Астана. Блогера-вымогателя Абиева посадили на 7 лет

07:20 05.08.2023

Вынесен приговор блогеру Абиеву, обвиненному в вымогательстве



Блогер Токберген Абиев, обвиняемый в вымогательстве в особо крупном размере, приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Приговор вынесен Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны 4 августа 2023 года.



В материале суда говорится, что Токберген Абиев с июня 2020 года публиковал на YouTube видеоролики со сведениями, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ТОО.



7 декабря 2022 года на требования юриста ТОО удалить все видеоролики Абиев потребовал за удаление 50 млн тенге.



Суд посчитал вину Абиева доказанной показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, переписками в сотовом телефоне, видеозаписями с камер наружного и внутреннего наблюдения, актами экспертиз, вещественными доказательствами.



Прокурор просил назначить Абиеву Т. наказание в виде девяти лет лишения свободы. Защита просила оправдать.



Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого малолетних детей.



"При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, личность виновного, склонного к совершению уголовных правонарушений, а также обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание".

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны

Приговором суда Абиев Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 194 ч. 4 п. 2) УК и осужден к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



Токберген Абиев был задержан 9 января 2023 года.



В 2018 году его уже лишали свободы. Тогда Абиев являлся фигурантом скандального видео из сауны, на кадрах которого вручали "корочки" борцам с коррупцией. Мужчина был арестован в зале суда. Ему назначили год лишения свободы.



Константин Вноровский