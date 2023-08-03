Перспективная 16-летняя рос-фигуристка Самоделкина получила казахстанское гражданство

07:38 05.08.2023

В Казахстанском союзе конькобежцев прокомментировали заявление российской спортсменки Софии Самоделкиной о том, что она намерена сменить гражданство и выступать за Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за Казахстан. По информации источника Р-Спорт, об этом была уведомлена Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), но не дала добро на переход.



На заявление отреагировало РОО "Казахстанский союз конькобежцев".



"Отметим, что РОО "Казахстанский союз конькобежцев" не ходатайствовало о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную РК. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Республики Казахстан занимается Министерство внутренних дел", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Союзе отметили, что в случае, если гражданство предоставлено, физическое лицо имеет равные права и возможности и вправе подавать заявку на участие в выступлениях сборной.



"Однако этот вопрос Союзом в настоящее время не рассматривается", – заключили в пресс-службе Союза конькобежцев.



Оксана Житникова