 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.08.2023
04:53  Скончался первый президент Якутии (в 1992-2002 гг.) Михаил Николаев
04:17  США никак не удается оторвать Индию от России, - Тору Такахаси
04:14  По остаткам европейской экономики нанесли новый удар. Худшее еще впереди, - Марко Паломби
04:12  Кадровые перестановки в Туркменистане: уволены главы четырех регионов из пяти
00:19  Д.Ашимбаев рассказал об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб
00:15  В Китайской армии поменяли командование ракетных войск
00:13  Будет ли ОПЕК+ придерживаться коридора в $80–100 за баррель

00:10  Оценены перспективы "Великой африканской войны" в Нигере
00:08  Сурхандарьинский хоким Косимов уволил и... арестовал учительницу, задавшую ему неудобные вопросы
00:04  Взрыв на фосфорном заводе в Таразе попал на видео, есть пострадавшие
Пятница, 04.08.2023
21:48  Дефицит воды, энергетика, транспорт. Что обсудили Рахмон, Сердар и Мирзиеев в Ашхабаде
20:13  Нигер балансирует на грани большой войны, - Г.Петров
15:16  США начинают перенаправлять "деньги для Украины" на Тайвань
11:05  Поднебесная укрепляет береговую оборону, - Л.Шашок
10:57  Аким казахстанского Щучинска Нурмагамбетов в прямом эфире послал жителей. Шел бы ты сам, мырка подзаборная...
10:49  Умер ударник Литвинов - один из основателей культового казахстанского ансамбля "Дос Мукасан"
09:17  В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
07:44  Каспийский друг: сможет ли Туркмения заменить российский газ в Европе, - Дм.Мигунов
07:40  В программу высшего образования в Казахстане включат специальность "психология религии"
07:28  Уйдет ли в отставку правительство Казахстана? - М.Шибутов
06:07  Колесо Истории раздавит западный мир: отсрочка в 400 лет окончена, - Андрей Фурсов
05:54  Как повлияет на экономику Узбекистана падение рубля
05:34  Кадровые перестановки в Киргизии: образованные люди на госслужбе не задерживаются
04:55  Кыргызстан направил в МИД России ноту после избиения таксиста в Москве
04:40  Нью-Йоркский суд признал каз-олигарха Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США
04:23  У Санду появился реальный соперник. Предстоящие в Молдавии выборы обещают сенсации, - Светлана Гамова
00:25  Что происходит с китайской экономикой?
00:23  Казахстан: Токаев отобрал нефть и золото у "назарбаевских", чтобы ублажить элиту
00:22  Расовый подход: в правительство Финляндии вошли откровенные ксенофобы
Четверг, 03.08.2023
22:23  Монголия сближается с США. Власти страны готовы извлечь выгоду из нынешней международной ситуации
21:50  Халифат ДАИШ признал гибель своего очередного "эмира" - аль-Хусейна аль-Курейши
20:58  Макс Блюменталь: Украина – это крупнейший развод на деньги в истории
20:31  Понижение кредитного рейтинга США сводит на нет их глобальное превосходство, - Global Times
20:29  Reuters: Россия начала набирать добровольцев в армию в Казахстане
20:19  Все транспортные маршруты Центральной Азии пойдут через Каспий, - В.Панфилова
12:46  Умерла советская кино-дива Ирина Мирошниченко
11:57  КырКабмин переименовал Департамент геологии и недропользования в Кыргызскую геологическую службу
11:00  Роль и значение геосоциализации в глобальных преобразованиях XXI века, - Грег Саймонс
10:50  Сказки и глобализация, - Яков Рабкин
10:37  Вице-премьер Кучкаров одновременно стал и министром экономики и финансов Узбекистана, Кудбиев снова возглавил Налоговый комитет
10:35  Подъем авторитаризма на Западе и глобальный переход к полицентризму, - Л.Земанек
10:31  Мирзиеев жестко зачистил нерадивых Ташкентских хокимов
07:53  Бывшего руководителя "Алматыэлектротранса" Игенбердинова осудили на пять лет
06:56  Тверская трагедия. Русская мать из Узбекистана и ее новорожденный малыш оказались в тяжелейшей ситуации, - МК-
06:42  "Кыргызстан давно стал для ЦА колодцем, только никто не платит за воду", - М.Абдулдаев
01:56  Гагаузия ставит на Турцию и Россию, - Светлана Гамова
01:50  Инициатива США встроить Афганистан в Среднюю Азию уже реализуется, - НГ
01:36  Путин и Эрдоган вновь обсуждают встречу. Давно не на... ли?
00:35  Антироссийский дрейф элит Средней Азии остановит массовая депортация мигрантов, - С.Козлов
00:16  Почему кредитный рейтинг США снижен до AA+ второй раз в истории
00:11  В Узбекистане работницы фабрики добились отмены перехода на "шестидневку", перекрыв дорогу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
По остаткам европейской экономики нанесли новый удар. Худшее еще впереди, - Марко Паломби
04:14 05.08.2023

IL Fatto Quotidiano
Италия
04 августа 2023

Экономика ЕС, мягко говоря, в замороженном состоянии, сообщает Il Fatto Quotidiano. Промышленность, ахиллесова пята региона, сокращается, рост в сфере услуг критически замедляется, а результаты борьбы с инфляцией сведены на нет мерами ЕЦБ. Но худшее впереди.
Франция и Германия демонстрируют низкие показатели, однако экономическая активность падает по всей еврозоне: промышленность сокращается, сфера услуг замедляется, и худшее еще впереди.
Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram
В Европе дела идут совсем неважно. Нет, имеются в виду не жара, пожары или природные катаклизмы, а экономика: промышленность продолжает накручивать отрицательные показатели, сфера услуг, которая до сих пор держалась на плаву, теряет темпы роста. Подводя итог, вполне вероятно, что во втором полугодии еврозона вступит в рецессию.

До сих пор у Италии дела шли лучше, чем у ее партнеров, но, как отметил Банк Италии в своем последнем бюллетене, весной "развитие остановилось". Опубликованные вчера компанией S&P Global данные флэш-индекса деловой активности HCOB PMI говорят о том, что замедлившиеся темпы роста на Старом континенте вот-вот перейдут границу и начнут откатываться назад, особенно благодаря плохим показателям Франции и Германии. В четверг процентные ставки были вновь повышены на 25 пунктов для борьбы с инфляцией, которая уже самостоятельно возвращается в норму, но Европейский центральный банк под руководством Кристин Лагард готовится вновь нанести удар по остаткам роста Старого Света.

Возвращаясь к индексу экономической активности PMI, стоит сказать, что 50 пунктов - это разделительная черта между ростом и рецессией. Почетное место тут занимает Германия, чьи показатели имеют решающее значение. Немецкая экономика впервые за последние 38 месяцев, то есть с тех пор, как людей заперли в домах, а большинство компаний приостановили свою деятельность, фиксирует падение: "составной" индекс деловой активности PMI уже третий месяц подряд снижается. В июле он остановился на отметке 48,3 пункта, впервые с января оказавшись в "красной зоне". Причиной этого стал крах обрабатывающей промышленности (38,8 пунктов - минимум с весны 2020 года) и заметного замедления темпов роста в секторе услуг (52 пункта).

Во Франции дела обстоят еще хуже: сводный индекс производства находится на уровне 46,6 пункта, а в промышленности и в сфере услуг он ниже 50 пунктов. Очевидно, что на показатели всей еврозоны оказывают влияние следующие цифры: обрабатывающая промышленность - минимум за последние 38 месяцев, сфера услуг - на один пункт выше 50, сводный индекс PMI - 48,9 пункта, то есть на один меньше по сравнению с июнем, и это самый низкий показатель за последние девять месяцев. Реальность оказалась гораздо хуже прогнозов аналитиков и рынков.

Речь идет не о преходящем явлении, поясняет S&P Global, ведущая компания по финансовым и кредитным рейтингам, поскольку "ухудшение таких показателей, как индекс прогнозов ожидаемой активности, индекс полученных новых заказов, указывает на будущие тенденции и свидетельствует о возможном обострении экономического спада в ближайшие месяцы, что подталкивает предприятия к отказу от найма новых сотрудников". Обрабатывающая промышленность - это "черная дыра": закупки производственных ресурсов компаниями, исключая время локдаунов, в Европе такими темпами обваливались только во время великого финансового кризиса. "Промышленность, - считает Сайрус де ла Рубиа (Cyrus de la Rubia), главный экономист Гамбургского коммерческого банка, - по-прежнему остается настоящей „ахиллесовой пятой" еврозоны, в то время как сфера услуг продолжает расти, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие месяцы". По ту сторону Атлантического океана ситуация не так плоха, но и не хороша. Даже в США индекс PMI резко снижается (сводный индекс 52), и промышленность там также демонстрирует спад.

Заморозка европейской экономики, если можно так выразиться, когда половина континента находится в отчаянном положении, не могла не оказать влияния на цены. Инфляция, как отмечается в исследовании, значительно замедлилась в сфере услуг, в то время как в обрабатывающей промышленности наблюдается полная дефляция. В результате "цены в промышленности в июле снижались темпами, невиданными с пика финансового кризиса 2009 года в связи с падением спроса, в то время как инфляция в секторе услуг упала до минимума за последние 20 месяцев". И вот мы добрались до центральных банков стран ЕС и их борьбы с инфляцией, которая гипотетически уже настала и приближается к 2% в течение года. ФРС США в среду и ЕЦБ в четверг (26 и 27 июля соответственно, - Прим. ИноСМИ) - основываясь на устаревшем и необъективном взгляде на ситуацию, а также на идеологическом подходе - повышают стоимость денег еще на 25 базисных пунктов, что еще сильнее усугубит обвал в ближайшие месяцы, тем более что многие аналитики - например, State Street или Allianz - считают, что в сентябре последует аналогичное повышение.

ЕЦБ, выступающий единым фронтом под лозунгом жесткого и бескомпромиссного морализма, и рецессия в Европе - это очень плохая основа для переговоров по реформе Пакта стабильности и роста, которая должна быть реализована до конца года. Перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони стоит поистине сложная задача: ей предстоят первые "экономические осенние маневры", ежегодно проводимые правительством для воздействия на государственные финансы и экономическую систему в целом, которые спланирует не Марио Драги (предыдущий премьер-министр Италии), а она сама.
Автор: Марко Паломби (Marco Palombi)

Источник - иносми
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691198040


Новости Казахстана
- Роман Скляр провел встречу с руководством China Power International Holding Limited
- Месторождения золота, угля, железа, нефти и меди возвращены в собственность государства
- Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Серик Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
- Как обновить национальные планы
- Шымкент: стабильное развитие в непростых условиях
- Кадровые перестановки
- Потребление Интернета в Казахстане выросло в 3 раза с 2018 года
- Относительно ограничений на мобильные переводы
- Подстрекатель к даче взятки в 1 млн долларов США предан суду
- Генпрокуратура поручила проверить медучреждения страны в связи с заражением ВИЧ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  