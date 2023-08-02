Д.Ашимбаев рассказал об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб

00:19 05.08.2023

Ашимбаев рассказал об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб



Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал об активности украинской преступности в Казахстане, организации украинцами наркобизнеса, мошеннических атаках на граждан страны и какую роль в этом играют спецслужбы Украины.



Как отметил в интервью Ашимбаев, в настоящее время в Казахстане ведется активная борьба с наркобизнесом.



"Казахстанские силовые структуры активно работают по пресечению каналов сбыта и производства наркотических веществ. Полиция обычно не сообщает национальность , используя формулировку "иностранные граждане", но в последствии уже выясняется, и в СМИ участились сообщения о том, что украинские граждане приобретают в Казахстане недвижимость, создают там лаборатории для производства наркотиков, причем в достаточно больших масштабах", - рассказал политолог.



"С конца прошлого года уже около пяти таких крупных новостей было.", - уточнил он. Как выяснялось в последствии, "хвосты" уходили к украинским хаккерам и ОПГ.



Кроме того, отметил Ашимбаев, в Казахстане участились случаи телефонного мошенничества с участием украинских граждан и в последнее время такие звонки от мошенников перешли на промышленную основу.



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