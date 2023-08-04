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США никак не удается оторвать Индию от России, - Тору Такахаси
04:17 05.08.2023

Nihon Keizai
Япония
04 августа 2023
Стратегическая цель США в отношениях с Индией - оторвать ее от России в разных областях, пишет Nihon Keizai. И это касается не только военно-технического сотрудничества, но и атомной энергетики. Почти вся она сейчас основана на содействии Москвы. Вашингтон здесь поджидают большие трудности.

В июне премьер-министр Индии Моди посетил США с государственным визитом. Встреча на высшем уровне с президентом Байденом позволила добиться ряда результатов, в том числе совместного производства реактивных двигателей для истребителей американского производства и участия в возглавляемом США проекте "Артемида", целью которого является высадка команд исследователей на Луну. ("Артемида" - финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа НАСА по отправке людей на Луну. В проекте примут участие американские частные компании, Европейское космическое агентство, Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Италия, ОАЭ, Люксембург и Украина - Прим ИноСМИ). Незаметно в совместное заявление по итогам визита было включено и сотрудничество в области атомной энергетики. Что это значит?

Ничего принципиально нового в заявлении о том, что "оба лидера договорились о переговорах между Управлением по атомной энергии Индии и Westinghouse по строительству атомной электростанции". "Этим США и Индия всего лишь подтвердили то, что существовавший план такого строительства не исчез", - сказал Масато Набэсима, старший научный сотрудник японского Исследовательского института мировой электроэнергетики.

Застрявший план
Как известно, Индия не подписала ни Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), ни Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Тем не менее в 2008 году США подписали ядерное соглашение и признали Индию де-факто ядерной державой. И тогда же Вашингтон распространили на Нью-Дели "особый статус" в Международной группе по поставкам атомной энергии, которая контролирует вопросы экспорта атомной технологии и материалов. При этом официально Индия тогда к этой группе не присоединилась.
Это в принципе позволило экспортировать в Индию атомные электростанции. Данное событие произошло за три года до аварии на атомной электростанции Фукусима Токийской электроэнергетической компании во время глобального бума, известного под названием "ядерный ренессанс". Интересы США, нацеленные на экспорт атомной инфраструктуры, и Индии, страдающей от нехватки электроэнергии, совпали, и они договорились о строительстве ряда крупных АЭС мощностью 1 миллион киловатт.

Однако в 2010 году Индия приняла "Закон об ответственности за ущерб в ядерной энергетике". Учтя опыт тяжелой аварии 1984 года на химическом заводе Union Carbide в США, где в результате массовой утечки газа погибло более 16 тысяч человек, этот закон предусматривает привлечение к материальной ответственности производителей тяжелого энергетического оборудования. Однако в том, что касается атомных электростанций, в мире сложилась практика, когда ответственность по возмещению ущерба за аварии и ЧП на АЭС несут только электроэнергетические компании. В связи с этими противоречиями планы строительства Соединенными Штатами АЭС в Индии застряли на 13 лет.

Россия спасает Индию от изоляции

Индия изначально была одним из пионеров использовании ядерной энергии для производства электроэнергии. В 1948 году, через год после обретения Нью-Дели независимости, в стране был принят Закон об атомной энергии, и начались исследования и разработки в этой области. Тогда же была введена в эксплуатацию малая атомная электростанция производства General Electric (GE) США, и в 1969 году она стала первой реально заработавшей в Азии АЭС.

Изначально атомные исследования в Индии преследовали только мирные цели, но осложнявшаяся геополитическая ситуация изменила эти подходы индийского руководства. В 1962 году страна потерпела сокрушительное поражение в пограничном конфликте с Китаем, а два года спустя Пекин успешно провел свое первое ядерное испытание. В ответ Индия также провела ядерные испытания в 1974 году. Из-за наложенных тогда на страну санкций была прекращена поставка ей технологий и материалов из-за рубежа, и Индия оказалась вынуждена продолжать разработку ядерных технологий самостоятельно. Но несмотря на санкции в 1998 году она провела второе ядерное испытание и, снова подвергнувшись международной критике и санкциям, наконец заявила об обладании ядерным оружием.

Именно бывший Советский Союз, подписавший с Индией в 1971 году Договор о мире, дружбе и сотрудничестве (де-факто военный союз), протянул индийцам руку помощи наперекор международной изоляции. В 1988 году Москва и Дели подписали соглашение о строительстве крупной атомной электростанции мощностью 1 миллион киловатт. После распада Советского Союза этот проект перешел к России, и в 2002 году началось строительство двух реакторов, которые были введены в эксплуатацию в 2014 и 2017 годах. После второго ядерного испытания в 1998 году Россия продолжала помогать Индии, поставляя ей низкообогащенный уран.

В настоящее время в Индии эксплуатируются 23 атомные электростанции общей мощностью 7,48 миллионов киловатт. Большинство из них - установки местного производства мощностью 200 тысяч киловатт. Крупных реакторов России всего два. Оба они поставлены Россией, и на них приходится почти 30% всей указанной совокупной мощности. Из 10 строящихся реакторов мощностью восемь миллионов киловатт на четыре реактора российского производства приходится половина.

Сейчас в Индии на атомных электростанциях вырабатывается всего 2% от общего объема производства электроэнергии. Однако быстрый рост населения и развитие экономики обостряют ее нехватку, настоятельно требуя значительного увеличения электрогенерации. Индии было бы очень трудно справиться с ситуацией без строительства новых атомных электростанций, и сотрудничество с Россией является здесь надежным источником поддержки.
Смогут ли США вбить клин?

Похоже, Индия уже начинает осознавать риски для своей безопасности, связанные с опорой на одну страну. Вот почему Нью-Дели перешел к сотрудничеству в области атомной энергии с США в 2008 году, а с Францией в 2018 году. Но "Закон об ответственности за ущерб в ядерной энергетике" серьезно мешает реализации соответствующих планов. Россия, где на переднем крае атомного экспорта находятся гигантские госкомпании, похоже, не боится риска необходимости выплаты огромных компенсаций в случае аварий в атомной энергетике.

Индия, давний союзник России, избегает критики Москвы за ее военную спецоперацию на Украине. Достигнутое на недавней американо-индийской встрече в верхах соглашение о совместном производстве реактивных двигателей, скорее всего, проливает свет на намерение США "оторвать" от России Индию, которая на 60% зависит от закупок российских вооружений, даже если это потребует значительного времени. Для достижения стратегической цели отрыва Нью-Дели от Москвы Соединенным Штатам необходимо вбить клин в еще одно узкое место - зависимость Индии от России в атомной энергетике.

Но смогут ли США сломать под это "Закон об ответственности за ущерб в ядерной энергетике" и двигаться дальше в сотрудничестве с Индией в сфере атомной энергии?
Это тот важный момент, который нельзя упускать из виду при прогнозировании будущего американо-индийских отношений и азиатской геополитики.

Автор статьи: Тору Такахаси (Toru Takahashi)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691198220


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