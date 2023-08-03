 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.08.2023
12:56  Постановочный форум в Джидде мира на Украине и вокруг нее не приблизит, - В.Бурт
11:11  Трамп заявил, что Байден и его бандиты для сохранения власти пойдут на все
11:08  Микаэль Вильгерт: Швецией правит "мафия", и она заведет нас не туда
11:00  За что воюют кыргызские бандеровцы?
07:38  Перспективная 16-летняя рос-фигуристка Самоделкина получила казахстанское гражданство
07:20  Астана. Блогера-вымогателя Абиева посадили на 7 лет
06:53  В Казахстане введут уголовную ответственность за "кражу невест"

05:48  Россия выдала Таджикистану обвиняемого в убийстве 22 человек в 1992 году
04:53  Скончался первый президент Якутии (в 1992-2002 гг.) Михаил Николаев
04:17  США никак не удается оторвать Индию от России, - Тору Такахаси
04:14  По остаткам европейской экономики нанесли новый удар. Худшее еще впереди, - Марко Паломби
04:12  Кадровые перестановки в Туркменистане: уволены главы четырех регионов из пяти
00:19  Д.Ашимбаев рассказал об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб
00:15  В Китайской армии поменяли командование ракетных войск
00:13  Будет ли ОПЕК+ придерживаться коридора в $80–100 за баррель
00:10  Оценены перспективы "Великой африканской войны" в Нигере
00:08  Сурхандарьинский хоким Косимов уволил и... арестовал учительницу, задавшую ему неудобные вопросы
00:04  Взрыв на фосфорном заводе в Таразе попал на видео, есть пострадавшие
Пятница, 04.08.2023
21:48  Дефицит воды, энергетика, транспорт. Что обсудили Рахмон, Сердар и Мирзиеев в Ашхабаде
20:13  Нигер балансирует на грани большой войны, - Г.Петров
15:16  США начинают перенаправлять "деньги для Украины" на Тайвань
11:05  Поднебесная укрепляет береговую оборону, - Л.Шашок
10:57  Аким казахстанского Щучинска Нурмагамбетов в прямом эфире послал жителей. Шел бы ты сам, мырка подзаборная...
10:49  Умер ударник Литвинов - один из основателей культового казахстанского ансамбля "Дос Мукасан"
09:17  В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
07:44  Каспийский друг: сможет ли Туркмения заменить российский газ в Европе, - Дм.Мигунов
07:40  В программу высшего образования в Казахстане включат специальность "психология религии"
07:28  Уйдет ли в отставку правительство Казахстана? - М.Шибутов
06:07  Колесо Истории раздавит западный мир: отсрочка в 400 лет окончена, - Андрей Фурсов
05:54  Как повлияет на экономику Узбекистана падение рубля
05:34  Кадровые перестановки в Киргизии: образованные люди на госслужбе не задерживаются
04:55  Кыргызстан направил в МИД России ноту после избиения таксиста в Москве
04:40  Нью-Йоркский суд признал каз-олигарха Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США
04:23  У Санду появился реальный соперник. Предстоящие в Молдавии выборы обещают сенсации, - Светлана Гамова
00:25  Что происходит с китайской экономикой?
00:23  Казахстан: Токаев отобрал нефть и золото у "назарбаевских", чтобы ублажить элиту
00:22  Расовый подход: в правительство Финляндии вошли откровенные ксенофобы
Четверг, 03.08.2023
22:23  Монголия сближается с США. Власти страны готовы извлечь выгоду из нынешней международной ситуации
21:50  Халифат ДАИШ признал гибель своего очередного "эмира" - аль-Хусейна аль-Курейши
20:58  Макс Блюменталь: Украина – это крупнейший развод на деньги в истории
20:31  Понижение кредитного рейтинга США сводит на нет их глобальное превосходство, - Global Times
20:29  Reuters: Россия начала набирать добровольцев в армию в Казахстане
20:19  Все транспортные маршруты Центральной Азии пойдут через Каспий, - В.Панфилова
12:46  Умерла советская кино-дива Ирина Мирошниченко
11:57  КырКабмин переименовал Департамент геологии и недропользования в Кыргызскую геологическую службу
11:00  Роль и значение геосоциализации в глобальных преобразованиях XXI века, - Грег Саймонс
10:50  Сказки и глобализация, - Яков Рабкин
10:37  Вице-премьер Кучкаров одновременно стал и министром экономики и финансов Узбекистана, Кудбиев снова возглавил Налоговый комитет
10:35  Подъем авторитаризма на Западе и глобальный переход к полицентризму, - Л.Земанек
10:31  Мирзиеев жестко зачистил нерадивых Ташкентских хокимов
07:53  Бывшего руководителя "Алматыэлектротранса" Игенбердинова осудили на пять лет
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп заявил, что Байден и его бандиты для сохранения власти пойдут на все
11:11 05.08.2023

Трамп заявил, что президент США Байден и его бандиты для сохранения власти пойдут на все

Вашингтон, 5 августа, 2023, 05:29 - ИА Регнум. Администрация Белого дома сделает все возможное ради сохранения власти президента США Джо Байдена, уверен бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Смехотворное обвинение против нас - это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее", - сказал Трамп.

Ранее политик публично заявил о незаконности обвинений против него в попытках изменить результаты выборов 2020 года. Каждое из этих ложных обвинений могли выдвинуть два с половиной года назад, не дожидаясь середины выборов и лидерства Трампа по опросам. Все обвинения против себя Трамп назвал незаконными.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа сторонники и противники бывшего президента США Дональда Трампа собрались возле здания суда в Вашингтоне. Экс-глава государства прибыл сюда на заседание по делу о штурме Конгресса в январе 2021 года. Одни манифестанты призывали переизбрать Трампа в 2024 году, другие - требовали посадить по всем обвинениям.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал преследованием политического оппонента начавшийся суд над ним. Трамп перед посадкой в самолет после заседания суда в Вашингтоне не стал отвечать на вопросы журналистов. Он сказал лишь, что преследование оппонента происходит из-за невозможности победить его.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691223060


Новости Казахстана
- Роман Скляр провел встречу с руководством China Power International Holding Limited
- Месторождения золота, угля, железа, нефти и меди возвращены в собственность государства
- Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Серик Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
- Как обновить национальные планы
- Шымкент: стабильное развитие в непростых условиях
- Кадровые перестановки
- Потребление Интернета в Казахстане выросло в 3 раза с 2018 года
- Относительно ограничений на мобильные переводы
- Подстрекатель к даче взятки в 1 млн долларов США предан суду
- Генпрокуратура поручила проверить медучреждения страны в связи с заражением ВИЧ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  