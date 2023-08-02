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В Китайской армии поменяли командование ракетных войск
00:15 05.08.2023

Кадры биты: в Китайской армии поменяли командование ракетных войск
На фоне этого Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию вооруженных сил страны

Ксения Логинова

Китайский лидер Си Цзиньпин на мероприятиях, посвященных 96-й годовщине основания Народно-освободительной армии Китая, призвал ускорить модернизацию вооруженных сил страны, повысить их боеспособность и боеготовность. На фоне этого происходят серьезные кадровые перемены в армии - было уволено командование ракетных войск КНР. По данным СМИ, их генералов заподозрили в коррупции. Подробности - в материале "Известий".

Усилить армию

"[Председатель КНР] Си Цзиньпин потребовал ускорить внедрение новой техники и сил для формирования боевых формирований", - сообщило на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) агентство "Синьхуа".

Глава государства сделал такое распоряжение во время инспекции командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в связи с 96-й годовщиной ее создания. Помимо этого, он призвал армию КНР к боеготовности.

О планах Китая по модернизации НОАК к 2027 году Си Цзиньпин заявлял еще в октябре прошлого года. Председатель КНР тогда отметил, что Пекину необходимо улучшить стратегические возможности армии по защите суверенитета и национальной безопасности. "Реализация цели к столетию создания армии в намеченные сроки и ускорение трансформации НОАК в вооруженные силы мирового класса - стратегическое требование всестороннего строительства современного социалистического государства", - сообщил глава государства на церемонии открытия ХХ съезда КПК.

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Нынешние заявления прозвучали на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем. Накануне стало известно, что президент США Джозеф Байден подписал указ о выделении острову военной помощи на $345 млн по упрощенной схеме, которая ранее применялась только в отношении Украины.

Это стало первым траншем в рамках "президентских полномочий по сокращению запасов" для поддержки Тайбэя в размере $1 млрд. Конгресс США утвердил эту сумму в 2022 году.

"Мы очень и очень серьезно относимся к своим обязательствам перед Тайванем и к улучшению их возможностей самообороны", - прокомментировал ситуацию представитель Белого дома Джон Кирби.

По сведениям агентства Associated Press, в пакет помощи включены огнестрельное оружие и ракеты, средства разведки, а также переносные системы ПВО.

В Пекине призвали немедленно прекратить поставку оружия острову и соблюдать "принцип одного Китая". Власти страны подчеркнули, что США "преднамеренно нагнетают напряженность через Тайваньский пролив". "Это равносильно ускоренному превращению Тайваня в пороховую бочку и подталкивания народа острова в пучину катастрофы", - отметил представитель минобороны Китая Тань Кефей.

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А официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа заявил, что военная помощь Вашингтона Тайбэю не помешает Тайваню воссоединиться с Китаем.

Перестановки кадров

На фоне этого проходили и кадровые перестановки в командовании ракетными войсками страны. Си Цзиньпин, как председатель КНР и глава Центрального военного совета, назначил на пост командующего ракетными войсками Ван Хоубиня, который ранее был заместителем командующего военно-морскими силами страны, а политическим комиссаром ракетных войск - Сюй Сишэна. Им были присвоены высшие воинские звания в китайской армии. Китайский лидер лично присутствовал на церемонии их вступления в должность.

Тем временем в отношении бывшего главкома ракетных войск генерала Ли Юйчао и двух его замов - генерал-майора Лю Гуанбиня и генерал-лейтенанта Чжан Чжэньчжуна, по сведениям газеты The South China Morning Post, начала антикоррупционное расследование комиссия по дисциплине Центрального военного совета КНР. В публикации говорится, что все трое задержаны.

Издание ранее сообщало, что расследование в отношении генералов началось еще в начале весны этого года. Тогда свой пост покинул министр обороны страны Вэй Фэнхэ, который до этого занимал должность первого главкома ракетных войск, созданных во время масштабной реформы НОАК в 2016 году. Эти войска всегда считались в армейской системе элитными, так как были связаны с ядерной программой страны.

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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, в свою очередь, отмечает, что ракетные войска - это не только ядерные силы, это вид вооруженных сил, который контролирует все китайские наземные крылатые баллистические и гиперзвуковые ракеты дальностью свыше 500 км, причем как ядерные, так и неядерные.

- Большая часть сил - это как раз неядерные ракеты. Видимо, были выявлены некие злоупотребления, связано это может быть с тем, что в рамках развития этих сил особенно в последнее время осуществляется гигантское по масштабам инфраструктурное строительство целых новых позиционных районов для шахтных комплексов межконтинентальных баллистических ракет, строительство мощной подземной инфраструктуры, - пояснил политолог.

По его словам, ракетные войска примерно наполовину состоят из строительных частей, которые занимаются развитием этой самой инфраструктуры, значительная доля которых - подземная.

- В такой ситуации есть поле для злоупотреблений. Что конкретно вменяется представителям военного руководства, сказать сложно. Но само по себе событие все же не является беспрецедентным, - считает китаист.

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Он напомнил, что несколько лет назад в стране арестовали начальника объединенного штаба и начальника политуправления Центрального военного совета.

- То есть не самые высокие чистки в отношении действующих офицеров вооруженных сил, которые были проведены в последнее время. Добавлю, что The South China Morning Post - это приближенный к властям материкового Китая ресурс и в принципе такого рода инсайды имеют под собой основу. У издания есть некий привилегированный доступ к источникам информации, - подытожил эксперт в беседе с "Известиями".

Противостояние с США

Китаист Леонид Ковачич отметил, что Пекин развернул масштабную работу по обеспечению национальной безопасности и противодействию разведывательной деятельности.

- Скорее всего, на это решение повлияло то, что Китай посмотрел, каким образом американская разведывательная машина достаточно эффективно действует в других странах. США сами не отрицают, что они активно наращивают свою шпионскую сеть, в том числе в КНР, об этом прямо заявил глава ЦРУ Уильям Бернс, - пояснил эксперт.

Он добавил, что, помимо перестановок в командовании ядерными силами, в стране приняты и другие меры. Вступивший в силу антишпионский закон, активизация работы по всем фронтам, направленная на пресечение и противодействие шпионской деятельности. Министерство общественной безопасности открыло специальный WeChat-аккаунт, где призывает всех граждан сообщать, если они заметили что-то подозрительное, рассказал политолог в беседе с "Известиями".

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Специалиста отметил, что США рассматриваются как главный геополитический соперник КНР на продолжительное время.

- Пекин опасается, что не сможет обеспечивать секретность стратегической информации, сохранность военных тайн с учетом масштабного геополитического американо-китайского противостояния. В этой связи Китай пытается обеспечивать свою национальную безопасность и активизировать контрразведывательную деятельность, - подытожил Ковачич.

Источник - Известия
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