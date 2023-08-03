Микаэль Вильгерт: Швецией правит "мафия", и она заведет нас не туда

11:08 05.08.2023

SwebbTV

Швеция



Главный редактор SwebbTV Микаэль Вильгерт: Швецией правит "мафия", и она заведет нас не туда



Швецией правит "мафия", которая ведет страну в неправильном направлении, заявил главный редактор SwebbTV Микаэль Вилгерт. Правительство ни во что не ставит интересы народа, поддерживая мусульман ради вступления в НАТО, - организацию, которую автор статьи сравнивает с "частной армией олигархической группировки".



Мы рассчитывали, что, может быть, в мире найдутся силы, которые защитят нас, но даже наши союзники могут нас предать. Поэтому доверять можно только самому себе. Значит, шведам нужно набраться смелости и решимости действовать.



За последний год наше правительство ввергло нас в войну с Россией, которую развернули США. Это при том, что США находятся в другой части света, и у них совершенно иные приоритеты.



Еще мы подали заявку в НАТО, где верховодят все те же США. Кроме того, решающий голос в альянсе имеет Турция - хотя это страна со своей религией, своей историей и, наверное, своим будущим. Хотя наши правители делают все, чтобы ее умаслить, цена ее согласия постоянно повышается, а на первое место выходит ислам.



Теперь в нескольких кругах активно продавливается запрет на сожжение Корана, чтобы ничто не тормозило нашу заявку в НАТО. Ради этого они готовы ограничить нашу свободу слова.



Епископ Шведской церкви Оке Бонньер требует объявить сожжение Корана преступлением на почве ненависти и утверждает, что это "нападки не только на мусульман, но и на всех верующих".



Шведское правительство пригласило крупную мусульманскую организацию на встречу, посвященную так называемой "борьбе с исламофобией". Но так называемая "исламофобия" нередко оказывается совершенно оправданной критикой ислама. И есть вопросы, где нельзя поступаться своими принципами и убеждениями. Это верный путь к слабости.



Когда и Шведская церковь, и наше правительство дружно отступаются от наших основополагающих идеалов и предают их, мы слабеем, а наши противники, наоборот, набирают силу. Тот же закон о подстрекательстве против этнических групп - это кляп для обоснованной критики ислама.



У нас, в Швеции, не действуют исламские законы, и живем мы не по шариату. Здесь дозволено сжигать собственные книги или рисовать собак с любой внешностью (намек на скандальную карикатуру Ларса Вилкса на пророка Мухаммеда, приведшую к международному скандалу и угрозам расправы в адрес художника, прим. ИноСМИ). Мы понимаем, что, в Иране свои законы, и уважаем их, но не считаем, что казни во имя ислама - это правильно. Никакая это не исламофобия. Дело в том, что у нас разные ценности.



А теперь даже полиция безопасности заговорила об "осквернении" Корана и о том, что это усугубит террористическую угрозу против Швеции.



Сами разговоры об осквернении печатной книги с массовым тиражом - признак смещения масштабов. Если на то пошло, что слово "осквернение" лучше подходит для групповых изнасилований, регулярно происходящих в Швеции.



Правительство, власти и Шведская церковь на самом деле призывают нас к покорности, и это сводит на нет любую критику ислама, в том числе совершенно оправданную. А это, в свою очередь, приводит к тому, что в нашей стране пускают корни исламисты.



Вместо этого шведским властям стоит поднять с исламскими лидерами вопрос о повсеместном преследовании христиан.



Вопрос о сожжении Корана стал лакмусовой бумажкой и выявил вопиющее неуважение к свободе слова. Таким образом, можно сказать, что эти провокации по-своему оправданы. Кроме того, это может предотвратить членство в НАТО, и за это шведы должны сказать отдельное спасибо.



Возьмем, к примеру, недавний доклад шведских спецслужб с нападками на независимые СМИ, включая SwebbTV. Помимо прочего в нем отмечается, что SwebbTV - "главный критик шведского режима". А среди авторов доклада оказался Шведский институт оборонных исследований, находящийся в ведении минобороны страны.



А военное ведомство все время ошибалось в отношении украинского конфликта и вводило общественность в заблуждение.



Когда читаешь их бред, просто диву даешься, как вообще наша армия будет воевать, ведь их доклады и заявления - не что иное, как пропаганда, чтобы водить за нос Риксдаг и правительство. И это не шутки, ведь правительство должно возглавлять защиту нашей страны.



Швецией правят не интересы шведского народа, а "мафия", мировая экономическая мафия. Это слово может показаться неуместно грубым, но если поразмыслить, то оказывается, что эта "мафия" не придает человеческой жизни особого значения. А возглавляют ее те, кого мы обычно называем международными финансовыми кругами - или глобалистами. Эти корпорации и финансовые династии контролируют все происходящее в западном мире - да и в большей части остального мира тоже.



Почему, например, эскалация насилия и преступности в Швеции объясняется сугубо социально-экономическими факторами? И почему эту трактовку активно продвигают СМИ и ведущие криминалисты?



Законодателями мод стали Dagens Nyheter и другие издания, принадлежащие династии Бонньер, - это они сформировали наше коллективное сознание и это они задают повестку дня мировой экономической мафии.



А она сосредоточена на таких вопросах как иммиграция, перемена климата, феминизм, ЛГБТ, вакцины, скачок цен на электроэнергию и рост преступности.



Та же Dagens Nyheter славно потрудилась, чтобы мы заблуждались во всех областях, влияющих на нашу безопасность и национальное развитие, - в том числе насчет обороны и отношений с России. Только представьте себе Швецию без мыслей, которые насаждают многотиражные издания вроде Dagens Nyheter.



Сила Dagens Nyheter такова, что газета влияет на остальные новостные каналы. Она задает тон остальным шведским СМИ. После Второй мировой войны издания семьи Бонньер стали рупором мировой экономической мафии, которая постоянно набирала вес.



Мировая экономическая мафия действует сквозь национальные границы и пытается править миром через наднациональные организации наподобие ООН, ЕС и НАТО. И еще руками США.



Иначе непонятно, как это шведский Риксдаг оказался настолько наивен, что слепо пошел за президентом Зеленским и отправил Украине массу оружия, с трудом представляя себе ее перспективы против России на поле боя. Потому что победа Украине точно не светит. Ее "контрнаступление" провалилось - погибли уже сотни тысяч солдат. Вот к чему это привело.



НАТО превратилась в частную армию олигархической мафии, а подрыв "Северного потока" принес ее нефтяным компаниям огромные барыши.



Но в конце концов, у Швеции и шведов еще есть надежда. История показывает, что все может измениться внезапно и быстро. Косяк рыбы может развернуться и поплыть в другую сторону.