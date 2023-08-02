|Д.Ашимбаев рассказал об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб
00:19 05.08.2023
Ашимбаев рассказал об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал об активности украинской преступности в Казахстане, организации украинцами наркобизнеса, мошеннических атаках на граждан страны и какую роль в этом играют спецслужбы Украины.
Как отметил в интервью Ашимбаев, в настоящее время в Казахстане ведется активная борьба с наркобизнесом.
"Казахстанские силовые структуры активно работают по пресечению каналов сбыта и производства наркотических веществ. Полиция обычно не сообщает национальность , используя формулировку "иностранные граждане", но в последствии уже выясняется, и в СМИ участились сообщения о том, что украинские граждане приобретают в Казахстане недвижимость, создают там лаборатории для производства наркотиков, причем в достаточно больших масштабах", - рассказал политолог.
"С конца прошлого года уже около пяти таких крупных новостей было.", - уточнил он. Как выяснялось в последствии, "хвосты" уходили к украинским хаккерам и ОПГ.
Кроме того, отметил Ашимбаев, в Казахстане участились случаи телефонного мошенничества с участием украинских граждан и в последнее время такие звонки от мошенников перешли на промышленную основу.
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