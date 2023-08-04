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Постановочный форум в Джидде мира на Украине и вокруг нее не приблизит, - В.Бурт
12:56 05.08.2023

04.08.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ

Эфемерная "формула мира" – конфета в яркой обертке и горьким вкусом

На 5-6 августа в Саудовской Аравии запланировано проведение международного совещания, декларативно призванного остановить вооруженный конфликт между Украиной и Россией. И уже поэтому трудно предположить, что встреча, в которой примут участие представители 30 стран, может достичь заявленной цели. Во-первых, в Джидду прилетят клоуны из Киева в отсутствие представителей России. Во-вторых (и это самое главное), марионеточный режим Зеленского предлагает план урегулирования, заведомо неприемлемый для Москвы.

Более того, предложения Украины иначе как наглыми и сумасбродными не назовешь. "Формула мира" Зеленского исключает любые переговоры с Россией и настаивает на восстановлении Незалежной в границах бывшей советской республики 1991 года. Более того, киевские власти требуют выплаты репараций и грезят судом над руководством РФ за "военные преступления". Причем эти условия по требованию Киева и его кураторов-англосаксов должны быть выполнены до начала переговоров.

Можно подумать, что ВСУ триумфально провели контрнаступление и уже готовы водрузить жовто-блакитный флаг над Крымом и Донбассом. Между тем основания для подобного рода ультиматумов у Киева отсутствуют напрочь. Широко разрекламированные "контрнаступы" боевиков ВСУ не только не принесли успеха, но и обернулись огромными жертвами и массовым крушением военной техники, поставленной западными кукловодами, да и ближайшее будущее не сулит Киеву ничего хорошего. Это касается не только военного аспекта, но и политического. Все громче становятся разговоры о том, что США значительно сократят помощь Украине, осложняются отношения с Варшавой. Подобное развитие событий грозит киевскому режиму неминуемым поражением.

Так зачем же затевается это сомнительное мероприятие?

Главная его задача – в очередной раз попытаться оказать давление на Россию, тем более задавать тон – безусловно, агрессивный – будут США и Великобритания. В Джидду прибудет один из признанных "ястребов" – помощник президента по вопросам национальный безопасности Джейк Салливан, который смотрит на Россию с неугасающей злобой.

Однозначно можно ждать яростных спичей и от представителей Евросоюза, Польши, вышеупомянутой Великобритании. Сама Саудовская Аравия, отношения с которой у России в последнее время стали куда более доверительными, пока в "тумане". Ходят слухи, что шейхи не в восторге от затягивания конфликта, что чревато нестабильностью на международных энергетических и продовольственных рынках, сложностями на морских коммуникациях и т. д. Не исключено, что некоторая часть саудовских элит, с которыми американцы, несмотря ни на какие сложности, продолжают активную работу, недовольны прекращением Россией "зерновой сделки", а также усилением ее позиций в Африке.

Западные СМИ утверждают, что Саудовская Аравия якобы "отстраняется от России и возвращается к США". Однако, по мнению китайской "Хуаньцю шибао", дело обстоит иначе: дипломатия Эр-Рияда не является ни проамериканской, ни пророссийской: "Объединив усилия с Россией и сократив добычу нефти, Саудовская Аравия добивается только одной цели - увеличить свои доходы от продаж. Проведение "мирного саммита" по вопросу Украины преследует другую цель – повысить международный статус Саудовской Аравии. Будучи региональным государством, она хочет общаться с мировыми державами на равных, и посредничество в урегулировании глобального кризиса – это эффективный способ расширить свое влияние на международной арене".

Поддержали, хотя и в довольно общей форме, инициативу саудовцев и в Тегеране: "Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса", - заявил представитель МИД Ирана, где недавно упомянули и о "поддержке территориальной целостности" Украины.

В Китае на приглашение приехать в Джидду первоначально не ответили, что дало дополнительную пищу для домыслов и размышлений. Спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, заявили 4 августа МИД КНР, отметив готовность "сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса". Ли Хуэй – статусный чиновник, бывший посол в Москве и заместитель министра иностранных дел.

Не вполне понятно, с чем прибудут в Джидду делегации БРИКС. Россия состоит с этими странами в одном межгосударственном объединении, но означает ли это наличие у них общей позиции по всем вопросам? Впрочем, Бразилия вместе с Мексикой уже отчасти выразили свое мнение, заявив, что не видят смысла в любых переговорах по урегулированию конфликта на Украине без участия России. Коротко и ясно.

Как поведет себя Индия – этот дремлющий гигант, по численности населения уже вроде бы обогнавший соседний Китай? Будет ли она по-прежнему оглядываться на США, ожидая "подсказки", или более пристально, с уважением посмотрит на Россию, как в былые времена? Но, возможно, Нью-Дели предпочтет таинственное, многозначительное молчание…

Уместно напомнить, что в июне в Копенгагене прошли переговоры по ситуации на Украине. Но западным странам не удалось внушить всем участникам (среди которых не было Китая), что украинская "формула мира" – самый верный путь к урегулированию. Окажется ли удачной вторая попытка?

Возможно, в Джидде мы услышим не только оголтелую критику России, но и трезвые суждения и дельные предположения. Скажем, кто-то урезонит Украину и озвучит действительно реальный план прекращения огня. Ведь все то, что предлагалось ранее, не имело твердой основы и носило в основном декларативный характер…

Запад организовывает "постановочные" форумы, чтобы заманить как можно больше стран в обсуждение формулы мира президента Украины Зеленского, отметил в связи с предстоящей в Саудовской Аравии встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров. Узнаем мы и о реальной позиции стран, чьи позиции кажутся неопределенными или, наоборот, близкими к России? Не исключено, что в Джидде будут преподнесены сюрпризы – вопрос лишь в том, какого они будут характера. Но главное, как всегда, не строить иллюзий. Тем более что особой почвы для них нет.

"Конференция в Саудовской Аравии призвана обеспечить поддержку некоторых развивающихся стран Украине и, насколько это возможно, скоординировать их подход с западным. Скажем, в области антироссийских санкций, – считает чешская Lidovky. – То же делают, с другой стороны, с китайским и африканским планом, подробности которого неизвестны. Китай осторожно поддерживает Россию, а африканский план предполагает, в частности, отстранение Киева от некоторых переговоров и прямой диалог России с Западом. Однако для украинцев подобное неприемлемо".

Похоже, что Киеву не подходит ни один из мирных планов, помимо собственного, далекого от реальности. Режим Зеленского с маниакальным упрямством, невзирая на ухудшающуюся политическую и военную обстановку, продолжает пытаться диктовать условия России. Это делается даже несмотря на попытки отдельных кругов на Западе, явно уставших тянуть украинское ярмо, склонить своих клиентов к переговорам с Москвой.

На Западе все чаще говорят о ситуации на Украине, как о "войне, которую нельзя выиграть – unwinnable war", рассуждая о референдумах в донбасских республиках. Мол, если народ проголосует за Россию, то и войне конец. Москва получает вожделенные территории, Киев входит в НАТО и ЕС. Однако в таком случае конфликт лишь замораживается, в то время как Киев будет накапливать силы с опорой на западный империализм и готовиться к реваншу, и возникнет некое подобие "корейского" варианта – обманчивое затишье и постоянное предчувствие войны. Из временного компромисса с неизбежностью последует новое военное противостояние, еще более страшное и кровопролитное. И неважно, кто будет у власти – Зеленский или Ермак, которого прочат на место своего шефа, или вообще боксер Усик. То, что раньше называлось Украиной, в нынешнем его устрашающем виде, иной политики в отношении России не приемлет. Перемены возможны только в случае полного слома системы киевской власти с последующим переходом к политике нейтралитета.

Но последнее пока недостижимо. России остается идти к миру через поля сражений. Вот такой парадоксальный, но пока единственно возможный ход развития событий. Впрочем, остается слабая надежда, что на саммите в Джидде будет хотя бы нащупана и другая, мирная возможность выхода из кризиса, или хотя бы замаячит дорога к ней.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691229360


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