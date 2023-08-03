Кадровые перестановки в Туркменистане: уволены главы четырех регионов из пяти

04:12 05.08.2023 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ: УВОЛЕНЫ ГЛАВЫ ЧЕТЫРЕХ РЕГИОНОВ ИЗ ПЯТИ

Если в июне 2023 года кадровая активность руководства Туркменистана ограничилась лишь перестановками в региональных судах, то в июле ротации коснулись министров, глав ведомств и регионов, а также дипломатического корпуса. Подробнее – в обзоре Ia-centr.ru.



Завершение ротаций в энергетическом секторе



В первой половине 2023 года топливно-энергетический сектор Туркменистана подвергался кадровым перестановкам чаще других сфер. В мае президент Сердар Бердымухамедов назначил нового главу госкорпорации "Туркменгаз", а также вице-премьера по ТЭК и нового советника по нефтегазовым вопросам.



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Кульминацией этих преобразований стала отставка министра энергетики страны в июле 2023 года. Причиной увольнения Хаджимухаммета Реджепмырадова указаны "существенные недостатки, допущенные в работе". Реджепмырадов возглавлял министерство с августа 2021 года.



Новым министром энергетики Туркменистана назначен Аннагельды Сапаров. Министр молод, ему не больше 37 лет. Если верить его официальной биографии, то он начал карьеру на госслужбе в 2002 году (в возрасте 16–17 лет) с работы в структурах хякимлика Копетдагского этрапа города Ашхабада. Уже в 2011-м стал стал ведущим специалистом концерна "Туркменмашынгурлушык" Министерства энергетики и промышленности Туркменистана. Первое крупное назначение получил в 2021 году – стал заместителем министра промышленности и строительного производства Туркменистана. Спустя два года – заместителем министра энергетики Туркменистана. С июля 2023 года возглавил ведомство.



В середине месяца на заседании кабмина Туркменистана президент уволил с должности руководителя госконцерна "Туркменхимия" Ныязлы Ныязлыева. Его работу неоднократно критиковало руководство страны. Например, в январе 2023 года президент объявил ему и другим чиновникам сферы ТЭК строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Новым председателем госконцерна назначен Доврангельды Сапбаев, до этого возглавлявший Ахалский завод по производству бензина (предприятие относительно новое, введено в эксплуатацию только в 2019 году – Прим. Ia-centr.ru).



Увольнения с формулировкой "низкая эффективность работы и многочисленные недостатки" коснулись не только энергосектора страны. Так, своей должности лишился Бегенч Чарыев – председатель товарно-сырьевой биржи Туркменистана. На этой должности он работал с 2018 года, а в период с 2013 по 2017 год был председателем Верховного суда Туркменистана.



При этом, по словам заместителя председателя кабмина и вице-премьера по ТЭК Баймырата Аннамамедова, Минэнерго выполнило установленный план на 112 %, а темп роста производства электроэнергии составил 107 %.



Минсельхоз разделится на два министерства



На базе Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды будут созданы два новых ведомства – Министерство сельского хозяйства и Министерство окружающей среды. Прежний руководитель ведомства Алланур Алтыев отстранен от должности с формулировкой "за серьезные недостатки, допущенные в работе".



Новое Министерство сельского хозяйства возглавил Назармырат Назармырадов, который с 2019 года руководил Дашогузским велаятом. До этого назначения чиновник не работал на республиканском уровне.



Руководителем Министерства окружающей среды стал Чарыгелди Бабаныязов. С апреля 2023 года он председательствовал в Комитете Меджлиса по охране окружающей среды, природопользованию и агропромышленному комплексу, а в период 2021–2023 годов занимал должность председателя Комитета Халк Маслахаты по региональному развитию, охране окружающей среды и агропромышленной политике.



После заседания кабмина, на котором президент объявил об отставках и назначениях, чиновники правительства были отпущены в отпуск до 1 сентября. Исключение составили руководители регионов и главы новообразовавшихся на базе Минсельхоза министерств.



Ротации в регионах: выходцы из Ахала занимают руководящие посты



Сердар Бердымухамедов освободил от должности глав четырех регионов из пяти. Причиной отставок, как и в остальных случаях, стали "серьезные недостатки, допущенные в работе".



Язмухаммед Гурбанов лишился поста хякима Ахалского велаята. Примечательно, что его предшественником на посту главы региона был действующий президент Сердар Бердымухамедов. Новым хякимом стал Ровшен Ходжагулыев, который руководил районом Ак-Бугдай.



Балканский велаят возглавил Ходжамырат Аширмырадов, который ранее был заместителем хякима Ахалского велаята. Бывшим руководителем региона был возглавивший Минсельхоз Назармырат Назармырадов. Руководителем Дашогузского велаята стал Солтанмырат Солтанмырадов, ранее работавший главой Бахерденского этрапа Ахалского велаята.



В руководстве Марыйского велаята Бегенчмырат Оразов сменил Довранберди Аннабердиева. 2 августа СМИ сообщили об аресте Аннабердиева по подозрению в хищении государственного имущества и коррупции при выделении земельных участков. В его домах в Мары и Ашхабаде провели обыски и изъяли крупные суммы денег.



Перестановки в дипкорпусе: в соседние страны направляются новые послы



Несмотря на доклад министра иностранных дел Рашида Мередова, в котором описывались достижения ведомства в первом полугодии 2023 года, ротаций в МИД избежать не удалось.



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Так, новым послом в Таджикистане стал Аймырат Гочмырадов, который ранее служил генконсулом в Герате. Предыдущий посол Хемра Тогалаков освобожден специальным указом президента. Также уволены с постов руководителей посольств в Грузии и Узбекистане Довлетмырат Муратов и Язгулы Маммедов.



Все три дипломата освобождены с одинаковой формулировкой – "в связи с переходом на другую работу". О том, кто возглавит дипмиссию в Грузии, объявлено не было, а кандидатура нового посла в Узбекистане стала известна только 1 августа. Новым послом станет Шадурды Мередов. До этого Мередов был послом Туркменистана в Киргизии.



О значении последних кадровых перестановок в Туркменистане Ia-centr.ru рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.



- Многих туркменских чиновников в этом месяце уволили с формулировкой "за серьезные недостатки, допущенные в работе". Закрыт ли после этого для них доступ на госслужбу?



- С такой формулировкой часто увольняют чиновников именно в Туркменистане. Это отличает туркменскую кадровую политику от соседних стран, где такие формулировки используются крайне редко. Эта практика сложилась еще при прежнем президенте Сапармурате Ниязове.



Вдобавок к такой формулировке на многих чиновников возбуждались уголовные дела – и чиновники навсегда выпадали из кадровой обоймы.

Тем не менее были и положительные стороны, которые заключались в том, что многие чиновники очень быстро строили карьеру: замы занимали места выбывших, а потом часто сами шли вслед за выбывшими.



Уволенные по причине "серьезных недостатков" обычно не возвращаются на госслужбу и редко появляются в бизнесе. При смене президента некоторых чиновников вернули, но это были единичные случаи.



- В большинстве регионов после ротаций руководящие посты заняли выходцы из Ахалского велаята. Это долгосрочная тенденция?



- Места ушедших текинцев заняли новые текинцы. В общем-то, других и не бывает.



Я не производил подсчеты, но навскидку 90 % высшего чиновничества являются выходцами из Ахала. Это стандартная и долгосрочная практика.

- В последние месяцы президент плавно проводил ротации в энергетическом секторе, начиная с замов, продолжая сменами глав госкомпаний, и завершил все это увольнением министра энергетики. Это плановая ротация или в стране реформируют энергетическую отрасль?



- Об этом сложно судить, поскольку не существует документов, позволяющих сделать определенные выводы. На мой взгляд, это плановые ротации, поскольку люди, отвечающие за ТЭК, занимали свои посты достаточно долго по туркменским меркам.



Их замена проходила по алгоритму, когда ротации начинаются с низшего звена и заканчиваются самым высоким руководством ТЭК. При Ниязове эти замены происходили на регулярной основе несколько раз в год, причем отставки были массовые.

Я думаю, что многие эксперты согласятся со мной в том, что такая практика наносила очень серьезный ущерб экономике страны. Методом проб и ошибок от этой практики отошли.



- В стране разделили Министерство сельского хозяйства и окружающей среды и создали на его базе Министерство сельского хозяйства и Министерство окружающей среды. Почему это произошло только сейчас?



- На самом деле, практика слияния и разлияния министерств характерна для большинства стран Центральной Азии. В Казахстане за последние 10 лет подобные ведомства тоже несколько раз меняли свою структуру.



Зачастую это вызвано не запросом на реформирование, а именно особенностями кадровой политики. Если появляется новое руководство министерства, то именно под его команду формируется структура ведомства.

Отличием Туркменистана является отсутствие различных стратегий долгосрочного развития и прочих доктрин. Решения принимаются очень узкой группой людей, у которых отсутствует необходимость лавирования между различными группировками чиновников, поскольку их попросту не существует. Кроме того, существует кадровый дефицит, что обуславливает необходимость слияния тех или иных ведомств.



4 авг. 23 Источник - Ia-centr.ru

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