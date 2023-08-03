Трамп заявил, что Байден и его бандиты для сохранения власти пойдут на все

11:11 05.08.2023

Трамп заявил, что президент США Байден и его бандиты для сохранения власти пойдут на все



Вашингтон, 5 августа, 2023, 05:29 - ИА Регнум. Администрация Белого дома сделает все возможное ради сохранения власти президента США Джо Байдена, уверен бывший американский лидер Дональд Трамп.



"Смехотворное обвинение против нас - это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее", - сказал Трамп.



Ранее политик публично заявил о незаконности обвинений против него в попытках изменить результаты выборов 2020 года. Каждое из этих ложных обвинений могли выдвинуть два с половиной года назад, не дожидаясь середины выборов и лидерства Трампа по опросам. Все обвинения против себя Трамп назвал незаконными.



Как сообщало ИА Регнум, 3 августа сторонники и противники бывшего президента США Дональда Трампа собрались возле здания суда в Вашингтоне. Экс-глава государства прибыл сюда на заседание по делу о штурме Конгресса в январе 2021 года. Одни манифестанты призывали переизбрать Трампа в 2024 году, другие - требовали посадить по всем обвинениям.



Экс-президент США Дональд Трамп назвал преследованием политического оппонента начавшийся суд над ним. Трамп перед посадкой в самолет после заседания суда в Вашингтоне не стал отвечать на вопросы журналистов. Он сказал лишь, что преследование оппонента происходит из-за невозможности победить его.