатильности при торговле производными финансовыми инструментами, - отметила эксперт. По ее словам, сбалансированная политика снижения глобального предложения может сделать экономики стран - производителей нефти и газа более устойчивыми при условии удержания мировых цен на нефть в "премиальном сегменте" от $80 за баррель и выше.



- Нефть - это стратегически важный ресурс для мирового энергообеспечения, и после того как мир разделился, уже не имеет смысла поддерживать экономики недружественных стран, предлагая ресурсы по нишевым ценам, - добавила она.



По мнению Валерия Андрианова, экономики западных стран по-прежнему находятся в состоянии, близком к рецессии, что негативно влияет на потенциал спроса и роста нефтяных котировок.



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- Но Китай, несмотря на пока не слишком убедительную статистику, все же обещает вновь стать драйвером роста спроса на энергоресурсы, что будет стимулировать и расширение спроса, и повышение нефтяных цен. Пока не до конца ясно, какая из двух тенденций перевесит, - резюмирует собеседник "Известий".



Поэтому ОПЕК+ нет резона принимать какие-либо скоропалительные решения, есть смысл продолжить мониторинг и подождать до осени, заключил он.