 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 03.08.2023
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Скончался первый президент Якутии (в 1992-2002 гг.) Михаил Николаев
04:53 05.08.2023

В возрасте 85 лет умер первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Данную информацию в своем Telegram-канале обнародовал нынешний глава региона Айсен Николаев.

"Не хочу, не могу осознать… Нет слов, чтобы выразить эту огромную утрату. Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева. Боль и скорбь. И нет таких слов, которыми можно описать все то, что Михаил Ефимович сделал для Якутии. В нем всегда умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям. Он умел мечтать. Он видел время…", - отметил политик в соцсети, выразив соболезнования семье и близким экс-президента.

Напомним, Михаил Николаев был президентом Якутии с января 1992 по январь 2002 года.

Источник - svpressa.ru
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