По остаткам европейской экономики нанесли новый удар. Худшее еще впереди, - Марко Паломби

04:14 05.08.2023

IL Fatto Quotidiano

Италия

04 августа 2023



Экономика ЕС, мягко говоря, в замороженном состоянии, сообщает Il Fatto Quotidiano. Промышленность, ахиллесова пята региона, сокращается, рост в сфере услуг критически замедляется, а результаты борьбы с инфляцией сведены на нет мерами ЕЦБ. Но худшее впереди.

Франция и Германия демонстрируют низкие показатели, однако экономическая активность падает по всей еврозоне: промышленность сокращается, сфера услуг замедляется, и худшее еще впереди.

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В Европе дела идут совсем неважно. Нет, имеются в виду не жара, пожары или природные катаклизмы, а экономика: промышленность продолжает накручивать отрицательные показатели, сфера услуг, которая до сих пор держалась на плаву, теряет темпы роста. Подводя итог, вполне вероятно, что во втором полугодии еврозона вступит в рецессию.



До сих пор у Италии дела шли лучше, чем у ее партнеров, но, как отметил Банк Италии в своем последнем бюллетене, весной "развитие остановилось". Опубликованные вчера компанией S&P Global данные флэш-индекса деловой активности HCOB PMI говорят о том, что замедлившиеся темпы роста на Старом континенте вот-вот перейдут границу и начнут откатываться назад, особенно благодаря плохим показателям Франции и Германии. В четверг процентные ставки были вновь повышены на 25 пунктов для борьбы с инфляцией, которая уже самостоятельно возвращается в норму, но Европейский центральный банк под руководством Кристин Лагард готовится вновь нанести удар по остаткам роста Старого Света.



Возвращаясь к индексу экономической активности PMI, стоит сказать, что 50 пунктов - это разделительная черта между ростом и рецессией. Почетное место тут занимает Германия, чьи показатели имеют решающее значение. Немецкая экономика впервые за последние 38 месяцев, то есть с тех пор, как людей заперли в домах, а большинство компаний приостановили свою деятельность, фиксирует падение: "составной" индекс деловой активности PMI уже третий месяц подряд снижается. В июле он остановился на отметке 48,3 пункта, впервые с января оказавшись в "красной зоне". Причиной этого стал крах обрабатывающей промышленности (38,8 пунктов - минимум с весны 2020 года) и заметного замедления темпов роста в секторе услуг (52 пункта).



Во Франции дела обстоят еще хуже: сводный индекс производства находится на уровне 46,6 пункта, а в промышленности и в сфере услуг он ниже 50 пунктов. Очевидно, что на показатели всей еврозоны оказывают влияние следующие цифры: обрабатывающая промышленность - минимум за последние 38 месяцев, сфера услуг - на один пункт выше 50, сводный индекс PMI - 48,9 пункта, то есть на один меньше по сравнению с июнем, и это самый низкий показатель за последние девять месяцев. Реальность оказалась гораздо хуже прогнозов аналитиков и рынков.



Речь идет не о преходящем явлении, поясняет S&P Global, ведущая компания по финансовым и кредитным рейтингам, поскольку "ухудшение таких показателей, как индекс прогнозов ожидаемой активности, индекс полученных новых заказов, указывает на будущие тенденции и свидетельствует о возможном обострении экономического спада в ближайшие месяцы, что подталкивает предприятия к отказу от найма новых сотрудников". Обрабатывающая промышленность - это "черная дыра": закупки производственных ресурсов компаниями, исключая время локдаунов, в Европе такими темпами обваливались только во время великого финансового кризиса. "Промышленность, - считает Сайрус де ла Рубиа (Cyrus de la Rubia), главный экономист Гамбургского коммерческого банка, - по-прежнему остается настоящей „ахиллесовой пятой" еврозоны, в то время как сфера услуг продолжает расти, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие месяцы". По ту сторону Атлантического океана ситуация не так плоха, но и не хороша. Даже в США индекс PMI резко снижается (сводный индекс 52), и промышленность там также демонстрирует спад.



Заморозка европейской экономики, если можно так выразиться, когда половина континента находится в отчаянном положении, не могла не оказать влияния на цены. Инфляция, как отмечается в исследовании, значительно замедлилась в сфере услуг, в то время как в обрабатывающей промышленности наблюдается полная дефляция. В результате "цены в промышленности в июле снижались темпами, невиданными с пика финансового кризиса 2009 года в связи с падением спроса, в то время как инфляция в секторе услуг упала до минимума за последние 20 месяцев". И вот мы добрались до центральных банков стран ЕС и их борьбы с инфляцией, которая гипотетически уже настала и приближается к 2% в течение года. ФРС США в среду и ЕЦБ в четверг (26 и 27 июля соответственно, - Прим. ИноСМИ) - основываясь на устаревшем и необъективном взгляде на ситуацию, а также на идеологическом подходе - повышают стоимость денег еще на 25 базисных пунктов, что еще сильнее усугубит обвал в ближайшие месяцы, тем более что многие аналитики - например, State Street или Allianz - считают, что в сентябре последует аналогичное повышение.



ЕЦБ, выступающий единым фронтом под лозунгом жесткого и бескомпромиссного морализма, и рецессия в Европе - это очень плохая основа для переговоров по реформе Пакта стабильности и роста, которая должна быть реализована до конца года. Перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони стоит поистине сложная задача: ей предстоят первые "экономические осенние маневры", ежегодно проводимые правительством для воздействия на государственные финансы и экономическую систему в целом, которые спланирует не Марио Драги (предыдущий премьер-министр Италии), а она сама.

Автор: Марко Паломби (Marco Palombi)